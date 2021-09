Nieuwe devices betekent vaak ook nieuwe accessoires. De najaarskleuren van 2021 voor de Apple Watch-bandjes zijn nu bekend, met nieuw varianten in blauw, groen en leuke fruitkleurtjes. Welke is jouw favoriet?

Apple kondigde tijdens het iPhone september 2021-event de nieuwste Apple Watch Series 7 aan. Helaas is de smartwatch nog niet verkrijgbaar en is er ook nog geen releasedatum bekend, maar je kunt nu al je huidige Apple Watch een nieuw uiterlijk geven. Er is een breed aanbod van kleuren en uitvoeringen te vinden in de najaarscollectie 2021 van Apple.

Goed om te weten: alle bestaande Apple Watch-bandjes zijn ook geschikt voor de Apple Watch Series 7. Je zit dus niet met een collectie onbruikbare bandjes. De bandjes in maat 38/40/41 mm zijn onderling uitwisselbaar en dat geldt ook voor maat 42/44/45 mm.



Najaarscollectie 2021 Apple Watch-bandjes

Apple lijkt wel een modehuis: elk voorjaar en najaar kijken we weer uit naar de nieuwste kleuren. Dit keer heb je bij vrijwel alle bandjes keuze uit een iets andere tint.

Solobandje

Het solobandje (€49) kwam vorig jaar voor het eerst uit. Bij dit type bandje moet je goed opletten dat je de juiste maat hebt bepaald. Dit seizoen kun je kiezen uit deze kleuren:

Engelse lavendel

Kalkroze

Okergeel

Klaver

Abyss-blauw

Sterrenlicht

Gevlochten solobandje

Het gevlochten solobandje (€99) is gemaakt van gerecycled polyester, geweven met dun siliconendraad. Let ook hier op dat je de juiste maat kiest.

Dit zijn de nieuwe kleuren:

Mais

Donkere kers

Engelse lavendel

Abyss-blauw

Sportbandje

Het sportbandje (€49) is het langst bestaande Apple Watch-bandje en verscheen al in heel wat kleuren. Dit najaar komen er weer een paar nieuwe kleuren bij:

Klaver

Engelse lavendel

Donkere kers

Okergeel

Abyss-blauw

Geweven sportbandje

Het comfortabele geweven sportbandje (€49) is meerkleurig en is gemakkelijk aanpasbaar aan jouw polsmaat. Dit zijn de nieuwe kleuren:

Mais/wit

Pomelo/Sahara

Abyss-blauw/mosgroen

Donkere kers/bosgroen

Tornado/grijs

Nieuwe Nike-bandjes

Zowel van de sportbandjes als van de geweven reflecterende Nike-bandjes zijn er nieuwe kleuren. Ook de traditionele kleuren zijn behouden gebleven, zoals platina/zwart en antraciet/zwart.

Bandje met gaatjes (€49):

Olive Gray/Cargo Khaki

Magic Ember/Crimson Bliss

Midnight Navy/Mystic Navy

Geweven Nike-bandje (€49), nu met ingeweven Nike-logo:

Cargo Khaki

Summit White

Zwart

Nieuwe leren bandjes

De leren bandjes komen in een aantal traditionele nieuwe kleuren. Bij de Leather Link (€99) zijn deze kleuren nieuw:

Goudbruin

Donkere kers

Sequoia-groen

Middernacht

Bij de moderne gesp (€149) vind je deze kleuren nieuw in de schappen:

Blauweregen

Kalkwit

Middernacht

Van de Leather Loop (€99) zijn geen nieuwe kleuren verschenen en er zijn geruchten dat Apple ermee stopt. Maar je kunt deze nog wel gewoon bestellen. Daarnaast is het Milanees bandje (€99) nog steeds verkrijgbaar in goud en zilver, maar nu wel in de nieuwe formaten 41mm en 45mm. De schakelarmband (€349 en €449) in zilver en zwart.

Ook zijn er nieuwe kleuren voor de Hermès-bandjes. Vooral de met leer beklede schakelketting is daarbij opvallend nieuw in het assortiment. De prijs van dit bandje is nog niet bekend gemaakt, maar doorgaans kosten de Hermès bandjes tussen de 300 en 600 euro. De Hermès Apple Watch wordt nog niet in Nederland verkocht, maar dat kan met de komst van de Apple Watch 4G gaan veranderen.

Wil je meer weten over alle aankondigingen? Check dan onze samenvatting van het iPhone-event van 2021. Daarin lees je alles over de nieuwste toestellen en overige aankondigingen.