Apple heeft nieuwe najaarskleuren 2024 voor de Apple Watch-bandjes bekendgemaakt. We gaan de herfst in met ochtendblauw, pruimenpaars, ultramarijn en meer. Dit zijn de nieuwe kleuren voor je pols!

Apple Watch Ultra-bandjes: veel donkere kleuren Bij de Apple Watch Ultra-bandjes heeft Apple in elke categorie nieuwe kleuren toegevoegd, waarbij vooral de donkere kleuren overheersen. Nieuw is dat je nu ook kunt aangeven welke kleur horlogekast je hebt (titanium of zwart), zodat het gedeelte dat je in de horlogekast steekt ook dezelfde kleur heeft. Het Alpine-bandje (€99,-) is er nu in deze nieuwe kleuren: Sahara-beige

Marineblauw

Donkergroen Voor het Trail-bandje (€99,-) kun je nu kiezen uit: Groen

Blauw

Zwart En voor het Ocean-bandje (€99,-) zijn deze kleuren nieuw: Marineblauw

Zwart

IJsblauw Nieuw is het Milanese bandje van titanium (€199,-): Naturel

Zwart De nieuwe Milanese Loop in titanium (de variant in staal is ook vernieuwd).

Sportbandjes voor najaar 2024 Het Sportbandje van €49,- is er nu in: Pruimenpaars

Blauwgroen

Denim

Sterrenlicht

Rosé

Rotsgrijs

Zwart Daarnaast zijn enkele eerdere kleuren ook nog steeds verkrijgbaar, zoals Black Unity en Pride. Bij de gespikkelde Nike sportbandjes (€49,-) is deze kleur nieuw: Volt Splash (geel) Sportbandjes in de nieuwe kleuren blauwgroen, pruimenpaars en Volt Splash. De kleur Cargo Khaki bestond al.

Geweven sportbandjes voor najaar 2024 Deze kleuren zijn nieuw voor het geweven sportbandje (€49,-): Ochtendblauw

Blauwgroen

Pruimenpaars

Ink

Ultramarijn Geweven sportbandjes van Nike (€49,-) zijn er nu in deze kleurstellingen: Blauw/rood

Grijs/blauw

Zwart/blauw

Groen/grijs

Starlight/roze De nieuwe Nike-sportbandjes.

Speciale bandjes voor najaar 2024 Bij de wat duurdere bandjes heeft Apple het materiaal FineWoven gewoon in het assortiment gehouden. Er zijn dan ook nieuwe kleuren voor het Magnetic Link-bandje (€99,-): Braambes (donkerpaars)

Zwart

Donker taupe (bruin)

Ook het bandje met moderne gesp (€149,-) is weer van FineWoven materiaal gemaakt. Je kunt kiezen uit deze kleuren:

Diepblauw

Donker taupe

Chartreuse (geelgroen)

FineWoven bandjes voor najaar 2024.

Tot slot heeft Apple de metalen bandjes vernieuwd. Het Milanese bandje van staal (€99,-) en de schakelarmband (€349,-) zijn nu verkrijgbaar in de kleuren:

Leisteen

Naturel

Goudkleurig

De schakelarmband en het Milanese bandjes zijn vernieuwd voor najaar 2024.

Solobandjes voor najaar 2024 Bij de Solobandjes van €49,- kies je uit: Blauwgroen

Stervrucht (knalgeel)

Ultramarijn

Rosé

Zwart

Bij het Gevlochten solobandje van €99,- heb je nu keuze uit deze nieuwe kleuren:

Denim

Magenta

Blauwgroen

Chartreuse (mosterdgeel)

Middernacht

Solobandjes voor najaar 2024.

Hermès-kleuren voor najaar 2024

Zoek je het wat exclusiever, dan kun je bij Hermès weer wat nieuwe modellen vinden. Voor het eerst zijn er ook Hermès-bandjes voor de Apple Watch Ultra 2. Bijzonder in de collectie is de Hermès En Mer (rechts op de foto) in de kleur Blue Nuit. Deze is bedoeld voor gebruik in het water en heeft een waterbestendige rubberen band met een klikkende gesp. Deze kost $450. Er is ook een Hermès Grand H, een metalen band die $999 moet kosten. Hij is gemaakt van roestvrij staal en maakt gebruik van een vlindersluiting.

Enkele Hermès-bandjes voor najaar 2024.

De Hermès Twill Jump Attelage Single Tour en Hermes Torsade Single Tour (alleen 42mm) zijn gemaakt van stof en zien er wat meer casual uit dan de andere bandjes. Ook is er de Torsade Double Tour (alleen 42mm), die tweemaal om je pols gaat. De Hermes Kilim Single Tour is gemaakt van gevlochten rubber, waardoor een H-patroon ontstaan. Deze bandjes kosten tussen de $350 en $450. Ze zijn niet bij de Apple Stores in Nederland en België te vinden, maar wel in de wat grotere stores in wereldsteden en bij Hermès zelf.

Liever toch een Apple Watch erbij? Bekijk dan ons overzicht Apple Watch kopen voor je nieuwe model inclusief bandje!