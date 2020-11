Leren Sleeve met MagSafe voor iPhone 12-serie nu verkrijgbaar

Apple's leren sleeve voor de iPhone 12-serie is nu verkrijgbaar in de Apple Store. Je kunt het leren hoesje aanschaffen voor 149 euro maar voordat je dat doet zijn er nog wel een paar belangrijke punten om te weten.

Apple is gestopt met de leren Folio-hoes voor de iPhone, die ons eigenlijk nooit zo goed is bevallen. In plaats daarvan is er nu een leren sleeve met kijkgat. Dit hoesje heeft een uitsnede voor de klok en is ideaal voor mensen die eigenlijk geen hoesje willen gebruiken en toch wat bescherming willen. Gedurende de dag kun je je iPhone 12 ‘naakt’ gebruiken maar moet je de deur uit dan kun je je toestel in dit hoesje schuiven. Via het kijkgat kun je zien hoe laat het is, zonder je iPhone tevoorschijn te moeten pakken.



Leren sleeve in drie formaten

De leren sleeve voor iPhone 12 is verkrijgbaar in drie formaten, afgestemd op de schermgroottes 5.4″, 6.1″ en 6,7″ van de nieuwste toestellen:

Leren sleeve voor iPhone 12 mini: 149 euro

Leren sleeve voor iPhone 12 en 12 Pro: 149 euro

Leren sleeve voor iPhone 12 Pro Max: 149 euro

Daarnaast verkoopt Apple de leren kaarthouder (review) voor iPhone 12, die je magnetisch op de achterkant van je toestel kunt plakken. Er zijn inmiddels ook leren MagSafe-hoesjes voor iPhone 12 verschenen.

Wat je moet weten over de leren sleeve

Dit zijn de kleuren waarin dit hoesje verkrijgbaar is:

Baltisch blauw

Citrusroze

Zadelbruin

(PRODUCT)RED

Apple biedt dus vrijwel dezelfde kleuren als de andere leren accessoires, maar California Poppy ontbreekt en is vervangen door Citrusroze.

Uit de eerste reviews blijkt hoe dit hoesje werkt:

De sleeve is kwalitatief goed gemaakt, van een mooie kwaliteit Europees leer en met nette afwerking.

Er zit een verborgen kaartvakje in de hoes. Deze bevindt zich bij het stiksel aan de voorkant en biedt ruimte voor één pasje. Je steekt deze tussen twee lagen leer.

De sleeve bevat twee openingen aan de voorkant, respectievelijk voor de omgevingslichtsensor en voor het tonen van het klokje.

Dankzij MagSafe herkent de iPhone welke kleur sleeve je hebt en past de kleur van de klok daarop aan. Dit is ook bij de gewone MagSafe-hoezen het geval, waarbij je een gekleurde ring te zien krijgt.

Je krijgt er een optioneel polsbandje bij.

Bij langdurig gebruik van de MagSafe-lader kunnen er kringen ontstaan op het leer, waarschuwt Apple.

Zo werkt het klokje van de lederen sleeve

Wat het klokje betreft is dit interessant om te weten:

Het klokje gaat alleen aan op het moment dat de iPhone beweegt en niet in je broekzak zit. De klok is dus niet continu zichtbaar.

De sensor voor omgevingslicht detecteert of je iPhone in je zak of tas zit.

De motion co-processor van de A14 detecteert of de iPhone beweegt. Je kunt dit doen door de iPhone op te pakken of door op de hoes te tikken.

Als de klok geactiveerd wordt, wordt het hele scherm ingeschakeld. Dit kan gevolgen hebben voor de batterijduur, vooral bij de kleine iPhone 12 mini.

Het is niet mogelijk om andere informatie in het klokvenster te tonen. Weerbericht of notificaties zijn dus niet mogelijk.

De klok schakelt in twee stappen weer uit, binnen een paar seconden nadat het scherm geactiveerd is.

Voor wie is de lederen sleeve?

De leren sleeve voor iPhone 12 is niet voor iedereen geschikt. Voor mensen die hun iPhone vaak tevoorschijn pakken is deze hoes minder ideaal, omdat je je toestel steeds uit de sleeve moet schuiven. Het kan wel een oplossing zijn voor mensen die hun smartphone-gebruik willen minderen. Dankzij het klokvenster kun je wel zien hoe laat het is, zonder dat je in de verleiding komt om je notificaties te bekijken.

De sleeve is ook minder geschikt voor mensen die al een Apple Watch of ander horloge hebben, omdat zij minder behoefte hebben om op de iPhone te kijken hoe laat het is. Een ander minpunt van deze case is dat hij vrij prijzig is: voor 150 euro heb je een hoesje dat alleen voor deze generatie geschikt is. Mogelijk houden de iPhones volgend jaar hetzelfde design, maar bij kleine veranderingen kan het nodig zijn om een nieuw hoesje te kopen.

Lederen sleeve kopen

De lederen sleeve is op dit moment alleen verkrijgbaar bij de Apple Store, maar ook andere fabrikanten zijn van plan het hoesje in hun assortiment op te nemen. Denk daarbij aan Coolblue, Amac en Bol.com.

