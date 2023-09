In deze vergelijking lees je wat de verschillen zijn tussen de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2. We vergelijken de twee nieuwste Apple Watch-modellen van 2023 met elkaar.

Als je graag de allernieuwste Apple Watch wil hebben, kom je al snel uit bij de Apple Watch Series 9 of Apple Watch Ultra 2. Dit zijn de twee nieuwste modellen die Apple in 2023 aangekondigd heeft en de beste specs hebben en nieuwste functies ondersteunen. Maar welke van de twee moet je dan precies hebben? Wat zijn de verschillen tussen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2? Dat hebben we hier voor je samengevat.

Verschillen Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Ultra 2

De verschillen tussen de Apple Watch Series 9 anderzijds en de Apple Watch Ultra 2 anderzijds, focussen zich op zeven specifieke aspecten: formaten, scherm, design, waterbestendigheid, batterijduur, prijs en overige functies. De verschillen zijn nagenoeg gelijk als bij de Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra 1, omdat de meeste verbeteringen van dit jaar in beide nieuwe modellen te vinden zijn.

#1 Formaten: nog steeds een groot verschil

De Apple Watch Series 9 is verkrijgbaar in twee formaten: 41mm en 45mm. Dit zijn de twee standaardmaten die Apple al een tijdje hanteert. De Apple Watch Ultra 2 is er in een extra grote variant van 49mm. En door het robuuste design is hij ook nog eens fors groter dan de Apple Watch Series 9. Wat bij jou past, is een kwestie van smaak. Sommige mensen vinden het formaat van een Apple Watch Ultra altijd kunnen, ongeacht de grootte van een pols, terwijl de ander juist van een zo klein mogelijke Apple Watch houdt. Feit is dat er bij de Apple Watch Series 9 meer keuze is. Maar bij de formaten geldt wel: meten is weten. Je kunt dus het beste zelf een formaat proberen, om te kijken hoe het bij jou staat.

Heb je altijd al de kleinste Apple Watch gehad, dan adviseren we de 41mm Apple Watch Series 9. Kan een horloge voor jou niet groot genoeg zijn, dan is de Apple Watch Ultra 2 misschien wel wat voor jou. Voor een gemiddelde maat is de 45mm Apple Watch Series 9 een slimme keuze.

#2 Scherm: beide modellen hebben hogere helderheid gekregen

De Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch Series 9 hebben ten opzichte van hun voorgangers allebei een helderder scherm gekregen. De Apple Watch Series 9 heeft een helderheid van maximaal 2000 nits, terwijl de Apple Watch Ultra 2 maximaal 3000 nits heeft. Ze kunnen allebei gedimd worden tot 1 nits. Wat dit betekent? Het scherm is altijd goed leesbaar, ook buiten in de felle zon, terwijl je in een donkere kamer niet verblind wordt door een te helder display.

Maar er zijn natuurlijk nog meer verschillen. De Apple Watch Ultra 2 heeft een groter scherm, waardoor er meer content op het scherm past en alles net wat groter is. Maar vergis je niet, want ook de Apple Watch Series 9 heeft een mooi groot scherm met dunne schermranden. Alle recente modellen hebben dunnere randen, met uitzondering van de Apple Watch SE 2022. De Apple Watch Ultra 2 heeft wel nog een ingebouwde nachtmodus die je niet op de Series 9 vindt.

Verschillen scherm Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Type LTPO OLED always-on Retina-display LTPO OLED always-on Retina-display LTPO OLED always-on Retina-display Pixels 352 x 430 396 x 484 410 x 502 Beeldoppervlak 904 mm2 1143 mm2 1185 mm2 Maximale helderheid 2000 nits 2000 nits 3000 nits Nachtmodus – – √

#3 Design Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Ultra 2

Een absolute reden om voor de Apple Watch Ultra 2 te kiezen in plaats van de Apple Watch Series 9, is het design. De Apple Watch Ultra 2 heeft, net als zijn voorganger, een uitgesproken ontwerp. Het scherm is plat en heeft een dun rechtopstaand randje. De Digital Crown-draaiknop is een stuk robuuster en de knop eronder wordt beschermd door een uitstekend gedeelte. De Apple Watch Series 9 is daardoor wat eleganter, al is het ook een kwestie van smaak.

De Apple Watch Ultra 2 is gemaakt van titanium, terwijl de Apple Watch Series 9 er in aluminium en roestvrij staal is. Daarbij heb je ook meer kleurkeuze. De aluminium variant is beschikbaar in middernacht, sterrenlicht, zilver, roze (nieuw) en rood, terwijl de RVS-versie beschikbaar is in grafiet, zilver en goud. De Apple Watch Ultra 2 is er helaas alleen in naturel titanium.

Waar je ook rekening mee moet houden, is dat de Apple Watch Series 9 een stuk lichter is. Zelfs de zwaardere RVS-variant is lichter dan de Apple Watch Ultra 2. Wil je iets dragen wat je nauwelijks voelt, kies dan de Apple Watch Series 9 in aluminium.

Verschillen design Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra Apple Watch Series 9 (41mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Afmetingen 41 x 35 x 10,7 45 x 38 x 10,7 49 x 44 x 14,4 Gewicht (aluminium) 31,9 gram 38,7 gram – Gewicht (roestvrij staal) 42,3 gram 51,5 gram – Gewicht (titanium) – – 61,4 gram Materiaal • Aluminium

• Roestvrij staal • Aluminium

• Roestvrij staal • Titanium Kleuren • Middernacht

• Sterrenlicht

• Zilver

• Roze

• Rood • Middernacht

• Sterrenlicht

• Zilver

• Roze

• Rood • Naturel titanium

#4 Waterbestendigheid van Apple Watch Ultra 2 is stuk beter

Door het gekozen design, is de Apple Watch Ultra 2 een stuk waterbestendiger dan de Apple Watch Series 9. Waar de Series 9 waterbestendig is tot 50 meter, is dit bij de Apple Watch Ultra 2 100 meter. Ook is deze geschikt voor recreatief duiken tot 40 meter en ondersteunt hij watersporten met hoge snelheden. Ben je dus een echte waterrat en duik je het liefst elke dag het water in, dan is de Apple Watch Ultra 2 misschien een betere keuze ten opzichte van de Apple Watch Series 9. Ben je alleen van de baantjes zwemmen of recreatief zwemmen, dan kan dat ook gewoon met de Apple Watch Series 9.

#5 Batterijduur: daarvoor moet je echt bij de Apple Watch Ultra 2 zijn

De Apple Watch Series 9 heeft een batterijduur van zo’n één tot twee dagen, afhankelijk van je gebruik. Als je dat te kort vindt, dan is de Apple Watch Ultra 2 meer voor jou geschikt. Deze heeft een standaard batterijduur van 36 uur, dus je kunt er zo’n drie dagen mee doen zonder bij te laden (als je hem ’s nachts niet gebruikt). En met de energiebesparingsmodus kun je dit nog verlengen tot 72 uur. Bij de Apple Watch Series 9 is het dan maximaal 36 uur.

Dit verschil zal vooral van belang zijn bij gebruikers die vaak lange hardloopsessies doen of andere langdurige workouts doen. Bij een workout wordt er meer stroom verbruikt, waardoor een extra lange accuduur van belang kan zijn. Of als je de Apple Watch graag ’s nachts wil dragen, omdat je je slaap wil meten. Dat kan ook gemakkelijk met de Apple Watch Series 9, maar met de Apple Watch Ultra 2 hou je dan net wat meer energie over om er nog met gemak de hele dag mee te doen, zonder dat je hoeft bij te laden.

Verschillen batterij Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Batterijduur Tot 18 uur Tot 18 uur Tot 36 uur Batterijduur (energiebesparing) Tot 36 uur Tot 36 uur Tot 72 uur Snel opladen √ √ √ Energiebesparingsmodus √ √ √

#6 Overige verschillen: actieknop, betere speakers, betere gps en meer op de Apple Watch Ultra 2

De Apple Watch Ultra 2 heeft ten opzichte van de Apple Watch Series 9 een aantal exclusieve functies. De belangrijkste is de actieknop op de Apple Watch Ultra, die je kunt gebruiken om snel een workout te starten, een stopwatch te starten en nog veel meer. Het is een prettige extra functie die het gebruik van je Apple Watch net wat makkelijker maakt. Onder de actieknop heeft de Apple Watch Ultra nog een betere speaker zitten, die zelfs een sirene kan sturen als je in nood verkeert. Handig, maar niet per se noodzakelijk.

Wat ook nog goed is om te weten, is dat de Apple Watch Ultra 2 betere gps heeft. Het gaat om zogenaamde dual-frequency gps, waardoor de locatiebepaling nauwkeuriger is dan bij de Apple Watch Series 9. Je hebt hier vooral profijt van als je vaak hardloopt door de stad, omdat gebouwen de nauwkeurigheid van de gps nadelig kunnen beïnvloeden.

#7 Prijs: de Apple Watch Ultra 2 is een stuk duurder

Qua prijs zijn er behoorlijk wat verschillen tussen de Apple Watch Series 9 enerzijds en de Apple Watch Ultra 2 anderzijds. De Apple Watch Series 9 is er vanaf €449,- (41mm), terwijl de Apple Watch Ultra 2 verkrijgbaar is vanaf €899,-. Vergelijk je het met de 45mm Apple Watch Series 9, dan is het verschil wat kleiner (€479,- vs €899,-). En kies je bij de Apple Watch Series 9 er ook nog een Cellular-verbinding bij, dan breng je het verschil terug tot €300,- (€599,- vs €899,-). Oftewel: je kunt het bij de Apple Watch Series 9 zo gek maken als je zelf wil, terwijl je bij de Apple Watch Ultra 2 een meer vaste prijs betaalt.

Verschillen prijs Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Aluminium, GPS €449,- €479,- – Aluminium, GPS+Cellular €569,- €599,- – Roestvrij staal €799,- €849,- – Titanium – – €899,-

Overeenkomsten Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Ultra 2

Deze twee nieuwe Apple Watch-modellen, hebben ook nog veel overeenkomsten. Dat geldt niet alleen voor de bestaande functies zoals je die ook in de vorige modellen vond, maar ook voor de verbeteringen die Apple op beide modellen geïntroduceerd heeft. Deze verbeteringen heeft Apple in beide modellen doorgevoerd:

Chip : Beide modellen hebben een snellere S9-chip, die nieuwe functies mogelijk maakt.

: Beide modellen hebben een snellere S9-chip, die nieuwe functies mogelijk maakt. Ultra Wideband-chip van tweede generatie : De nauwkeurige chip voor locatiebepaling is vernieuwd, zodat je daarmee de locatie van een iPhone 15 nauwkeurig kan vinden.

: De nauwkeurige chip voor locatiebepaling is vernieuwd, zodat je daarmee de locatie van een iPhone 15 nauwkeurig kan vinden. Double Tap (Tik dubbel-gebaar) : Met de nieuwe Tik dubbel-actie kun je de Apple Watch bedienen door twee keer met je wijsvinger tegen je duim te tikken. Daarmee kan je bijvoorbeeld een telefoongesprek beantwoorden, de muziek of timer pauzeren of zelfs een berichtje antwoorden. Handig als je je handen vol hebt.

: Met de nieuwe Tik dubbel-actie kun je de Apple Watch bedienen door twee keer met je wijsvinger tegen je duim te tikken. Daarmee kan je bijvoorbeeld een telefoongesprek beantwoorden, de muziek of timer pauzeren of zelfs een berichtje antwoorden. Handig als je je handen vol hebt. HomePod bedienen: Zodra je in de buurt bent, kun je automatisch de HomePod bedienen. Dit is mogelijk dankzij de nieuwe Ultra Wideband-chip.

Daarnaast zijn er ook nog bestaande Apple Watch-functies die je ook in beide modellen vindt:

Conclusie Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Ultra 2

Qua vernieuwingen van dit jaar zijn de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 nagenoeg identiek. In beide modellen vind je de nieuwere chip, inclusief nieuwe Ultra-Wideband-chip. Ook hebben ze allebei een hogere schermhelderheid gekregen, hoewel de Apple Watch Ultra 2 op dit vlak nog wel een streepje voor heeft. Nieuwe functies als Tik dubbel vind je ook op beide modellen. Als één van de nieuwe functies van de Apple Watch Series 9 of Apple Watch Ultra 2 jou aanspreken, maakt het dus niet uit welk model je kiest.

Het verschil tussen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 zit hem dus nog steeds in de speciale functies en het ontwerp van de Apple Watch Ultra-lijn. Denk aan het meer robuuste design, het grotere scherm, de extra actieknop, betere waterbestendigheid voor watersport en de langere batterijduur. Als dit jou allemaal als muziek in de oren klinkt, dan moet je voor de Apple Watch Ultra 2 gaan. Geef je hier allemaal niet zo heel veel om en zoek je gewoon een snelle en moderne Apple Watch met een mooi scherm en de belangrijkste gezondheidsfuncties, dan is de Apple Watch Series 9 ook een prima keuze.

Ga de Apple Watch Series 9 kopen als…

…je de nieuwste Apple Watch zoekt en doet aan sporten als hardlopen, fietsen, sporten in de sportschool en zwemmen.

…je de snelste Apple Watch van dit moment zoekt.

…je graag de nieuwe bediening (Tik dubbel) wil gebruiken op een Apple Watch met een wat meer traditioneel ontwerp.

…je van een slank en strak design houdt.

…je een zo klein mogelijke Apple Watch wil. Kies dan de 41mm Apple Watch Series 9.

…je niet meer wil uitgeven dan €600,-. De Apple Watch Series 9 is er vanaf €449,-.

Ga de Apple Watch Ultra 2 kopen als…

…je een hele actieve sporter bent en veel marathons loopt of graag aan recreatief duiken doet.

…je een zo groot mogelijk scherm wil.

…je verliefd geworden bent op het robuuste design.

…je graag een titanium behuizing wil die past bij je nieuwe iPhone 15 Pro.

…je flink wat geld te besteden hebt.

…je graag de extra functies van de Apple Watch Ultra wil, zoals de actieknop en betere gps.

Lees voor alle aanbiedingen, prijzen en meer ons artikel over de Apple Watch kopen. Daar vind je ook nog deals voor oudere en goedkopere modellen, zoals de nieuwe Apple Watch SE 2022 en de Apple Watch Series 8.