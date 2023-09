Twijfel je tussen de nieuwe Apple Watch Series 9 of de Apple Watch Series 8? Het nieuwste model heeft een paar nieuwe functies, maar is wel wat duurder dan de inmiddels afgeprijsde Apple Watch Series 8. De vraag is dus: kun je beter een Apple Watch Series 9 of Apple Watch Series 8 kiezen?

De Apple Watch Series 9 is misschien wel de kleinste update bij een Apple Watch ooit, dus je vraagt je misschien af: kan ik niet beter een Apple Watch Series 8 kopen, nu die in prijs gedaald is? Reden genoeg om eens naar de verschillen tussen de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Series 8 te kijken. Daaruit blijkt dat de verschillen zich op een paar punten focussen, die waarschijnlijk voor jou niet zo heel belangrijk zijn. Toch adviseren we voor de meeste mensen om te kiezen voor de Apple Watch Series 9. Hoe dat zit, lees je in deze vergelijking tussen de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Series 8.

Verschillen Apple Watch Series 9 en Series 8

Voor de verschillen focussen we ons op de zeven belangrijkste: chip, nieuwe bediening met Double Tap, de nieuwe mogelijkheden van de Ultra Wideband-chip, het betere scherm, de extra opslag, nieuwe kleurkeuze en de prijs. Maar niet elk verschil zal voor jouw koopbeslissing even belangrijk zijn.

#1 Chip: het grootste verschil tussen de modellen

De Apple Watch Series 9 heeft een nieuwe S9-chip. Deze is volgens Apple een stuk sneller, waardoor alles net wat soepeler zou moeten werken. Maar verwacht hier niet al teveel van: de S8 chip in de Apple Watch Series 8 is ook al erg snel, dus het grootste voordeel van de nieuwere chip zit niet per se in de snelheid. De nieuwe chip maakt ook een paar nieuwe functies mogelijk. Zo werkt dicteren sneller en werkt Siri ook op het toestel zelf, zonder internetverbinding. Sommige verzoeken worden daardoor sneller verwerkt. Op dit moment werkt dit alleen nog in het Engels en een aantal andere talen, maar dit zou gaandeweg uitgebreid worden naar meer talen.

#2 Double Tap: de nieuwste functie om je Apple Watch Series 9 te bedienen

De Apple Watch Series 9 heeft dankzij de nieuwe chip iets nieuws: Double Tap, oftewel het Tik dubbel-gebaar. Door twee keer met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken, kun je de Apple Watch bedienen. Denk aan het beantwoorden van een inkomende oproep, het stoppen of pauzeren van een timer, het afspelen van muziek of het beantwoorden van een berichtje. Dat is vooral handig als je de Apple Watch handsfree wil gebruiken. Eerdere Apple Watch-modellen hadden al iets soortgelijks via AssistiveTouch, waarmee je de Apple Watch met handgebaren kan bedienen. Maar op de Apple Watch Series 9 is dit toegankelijker beschikbaar dankzij de nieuwe snellere chip.

#3 Nauwkeurig zoeken op de Apple Watch dankzij nieuwe chip

De Apple Watch Series 9 heeft ook een nieuwe Ultra-Wideband-chip van de tweede generatie. Deze is nauwkeuriger en maakt nieuwe functies mogelijk. Je kunt namelijk de locatie van een iPhone 15-model nauwkeurig zien, zodat je hem makkelijker terug kan vinden als je hem kwijt bent. Het is een extra aanvulling op de functie waarmee je een geluidje kan afspelen op de iPhone via je Apple Watch, als je niet meer weet waar hij is. De nieuwe Ultra-Wideband-chip zorgt er ook voor dat je een HomePod eenvoudig kan bedienen als je erbij in de buurt bent. Op de Apple Watch Series 8 mis je dit soort functies, want daar wordt de Ultra-Wideband-chip alleen gebruikt voor digitale autosleutels in Wallet. Die functie is maar bij een beperkt aantal auto’s beschikbaar.

#4 Scherm: Apple Watch Series 9 twee keer zo heler

De Apple Watch Series 8 heeft een maximale helderheid van 1000 nits. Dat is meer dan fel genoeg om het scherm altijd goed af te kunnen lezen, maar voor de gevallen dat je buiten in de hele felle zon staat, heeft de Apple Watch Series 9 een streepje voor. Daar is de maximale helderheid verdubbeld naar 2000 nits, dus is hij in de buitenlucht net wat beter af te lezen. Het verschil is hier in de praktijk overigens maar klein.

Bijkomend voordeel is wel dat het scherm op de Apple Watch Series 9 gedimd kan worden tot 1 nits, bijvoorbeeld in hele donkere ruimtes. Denk aan de bioscoop of het theater of als je je kind naar bed brengt. Dan is het wel zo fijn dat het scherm niet al te fel is. Bij de Apple Watch Series 8 kan dat soms wat afleidend zijn.

#5 Kleuren van de behuizing: alles hetzelfde, op één extra kleur na

Bij de Apple Watch Series 9 kun je voor precies dezelfde kleuren kiezen als bij de Apple Watch Series 8: middernacht, sterrenlicht, zilver en rood. Bij de Apple Watch Series 9 is daar wel een extra kleur bij gekomen: roze. Mocht je een liefhebber zijn van roze of geïnspireerd zijn door de Barbie-film, dan is deze nieuwe kleur misschien iets voor jou. Het neigt een beetje naar sterrenlicht, maar dan met wat meer kleur.

Van de andere roestvrij stalen modellen, zijn de kleuren nog precies hetzelfde gebleven: grafiet, zilver en goud.

#6 Opslag: twee keer zoveel opslag bij de Apple Watch Series 9

Of je het nodig hebt is nog maar de vraag, maar de Apple Watch Series 9 heeft twee keer zoveel opslag als de Apple Watch Series 8: 64GB in plaats van 32GB. Je gebruikt dit niet alleen voor het installeren van apps (die zijn niet zo heel groot), maar ook voor het opslaan van muziek, audioboeken, podcasts en foto’s. Mocht je heel veel willen hardlopen en offline je favoriete muziek bij je hebben in hele grote afspeellijsten, dan is de Apple Watch Series 9 misschien een betere keuze. Maar de meeste mensen zullen de 32GB van de Apple Watch Series 8 niet vol kunnen krijgen.

#7 Prijs: Apple Watch Series 8 is iets goedkoper

Hoewel de adviesprijs van de Apple Watch Series 8 een jaar geleden een stuk hoger lag dan nu bij de Apple Watch Series 9, is dit model nu een jaar later in prijs gedaald. Daardoor is de Apple Watch Series 8 nu goedkoper dan de Apple Watch Series 9. Afhankelijk van de winkel is het prijsverschil zo’n €50,- tot €60,-, in het voordeel van de Apple Watch Series 8. De Apple Watch Series 9 is verkrijgbaar vanaf €449,-.

Prijzen 41mm Apple Watch Series 8

Middernacht Sterrenlicht Zilver Rood

Prijzen 41mm Apple Watch Series 9

Sterrenlicht Middernacht Zilver Roze Rood

Overeenkomsten Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Series 8: teveel om op te noemen

De verschillen tussen de Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Series 8 zijn dus op één hand te tellen en dat betekent automatisch dat er veel overeenkomsten zijn. Je kunt dan ook in de basis precies hetzelfde doen met de Apple Watch Series 9 als de Apple Watch Series 8. Functies als de ECG, bloedsaturatiemeter, temperatuursensor, geavanceerde hartslagsensor en valdetectie vind je op allebei de modellen. Qua software is er ook geen verschil: dezelfde functies van watchOS 10 vind je in allebei de uitvoeringen. Je krijgt dus dezelfde ervaring, ongeacht welk model je kiest.

Ook niet onbelangrijk: de batterijduur is op beide modellen gelijk. Je behaalt een batterijduur van 18 uur bij normaal gebruik en kunt dit verlengen tot 36 uur met de energiebesparingsmodus.

Conclusie Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 9 is vooral een iets verbeterde versie van de Apple Watch Series 8. In de basis kun je met beide modellen precies hetzelfde doen, alleen heeft de Apple Watch Series 9 dit iets verder verfijnd. Extra functies zoals Double Tap, de snellere chip en de nieuwe functies zoals nauwkeurig zoeken zijn leuk, maar zullen geen hele grote impact hebben op wat je op een gemiddelde dag met de Apple Watch doet. Daarentegen: het prijsverschil is momenteel zo klein dat je voor een paar tientjes extra wel die nieuwe functies op de Apple Watch Series 9 krijgt. Voor de meeste mensen vinden we het daarom slimmer om te kiezen voor de nieuwe Apple Watch Series 9, tenzij je echt een hele goede deal vindt van de Apple Watch Series 8.

Ga de Apple Watch Series 9 kopen als…

…je de allernieuwste Apple Watch wil.

…veel buiten bent of juist vaak in donkere ruimtes bent. De nieuwe mogelijkheden voor schermhelderheid komen dan van pas.

…je de Apple Watch graag handsfree wil bedienen met Double Tap.

…je ook een iPhone 15 hebt (en deze vaak kwijt bent). Je kunt dan de nieuwe Ultra-Wideband-chip optimaal benutten.

…je altijd al een roze Apple Watch had willen hebben.

…je heel veel muziek, podcasts en meer offline wil bewaren.

Prijzen 45mm Apple Watch Series 9

Sterrenlicht Middernacht Zilver Roze Rood

Ga de Apple Watch Series 8 kopen als…

…je een hele goede deal vindt.

…je niet meer wil wachten totdat de Apple Watch Series 9 ruim op voorraad is. De Apple Watch Series 8 is nog altijd bij veel winkels goed verkrijgbaar.

…€400,- voor jou echt het maximale is wat je voor een Apple Watch wil uitgeven.

45mm Middernacht 45mm Sterrenlicht 45mm Zilver 45mm Rood

