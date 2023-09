De Apple Watch Series 9 heeft diverse nieuwe functies, evenals de Apple Watch Ultra 2. In dit artikel zetten we de belangrijkste nieuwe functies van de nieuwe Apple Watch-modellen op een rij, inclusief enkele ontdekkingen en andere details.

Apple Watch Series 9 functies: deze moet je weten

De Apple Watch Series 9 is de nieuwste generatie van de Apple Watch. Apple kondigde dit model op 12 september aan, tegelijkertijd met de nieuwe Apple Watch Ultra 2. Je hebt misschien al gehoord dat beide modellen een nieuwe S9-chip hebben, maar wat heb je daar dan precies aan? De nieuwe S9-chip zorgt voor meerdere nieuwe functies, zowel op de Apple Watch Series 9 als de Apple Watch Ultra 2. Maar er zijn nog meer nieuwe functies, verbeteringen en details die ons opgevallen zijn.

#1 Snellere S9-chip met neural engine

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2

Eén van de hoogtepunten in de nieuwe modellen is de nieuwe S9-chip. Er zitten 5,6 miljard transistors in de CPU en dat is 60 procent meer dan in de vorige generatie. Volgens Apple is de CPU 30% sneller, wat zorgt voor vloeiendere animaties en snellere reactietijd. Ook zit er voor het eerst een Neural Engine met 4 cores in, waardoor machinelearning-taken tot twee keer sneller zijn.

#2 Helderder scherm

Apple Watch Series 9: 2000 nits

Apple Watch Ultra 2: 3000 nits

Beide nieuwe modellen hebben een helderder scherm gekregen. Bij de Apple Watch Series 9 is dit verdubbeld van 1000 nits tot maximaal 2000 nits. Dat maakt het display makkelijker af te lezen bij fel zonlicht. Het scherm kan gedimd worden tot 1 nits, zodat het display niet te fel is in bijvoorbeeld de bioscoop of andere donkere plekken.

Bij de Apple Watch Ultra 2 is het scherm ook helderder geworden, namelijk 3000 nits. En dat heeft ook een andere extra: je kan de zaklamp nu tijdelijk nog feller maken door aan de Digital Crown te draaien.

#3 Tik dubbel-gebaar: nieuwe manier van bedienen

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2

De nieuwe S9-chip maakt ook iets anders mogelijk, namelijk het nieuwe Tik dubbel-gebaar. Dit lijkt sterk op de AssistiveTouch op de Apple Watch, dat al beschikbaar is op andere modellen. Met Tik dubbel kun je twee keer met je wijsvinger tegen je duim tikken om handsfree een telefoongesprek te accepteren, de widgets vanaf de wijzerplaat te openen, muziek pauzeren en afspelen, antwoorden op een berichtje en een timer stoppen. Het is dus vooral handig voor multitasking, als je om wat voor reden dan ook je handen vol hebt.

Deze functie komt in een latere update in oktober beschikbaar voor de nieuwe modellen.

#4 Nauwkeurig zoeken naar je iPhone

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 (vereist iPhone 15)

De Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 hebben een nieuwe Ultra Wideband-chip van de tweede generatie (die Apple om redenen niet de U2-chip noemt). Deze chip is verantwoordelijk voor precieze locatiebepaling. Het zorgt voor een nieuwe functie in combinatie met de iPhone 15-serie, want je kan met de nieuwe Apple Watches extra nauwkeurig je iPhone vinden. Dit is vergelijkbaar met het nauwkeurig zoeken van AirTags, waarbij er op het scherm verschijnt in welke richting je moet lopen en hoeveel meter je iPhone van je vandaan is. Handig als het ping-geluidje van je iPhone niet duidelijk genoeg is.

#5 HomePod bedienen als je in de buurt bent

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2

De nieuwe Ultra Wideband-chip brengt ook een andere verbetering, namelijk het naadloos bedienen van de HomePod. Als je muziek aan het afspelen bent en in de buurt bent van de HomePod, verschijnen er op het scherm automatisch de bedieningsknoppen voor de muziek. En later dit jaar wordt er nog een update toegevoegd waardoor in de slimme stapel muzieksuggesties verschijnen zodra je bij de HomePod in de buurt bent.

#6 Siri verbeterd (maar niet in het Nederlands)

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2

De nieuwe S9-chip zorgt ook voor een betere werking van Siri. Siri-opdrachten worden lokaal verwerkt en vereisen niet meer altijd een verbinding met de servers. Ook dicteren werkt volgens Apple 25% sneller dankzij de S9-chip. Maar er is één groot nadeel: dit werkt niet in het Nederlands. Je hebt hier dus alleen wat aan als je Siri op het Engels hebt ingesteld.

Later dit jaar is het ook nog mogelijk om Siri vragen te stellen over je gezondheidsgegevens, zoals het vastleggen van gewicht of vragen hoelang je geslapen hebt. Maar ook hier geldt dat dit alleen in het Engels werkt.

#7 64GB opslag: twee keer zoveel

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2

De vorige generaties Apple Watch-modellen hadden allemaal 32GB opslag aan boord, maar met de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 is dit verdubbeld tot 64GB. Je kunt de opslag gebruiken voor het offline opslaan van muziek, audioboeken, podcasts en apps. De Apple Watch heeft daardoor ineens net zo veel opslag als een iPad Air! En dan te bedenken dat het ooit begon met 8GB opslag.

#8 Lichter gewicht (bij sommige uitvoeringen)

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9

Sommige uitvoeringen van de Apple Watch Series 9 zijn iets lichter geworden. De 45mm in aluminium zonder Cellular weegt nu 38,7 gram (was 38,8 gram), terwijl de versie met Cellular nu 39 gram weegt (was 39,1 gram). De roestvrij stalen versie is even zwaar gebleven.

Bij de 41mm-versie zien we alleen een verschil in gewicht bij de aluminium variant met Cellular: deze is nu 32,1 gram in plaats van 32,2 gram.

Overigens is de Apple Watch Ultra 2 juist iets zwaarder geworden: 61,4 gram in plaats van 61,3 gram.

#9 Nu met Wifi 4

Beschikbaar op: Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2

De nieuwe Apple Watch-modellen zijn voorzien van Wifi 4 (802.11n). Bij de voorgaande modellen was er nog sprake van 802.11b/g/n op zowel 2,4GHz als 5GHz. Deze verandering heeft waarschijnlijk weinig impact: de keren dat je een Apple Watch alleen met wifi gebruikt zijn zeer zeldzaam en de meeste netwerken van tegenwoordig zijn alsnog te gebruiken met Wifi 4.

#10 Lagere prijs voor alle modellen

Het beste nieuws is misschien nog wel dat alle nieuwe Apple Watch-modellen in prijs gedaald zijn. Het prijsverschil bij de Apple Watch Ultra 2 is zelfs €100,- ten opzichte van het model van vorig jaar. Bij de andere modellen zijn de prijzen zo’n €50,- tot €60,- lager. Zelfs de Apple Watch SE 2022 is in Nederland goedkoper geworden.

In ons artikel over de prijs van de Apple Watch Series 9 vind je alle nieuwe prijzen.

De nieuwe Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 zijn vanaf nu te bestellen bij Apple. De eerste exemplaren worden vanaf 22 september geleverd. Vanaf dat moment liggen de modellen ook bij andere winkels in de schappen.