Apple heeft tijdens het Glowtime-event geen Apple Watch Ultra 3 aangekondigd, maar toch is er iets nieuws. De bestaande Apple Watch Ultra 2 is er nu ook in een nieuwe kleur.

Er waren al jarenlang geruchten over een donkere kleur voor de Apple Watch Ultra. Mensen die hierop zaten te wachten kunnen nu tevreden achterover leunen: de donkere Apple Watch Ultra komt er! Maar voor veel andere mensen zal de aankondiging eerder een teleurstelling zijn. Weinig nieuwe functies, alleen een nieuwe kleur. Satin Black is een donkere kleur, waarvoor een speciaal blasting-proces wordt gebruikt. Er komen ook nieuwe bandjes, waaronder een zwarte Milanese Loop van titanium.

De Apple Watch Ultra 2 gaat nog een extra jaar mee

De Apple Watch Ultra 2 kreeg vorig jaar een paar vernieuwingen. Apple voegde een 30% snellere chip toe die on-device Siri ondersteunt. Ook werd nauwkeurig zoeken mogelijk dankzij de U2-chip en kwamen er nieuwe functies bij zoals Tik dubbel voor de bediening.

Apple Watch Ultra in Satin Black

Blijkbaar vindt Apple het niet nodig om de Apple Watch Ultra elk jaar te vernieuwen en kiest er nu voor om de Ultra 2 nog een extra jaar in het assortiment te houden. Is dat erg? Ja en nee. Op zich hebben we liever niet dat Apple een nieuw product uitbrengt waar nauwelijks vernieuwingen in zitten, maar we hadden voor deze high-end Apple Watch toch wel iets meer verwacht.

Dit zijn de nieuwe functies die je krijgt:

Slaapapneu meten : een nieuwe functie die je ook op de Apple Watch Series 10 vindt.

: een nieuwe functie die je ook op de Apple Watch Series 10 vindt. Nieuwe wijzerplaten , speciaal voor de Ultra.

, speciaal voor de Ultra. Nieuwe bandjes van zwart titanium.

van zwart titanium. Een nieuw Hermes-bandje, genaamd ‘maritime’

