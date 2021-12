In deze miniserie bespreken we als iCulture-redactie onze favoriete nieuwe Apple-producten van 2021. In deze vierde editie: de AirTag, die na vele geruchten in 2021 eindelijk werd onthuld.

In deze laatste week van het jaar blikken we op iCulture nog één keer terug op het afgelopen jaar. Daarbij willen we de Apple-producten van 2021 niet zomaar voorbij laten gaan. We lichten daarom onze vier favoriete Apple-producten van 2021 uit. Waarom behoort dit product tot onze favorieten en hoe kan Apple hem in het vervolg nog beter maken? Ons vierde favoriete Apple-product van dit jaar is de AirTag, de tracker voor je waardevolle spullen die je kunt vastmaken aan een tas, koffer of ander item.



Onze favorieten van 2021: de AirTag

Een tracker voor spullen, wat zou Apple daar nog aan kunnen toevoegen? We kenden al de Tile, die een vaste schare fans heeft maar toch nog steeds als een tamelijk nicheproduct werd beschouwd. Niet iedereen kent de Tile of heeft er eentje in de tas.

Met de AirTag zette Apple trackers definitief op de kaart. Het was hét hebbeding van het Spring Loaded-event 2021. Misschien gooide je niet een iPad Pro of een iMac in je winkelmandje, maar de AirTag lag binnen ieders budget en was leuk om eens te proberen. Met Apple’s officiële hoesjes en hangers erbij kon het alsnog een dure hobby worden, maar gelukkig zijn er inmiddels heel wat accessoiremakers op ingesprongen met hoesjes die rond een tientje of minder kosten.

De AirTag is een accessoire dat je eenmaal in gebruikt neemt en daarna niet meer naar omkijkt… totdat je je tas of sleutelbos kwijt bent en je je niet kunt indenken hoe je ooit zonder hebt gekund.

Wat is er zo goed?

De AirTag ziet er niet alleen goed uit, hij bevat ook een aantal handigheidjes. Zo kun je zoeken door een geluid af te spelen én nauwkeurig zoeken met behulp van ultra-wideband. Een pijl leidt je naar de juiste plek en je krijgt te zien hoe ver je nog moet lopen. Dit was met eerdere trackers niet mogelijk.

We zijn ook blij dat de batterij verwisselbaar is en dat Apple voor een standaard knoopcel heeft gekozen, zodat je niet stad en land hoeft af te reizen voor een vervanger. Verder kun je een eigen inscriptie erop zetten, zodat je echt het gevoel hebt dat de AirTag van jou is. Apple heeft diverse hoesjes uitgebracht om het accessoire nog meer te personaliseren.

Waarom is dit onze favoriet van 2021?

De AirTag heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen hebben ontdekt hoe handig een tracker kan zijn. Het is een redelijk uniek accessoire binnen het assortiment van Apple en we kunnen niet wachten tot er meer varianten beschikbaar komen, die bijvoorbeeld geschikt zijn om in je portemonnee te stoppen.

Wat kan er nog beter?

De AirTag is een prima product, die we zeker kunnen aanraden. Maar hij is nog niet helemaal ‘af’. Zo zou het geluid nog wel iets harder kunnen en zouden we ook graag zien dat je een AirTag kunt delen. Bij autosleutels is het bijvoorbeeld zo dat deze gebruikt worden door beide partners en soms zelfs door nog meer gezinsleden. Alleen degene die de AirTag heeft geactiveerd kan echter de locatie zien. Dat is onhandig, want je wilt niet je partner vragen om de autosleutels ‘op te piepen’ als je ze kwijt bent. En nauwkeurig zoeken werkt ook niet als de AirTag niet op jouw account staat. Apple zou hiervoor een speciale meerpersoons instelling kunnen toevoegen.

Ook zouden we graag meer vormfactoren willen zien, bijvoorbeeld een robuustere variant met geïntegreerd oog zodat je geen aparte hanger nodig hebt. Ook een platte variant zou erg welkom zijn.

Lees ook onze uitgebreide AirTag review met onze ervaringen.

