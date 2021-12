HDMI 2.1a is de nieuwe standaard

HDMI 2.1a zal begin volgende maand worden geïntroduceerd tijdens de Consumer Electronics Show 2022 in Las Vegas. De massale beurs voor consumentenelektronica is deze keer wat minder massaal, omdat grote spelers als Microsoft, Intel en AMD hebben afgezegd. Toch zullen er nog best wat aankondigingen plaatsvinden, ongeacht of de organisaties zelf op de beursvloer staan. Eén daarvan is HDMI 2.1a, de opvolger van de huidige standaard HDMI 2.1. Bij de aankoop van nieuwe kabels is het iets om rekening mee te houden. Daarbij is het overigens goed om te weten dat de gloednieuwe MacBook Pro 2021 alleen beschikt over een HDMI 2.0-poort en dat geldt ook voor de Mac Mini (sinds 2018) en Mac Pro (sinds 2019). Oudere Macs beschikken over HDMI 1.4.



Wat heb je er dan wél aan? HDMI 2.1a biedt ondersteuning voor zogenaamde source-based tone mapping (SBTM) voor HDR-content. Een Apple TV of PlayStation 5 kunnen de HDR tone mapping uitvoeren vóórdat de beelden naar het tv-scherm wordt verstuurd. Door dit aan de bron te doen kan het sneller en ziet het er beter uit.

Tone mapping is een techniek die wordt gebruikt bij beeldverwerking, waarbij de ene set kleuren aan de andere wordt toegewezen. Dit wordt gedaan om het uiterlijk van afbeeldingen met een hoog dynamisch bereik te benaderen in een medium met een beperkter dynamisch bereik. Volgens het HDMI Forum kan de update via een firmware-update worden toegevoegd aan apparaten. Sommige hardware-fabrikanten zullen echter geneigd zijn om het alleen aan nieuwe producten toe te voegen.

Helaas is aan de verpakkingen niet altijd te zien welke standaard wordt ondersteund. In december stopte het organisatie met de HDMI 2.0-specificatie en sindsdien vallen deze producten onder de HDMI 2.1-standaard, ook al is die nieuwer en uitgebreider. De fabrikant is verplicht om duidelijk aan te geven welke functies een product ondersteunt, maar dit wordt lastig gemaakt door verwarrende marketingnamen. Volgens de regels van de HDMI Licensing Administrator zullen alle toekomstige poorten het label HDMI 2.1a krijgen, zelfs als ze geen SBTM ondersteunen en in feite alleen HDMI 2.0-features bieden.

Je hebt een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) nodig als je een tv-scherm wil aansluiten op je Mac of Apple TV. Ook voor het aansluiten van je Apple TV op de televisie heb je een HDMI-kabel nodig. Het is een flexibel protocol dat met verschillend beeldmateriaal kan omgaan, maar dat betekent niet dat je ook meteen de best mogelijke beeldkwaliteit krijgt. Net als bij usb-c kunnen achter één naam verschillende varianten schuil gaan.

HDMI 1.0 dateert alweer uit 2002 en sinds 2017 is er HDMI 2.0 met onder andere ondersteuning voor 4K-schermen op 60 Hz en 24-bit kleurendiepte. De nieuwste variant HDMI 2.1 biedt ondersteuning voor 10K resolutie en 120Hz refresh rates. Maar op de nieuwste MacBook Pro kun je daar dus niet van profiteren.