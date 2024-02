Terwijl Samsung net een slimme ring heeft aangekondigd, stapelen de geruchten zich op dat Apple ook aan een fitnessring werkt. Het is te lezen in de nieuwste editie van de Power On-nieuwsbrief van Mark Gurman. Apple zou behalve een ring ook een bril en AirPods met camera hebben overwogen, om de verkoop van wearables in 2023 een boost te geven. Apple’s verkopen daalden in 2023 over een brede linie en deze goedkopere wearables waren bedoeld om die trend om te buigen. Apple zou volgens Gurman nog niet hebben besloten welke producten alsnog het daglicht gaan zien.

Slimme ring

Volgens een recent gerucht werkt Apple aan een slimme ring, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Ring. Wellicht is dat voor Samsung reden geweest om de Galaxy Ring nu maar snel aan te kondigen, om de eerste te kunnen zijn. Apple’s ring is gericht op fitness en meet belangrijke gezondheidsgegevens. Het accessoire is bedoeld voor mensen die om verschillende redenen geen Apple Watch willen dragen: omdat ze bijvoorbeeld niet alle functies nodig hebben of het onprettig vinden om in bed te dragen, terwijl ze wel interesse hebben in de slaapfuncties.

Het designteam van Apple heeft het idee voor een ring al een paar jaar geleden gepresenteerd aan het management, maar tot nu toe bleef het bij een idee. “Het bedrijf is niet actief bezig met de ontwikkeling van een dergelijk accessoire, maar er zijn zeker mensen binnen de muren van de Apple-campus die het concept promoten”, aldus Gurman. Het lijkt er dan ook niet op dat de ring op korte termijn op de markt komt. Oura Health heeft al jarenlang een slimme ring met gezondheidsfuncties, maar dit is tot nu toe een niche gebleven.

De Oura-ring is de meest bekende smart ring

Oura Health heeft al jarenlang een dergelijke slimme ring met gezondheidsfuncties, maar die is tot nu toe een nicheproduct gebleven. Je kunt ‘m bijvoorbeeld niet bij de gangbare elektronicawinkels in Nederland aanschaffen. Daar vind je wel de Ultrahuman Ring van €379, die op zich goede reviews krijgt, maar niet de naamsbekendheid van Oura heeft.

De Ultrahuman Ring.

Nu al aangekondigd: de Samsung Galaxy Ring

De Galaxy Ring van Samsung zou wel eens de weg kunnen effenen voor Apple. Deze verschijnt naar verwachting nog in 2024 en is verkrijgbaar in drie kleuren: platinum, zwart en goud. Hij zal verkrijgbaar zijn in meerdere maten, waarbij grotere maten ook een grotere batterij aan boord hebben.

Samsung ziet de ring niet zomaar als een wearable, maar als onderdeel van een toekomst van ambient sensing. Dit houdt in dat metingen niet door één apparaat worden gedaan, maar door een heel ecosysteem van verbonden apparaten op het lichaam en in het huis. Je ring, horloge, smartphone en koelkast werken samen om je er bijvoorbeeld aan te herinneren dat je al een week lang alleen maar fastfood hebt gegeten – en dat dit wellicht de reden is dat je je opgeblazen voelt. Je krijgt dan een breder beeld van je gezondheidstoestand, in plaats van een enkele apparaat dat je bombardeert met allerlei gegevens, zonder verdere context.

De net aangekondigde Samsung Galaxy Ring.

Ook verzamelt de ring gegevens om de zogenaamde readiness score voor Samsung Health te berekenen. Dit geeft aan of je voldoende bent hersteld om weer flink te gaan sporten. Daarnaast geeft de ring inzicht in slaap, hartslag, beweging, ademhaling en cyclus. Samsung berekent op basis van slaap, activiteit, hartslag in rust en hartslagvariabiliteit de zogenaamde My Vitality Score, die later dit jaar ook op de Samsung Galaxy Watch wordt toegevoegd. Met zogeheten Booster Cards wil Samsung je motiveren om in beweging te komen.

Slimme bril als alternatief voor AirPods

Apple zou ook werken aan een slimme bril, zonder augmented reality-functies. Dit zou een simpele bril kunnen worden met transparante schermen, vergelijkbaar met de Meta Ray Ban-bril. Er zitten speakers en camera’s in, maar geen beeldscherm. Een dergelijke bril heeft een langere batterijduur dan AirPods en is voorzien van extra sensoren. Ook zitten er AI-functies in. Met een dergelijke bril kun je de hele dag audio luisteren en spraakopdrachten geven, wat een beetje vergelijkbaar is met de open oordopjes die we onlangs hebben besproken.

De Ray Ban-bril van Meta kost rond de 300 dollar.

Daarnaast zou Apple nog steeds werken aan een variant van de Vision Pro, die er wat meer uitziet als een normale bril. Maar totdat die technologie goed bruikbaar is, zou Apple een simpele bril met speakers en camera’s kunnen ontwikkelen. Er kunnen eventueel wat gezondheidssensoren in zitten. De bril kan ervoor zorgen dat gebruikers meer open staan voor een product dat je op je neus moet dragen. Dit project bevond zich in een conceptuele fase, maar is volgens Gurman binnen de hardware engineering-divisie nu overgegaan in een verkennende fase, genaamd ’technology investigation’. Dat betekent dat er al wel prototypes worden ontwikkeld, maar dat de massaproductie nog wel even op zich laat wachten – als het überhaupt doorgaat.

AirPods met camera’s en sensoren

Er wordt ook al jarenlang gesproken over AirPods met sensoren die je gezondheid kunnen meten. Ook die zouden nog in ontwikkeling zijn. Ze hebben codenaam B798 en zijn voorzien van camera’s en allerlei sensoren. Apple is sinds 2023 bezig om de technische haalbaarheid van deze AirPods te onderzoeken. Uit patenten blijkt echter dat Apple al in 2018 dergelijke AirPods met gezondheidssensoren overwoog en ook al bezig was met omgevingslichtsensoren. Het gaat om camera’s met lage resolutie die ingebouwd kunnen worden in AirPods, die het formaat hebben van de huidige modellen. De camera’s leggen gegevens vast die via AI verwerkt kunnen worden en die mensen helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse routines, meldt Gurman.

Welk van deze nieuwe wearables als eerste het daglicht gaat zien, is nog een kwestie van afwachten. Apple lijkt voorlopig alle hoop te vestigen op het succes van de Vision Pro.