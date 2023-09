Batterij in de 2023 Apple Watch-modellen

Apple vermeldt geen batterijcapaciteiten voor de nieuwe Apple Watch-modellen van 2023, maar geeft alleen gebruiksduur. Toch is het vaak mogelijk om de exacte batterijcapaciteit te achterhalen, nog voordat iemand ze in handen heeft gehad. De Chinese toezichthouder heeft een database, waaruit eerder al de iPhone 15 batterijcapaciteit naar voren kwam. Volgens de database zijn de 41mm en 45mm Apple Watch Series 9 voorzien van respectievelijk een 282 mAh en 308 mAh batterij.



Dit is ongewijzigd ten opzichte van de Series 8 . Dat geldt overigens ook voor de batterijduur, want die is volgens Apple hetzelfde gebleven: ze gaan 18 uur mee. Dat is op zich opmerkelijk, omdat Apple tijdens de keynote veel aandacht besteedde aan de gloednieuwe S9-chip die erin zit. Deze zou veel sneller en efficiënter zijn. Maar dat heeft niet zijn weerslag op de batterijduur.

De Apple Watch Ultra 2 lijkt te zijn uitgerust met een 564 mAh batterij, wat ongeveer 4% meer is dan de 542 mAh batterij in de originele Apple Watch Ultra. Apple zegt echter dat de Ultra 2 dezelfde batterijduur van 36 uur heeft als de originele Ultra, wat waarschijnlijk te maken heeft het het fellere display (tot 3000 nits) en andere nieuwe functies.

Hier zie je de batterijcapaciteiten samengevat:

Apple Watch Ultra 2 gaat 72 uur mee in spaarstand

Wat de gebruiksduur betreft is er bij de gewone Apple Watch dus niets veranderd. Bij de Apple Watch Ultra 2 is de gebruiksduur in spaarstand echter een stuk langer geworden: dat was 60 uur bij de originele Ultra en wordt nu 72 uur bij de Ultra 2. Maar het is goed om ook naar de kleine lettertjes te kijken, want daarin staat dat de testparameters voor de Ultra 2 in spaarstand anders dan die voor de originele Ultra.

Bij de originele Ultra werd het als volgt gemeten:

…gebruik in de spaarstand en met ingeschakelde trainingsinstellingen voor minder GPS- en hartslagmetingen: 15 uur wandeltraining, meer dan 600 tijdcontroles, 35 minuten app-gebruik, 3 minuten bellen en 15 uur slaap bijhouden, gedurende 60 uur.

In de kleine lettertjes van de Apple Watch Ultra 2 staat het als volgt:

De batterijduur in de spaarstand is gebaseerd op het volgende gebruik: 360 tijdcontroles, 360 meldingen, 180 minuten app-gebruik en twee trainingen van 60 minuten met muziek afspelen vanaf de Apple Watch via Bluetooth, in de loop van 72 uur.

Er worden dus heel andere activiteiten gemeten. Daardoor is de 60 uur van de originele Ultra niet te vergelijken met de 72 uur van dit nieuwe model. Het is goed mogelijk dat de originele Ultra ook ongeveer 72 uur meegaat. De batterijcapaciteit ligt weliswaar 4% hoger, maar bij de iPhone 15 batterijcapaciteit is ook al gebleken dat een paar percentages aan capactiteit erbij niet meteen een meetbaar langere gebruiksduur oplevert.

Bekijk ook Batterijcapaciteit van de iPhone 15-modellen: zo lang gaan ze mee Nu de iPhone 15-modellen zijn aangekondigd, weten we ook wat de batterijduur is van de verschillende formaten. Kun je net zo lang met de iPhone 15 Pro doen als zijn voorganger, de iPhone 14 Pro? We zetten de verbeteringen voor je op een rijtje!

Nieuwe modellen nu al te koop

Beide nieuwe modellen zijn sinds dinsdag te bestellen en zullen vanaf vrijdag 22 september in de winkels liggen. Dan arriveren ze ook bij de eerste klanten. Nieuwe functies voor de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 zijn onder andere een helderder display, een snellere S9-chip en een nieuw Double Tap-gebaar voor interactie met de smartphone, zonder het scherm aan te raken. Wil je een nieuwe Apple Watch kopen, check dan ons overzicht.