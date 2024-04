Nu het Apple Car-project is mislukt zou Apple de aandacht hebben gericht op iets nieuws: robotica voor thuis. Het zou gaan om een robot die je in huis volgt en een robot voor op tafel.

Een thuisrobot zou wel eens ‘the next big thing’ voor Apple kunnen worden, zo beweert Bloomberg. Enkele teams binnen Apple doen onderzoek naar persoonlijke robotica. Dit gaat een stap verder dan huisautomatisering, waarbij je de lampen automatisch kunt inschakelen. In plaats daarvan wordt gekeken naar robots die je thuis kunnen helpen. Dergelijke robots worden in Japan al gebruikt in de zorg: zo zijn er robots die ouderen uit bed en in een rolstoel kunnen helpen, of ze helpen met het uitvoeren van huishoudelijke klusjes. Apple’s insteek zal waarschijnlijk wat algemener zijn.

Persoonlijke robotica is volgens Apple een richting die het onderzoeken waard is. Volgens interne bronnen zijn engineers bezig met een mobiele robot, die mensen kan volgen in huis. Daarnaast zou Apple bezig zijn met een apparaat voor op tafel, dat met behulp van robotica een display kan verplaatsen. Dit product zou al verder gevorderd zijn dan de huishoudelijke robot. In de loop van de jaren zou de robot-monitor meermaals op de roadmap zijn geplaatst en er weer af zijn gehaald. Nu het Apple Car-project is mislukt denkt Gurman dat Apple weer de handen vrij heeft om robotica verder te gaan onderzoeken. Hier komen ook smart home-technologie en AI aan te pas, twee gebieden waar Apple hevig in geïnteresseerd is.

Gurman beschrijft de tafelrobot als iets dat vooral tijdens FaceTime-gesprekken van pas lijkt te komen. Het kan zich tijdens een gesprek richten op één persoon in een groep. En het scherm kan hoofdbewegingen van een gebruiker nabootsen, bijvoorbeeld schudden en knikken. Er zou nog geen toestemming van het management zijn om het product daadwerkelijk uit te gaan brengen en de kosten spelen ook nog een rol: het moet allemaal wel voor een acceptabele prijs te maken zijn.

Gurman wijst er verder nog op dat Apple in een vacature vraagt naar een medewerker met verstand van robotica en AI, dus dat zou er iets mee te maken kunnen hebben.