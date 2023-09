Verwachte prijs Apple Watch Series 9

De Apple Watch Series 9 wordt tijdens Apple’s grootse september-event verwacht. Hoewel de Apple Watch Series 9 dus nu nog niet officieel aangekondigd is, weten we vanaf 12 september nagenoeg alles over dit model. Volgens geruchten krijgt dit nieuwe model een snellere chip en komen er nieuwe kleuren, maar blijft veel van het model ook gelijk met de voorganger. Maar geldt dat ook voor de prijs van de Apple Watch Series 9?



De prijs van nieuwe Apple-producten is vaak onderwerp van discussie en speculatie. Bij iPhones horen we regelmatig dat de prijzen weer stijgen, zo ook bij de prijzen van de iPhone 15-serie . Maar bij de Apple Watch horen we dat gelukkig een stuk minder. Er zijn, mogelijk door het gebrek aan grote vernieuwingen, geen aanwijzingen dat Apple de prijzen van de Apple Watch Series 9 gaat verhogen ten opzichte van de voorganger. We denken ook niet dat de inflatie ervoor zorgt dat de prijzen nog verder stijgen, omdat we vorig jaar al een prijsstijging zagen bij de Apple Watch Series 8

Omdat er dus geen concrete aanwijzingen zijn dat de prijzen van de Apple Watch Series 9 stijgen, hebben we de huidige adviesprijzen van de Apple Watch Series 8 gebruikt om de nieuwe prijzen te voorspellen. Hou er wel rekening mee dat de prijs ook afhankelijk is van het gekozen bandje. Het zijn daarom vanafprijzen, gecombineerd met het goedkoopste bandje.

Verwachte adviesprijzen Apple Watch Series 9

41mm 45mm Aluminium (GPS) Vanaf €499,- Vanaf €539,- Aluminium (GPS + Cellular) Vanaf €619,- Vanaf €659,- Roestvrij staal (GPS + Cellular) Vanaf €849,- Vanaf €899,-

Ben je nu al toe aan een nieuwe Apple Watch en maakt de verwachte snellere chip in de Series 9 voor jou geen verschil? Er zijn nu al talloze goede deals voor het model van 2022, waardoor je daarmee veel goedkoper uit bent. Mogelijk gaat de prijs daarvan nog wel iets verder dalen zodra de Apple Watch Series 9 daadwerkelijk in de schappen ligt. IN onze prijsvergelijkers vind je de actuele prijzen.

Huidige prijzen Apple Watch Series 8 41mm

Middernacht Sterrenlicht Zilver Rood

Huidige prijzen Apple Watch Series 8 45mm

45mm Middernacht 45mm Sterrenlicht 45mm Zilver 45mm Rood

Apple Watch Ultra 2023 prijs

Binnenkort wordt er ook een nieuwe Apple Watch Ultra verwacht, ook wel de Apple Watch Ultra 2 of Apple Watch Ultra 2023 genoemd. Deze tweede generatie krijgt vermoedelijk een snellere chip en komt wellicht ook in een donkere uitvoering beschikbaar. Omdat het een kleine update is ten opzichte van de eerste generatie van 2022, verwachten we niet dat hier iets aan de prijs verandert. De prijs van de Apple Watch Ultra 2 is dan ook waarschijnlijk €999,-. Omdat er nog steeds maar één formaat uitgebracht wordt (49mm), komt er geen goedkopere versie.

De huidige eerste generatie Apple Watch Ultra zal bij Apple zelf uit het assortiment verdwijnen, maar blijft voorlopig nog wel beschikbaar bij andere winkeliers. De prijs van dat model zal dan ook gaan dalen, al zijn de prijzen nu ook al lager dan bij Apple zelf.

Huidige prijzen Apple Watch Ultra 2022

Alpine bandje Trail bandje Ocean bandje

Apple heeft tot slot ook nog de Apple Watch SE uit 2022 in het assortiment en daar zal dit jaar niets veranderen. De prijs van dat model blijft hoogstwaarschijnlijk gelijk, al kan Apple de prijs ietsjes laten zakken zodat het weer wat meer in de buurt komt van de adviesprijs van de oudere Apple Watch Series 3 (€219,-) die Apple een jaar geleden nog verkocht. Voor alle prijzen en modellen check je ons artikel Apple Watch kopen.