Anker en Ugreen hebben op de IFA-beurs in Berlijn nieuwe opladers laten zien. Beide merken kennen we vooral van Amazon, waar je de opladers van beide merken vaak met leuke kortingen kunt vinden. Bij Anker viel ons vooral de opvouwbare 3-in-1 lader op, die zo groot is als een macaron. Hij bestaat in feite uit drie oplaadschijven die met rubberen bandjes aan elkaar zijn vastgemaakt. Uitgevouwen tref je een 15 Watt magnetische Qi2-lader voor je iPhone, een 5 Watt Apple Watch-lader en een 5 Watt Qi-lader voor je andere apparaten aan. De middelste schijf heeft een usb-c-poort om op het stopcontact aan te sluiten.

Eerlijk is eerlijk: het kan best zo zijn dat Anker het idee een beetje heeft afgekeken van de Twelve South Butterfly. Die kost €150 terwijl Anker voor deze alternatieve versie €100 wil aftikken. Na het opladen vouw je het accessoire weer compact op; ideaal tijdens het reizen. Hij is verkrijgbaar in zwart, wit en roze. In oktober volgt er ook nog een groene versie, die wat beter aansluit op de getoonde groene macaron.

Anker heeft ook een nieuwe MagGo Qi2-standaard (€35 bij Amazon) met een roterende en kantelbare kop, waarmee je je iPhone in elke gewenste hoek kunt neerzetten. Hij is extra verzwaard, zodat hij niet omvalt. Hij is er in het wit en zwart en je krijgt de oplader en kabel erbij. Daarnaast heeft Anker een hoesje met extra grip en een 360 graden MagSafe-ring, waarmee je hem in elke hoek rechtop kunt zetten. Voor de iPhone 16-serie zijn deze hoesjes er al in pre-order voor een prijs rond de 30 euro. Verder is er nog een MagGo powerbank (€70, binnenkort te bestellen) die nu slanker is dan eerdere modellen. Hij past achterop recente iPhones, zolang het geen mini is. Tot slot is er nog een powerbank met Apple Watch-puck (€80, binnenkort te bestellen).

Kijk in de Anker-shop op Amazon om deze accessoires alvast te bestellen, voorzover ze al verkrijgbaar zijn.

Ugreen Uno-opladers met gezichtjes

Fabrikant Ugreen kiest voor een heel andere insteek om aandacht te trekken voor de nieuwe opladers: ze zijn voorzien van emoji-gezichten. Het gaat om verschillende opladers voor Apple-producten, die eruit zien als kleine robots. De Ugreen Uno-serie omvat een Qi2-oplader, een draadloze powerbank en een 100W USB-C-oplader. Elke oplader heeft een TFT-scherm met een gezichtje, dat verandert naarmate de batterij van je device voller raakt.

De 10.000 mAh Ugreen Uno Magnetic Wireless Power Bank heeft een Qi2 draadloze oplader die een geschikte iPhone kan opladen met maximaal 15W. Er is ook een 20W usb-c poort aanwezig die in twee richtingen werkt. De Ugreen Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger is ook geschikt voor Qi2 en kan de ‌iPhone‌ opladen met maximaal 15W en de AirPods met maximaal 5W. Het heeft een rechtopstaande magnetische oplaadpuck met een verstelbare kijkhoek. Er is ook een 5W USB-C-oplader waarin je een bestaande Apple Watch-oplader kan steken.

Voor het opladen van je MacBook is er de Ugreen Uno Charger 100 Watt, waarmee je een 16-inch MacBook Pro in een halfuur tot 43% kunt opladen. Hij heeft drie usb-c poorten en één usb-a poort. Sluit je meerdere apparaten aan, dan neemt het geleverde vermogen per poort natuurlijk wel af. Er komt ook nog een 30 Watt powerbank met een capaciteit van 10.000 mAh aan en een 6-in-1 USB-C-hub voor de Uno-serie. Deze producten zijn later dit jaar verkrijgbaar.

Kijk in de Ugreen-shop op Amazon als je meer wilt weten en de reeds beschikbare producten alvast wilt bestellen.