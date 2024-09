Het staat in grote letters op de website van Apple: “Bestel Apple Watch SE alvast”, met een leverdatum vanaf 20 september. Ook bij andere winkels zoals Coolblue kun je binnenkort een Apple Watch SE 2024 bestellen. Toch is er tijdens de keynote geen aandacht besteed aan de nieuwe Apple Watch SE. Er is geen persbericht verschenen en websites zoals iCulture hebben er ook niet over geschreven. Een beetje vreemd, niet?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: dit is exact dezelfde Apple Watch die je eerder al in een 2022- en een 2023-editie kon kopen. Alleen zijn ze nu gebundeld met andere bandjes, bijvoorbeeld met het nieuwe Milanese bandje.

Apple Watch SE 2024 met nieuwe bandjes

Apple bracht in 2022 een vernieuwde Apple Watch SE uit in de formaten 40mm en 44mm. Je kunt daarbij kiezen uit een horlogekast in de kleur Middernacht, Sterrenlicht en Zilver. Er zit een S8-chip in en je krijgt functies zoals SOS-noodoproepen en crashdetectie.

Wat maar weinig mensen weten is dat deze ‘Apple Watch SE 2022‘ bijna nergens meer te koop is. Hij is bij de verschillende winkels volledig verdrongen door de ‘Apple Watch SE 2023′, die met nieuwe bandjes wordt geleverd. Dit heeft ermee te maken dat de meeste winkels alleen vaste combinaties van Apple Watch met bandje verkopen en niet de vrije keuze bieden zoals bij Apple Watch Studio.

De komst van de nieuwe Apple Watch-horlogebandjes voor najaar 2024 betekent ook dat er nieuwe bundels moeten worden gemaakt en dat de bundels met ‘oude’ bandjes langzamerhand uit de winkel zullen verdwijnen. Technisch gezien is deze Apple Watch exact gelijk aan de modellen uit 2022 en 2023, je krijgt er alleen een ander bandje bij.

Bij andere winkels zie je een soortgelijke situatie. Het lijkt alsof er nieuwe modellen aan zitten te komen, maar qua specs is er geen verschil. Alleen de bandjes waar je uit kunt kiezen, zijn anders. Zo vind je bij Coolblue aparte pagina’s voor:

Het positieve is wel dat de SE drie tientjes goedkoper is geworden. Je betaalt er nu de volgende prijzen voor:

Apple Watch SE 2024 40mm 44mm GPS-model €249,- €279,- GPS + Cellular-model €299,- €329,-

Geldt ook voor de ‘nieuwe’ Apple Watch Ultra 2

Dezelfde situatie doet zich voor bij de Apple Watch Ultra 2. Het is logisch dat de nieuwe zwarte variant pas vanaf 20 september leverbaar is, maar de ‘nieuwe’ naturelkleurige Apple Watch Ultra 2 komt ook pas op 20 september. Je krijgt er dan een Alpine-, Trail- of Ocean-bandje in najaarskleuren bij. Ook kun je bij Apple nu een naturelkleurige Apple Watch Ultra 2 met Milanees bandje van titanium bestellen, iets wat voorheen niet mogelijk was. Bij de Apple Watch Ultra 2 valt deze bijzondere situatie wat minder op, omdat er voor dit model toch iets nieuws is aangekondigd: de kleur Satin Black.

Wat we nog niet weten is of deze Apple Watch-modellen meteen met watchOS 11 worden geleverd. Maar dat zal bij het uitpakken meteen duidelijk worden.

Overigens heeft de komst van de nieuwe Apple Watch-horlogebandjes voor najaar 2024 nogal wat teweeg gebracht qua overzichteljikheid. Heb je een kleine horlogekast, dan kun je nu kiezen voor een 40mm-bandje of een 42mm-bandje, die beide geschikt zijn voor de kleine 38/40/41/42mm horlogekasten die in de loop van de jaren zijn verschenen. Voor de grotere horlogekasten kies je nu een 46mm- of 49mm-bandje, die geschikt zijn voor de grotere 44/45/46/49mm horlogekasten*.

*en trouwens ook voor de vroegere ‘grote’ 42mm van de Series 3 en eerder, maar laten we het niet ingewikkelder maken dan het is

Heb je dringend een Apple Watch SE of een Apple Watch Ultra 2 nodig en heb je geen zin om te wachten? Dan kun je twee dingen doen: koop het model van vorig jaar met de ‘oude’ bandjes (verkrijgbaar bij tientallen winkels) of ga naar de fysieke Apple Store, want daar mogen ze de nieuwe combinaties nog niet verkopen. Of kies voor de nieuwe Apple Watch Series 10!