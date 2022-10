Apple Pencil hover-functie

De iPad Pro 2022 met M2-chip heeft een nieuwe functie erbij gekregen: hover. Dit biedt volgens Apple een “compleet nieuwe manier om te werken met het display”. Het werkt met de eigen apps van Apple en met apps van derden waarmee je notities maakt en kunt tekenen. De iPad detecteert de Apple Pencil veel sneller – of je dat handig vindt is een kwestie van voorkeuren.

Geschikte iPads voor de hover-functie

Dit heb je nodig om de functie te kunnen gebruiken:

Zo werkt de hover-functie

De hover-functie op de iPad Pro werkt als volgt: het scherm kan nu detecteren als de Apple Pencil zich minder dan 12mm boven het scherm bevindt. De iPad kan dus herkennen dat de penpunt zich naar het scherm beweegt. Er verschijnt een stip op het scherm en je krijgt een preview voordat je daadwerkelijk het scherm raakt. Dit komt omdat het scherm de elektromagnetische signalen die de penpunt uitzendt, kan herkennen. De iPad bepaalt vervolgens in drie richtingen de positie van de Apple Pencil.

Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld de Scribble-functie (Schrijven) wil gebruiken: een tekstveld wordt automatisch groter als je met de Apple Pencil er naartoe beweegt, zodat je meer ruimte hebt om te schrijven. Bovendien wordt je handschrift sneller omgezet in tekst. Het geeft je ook de mogelijkheid om met meer nauwkeurigheid te schetsen en te tekenen. Zo kun je zien hoe de kleur wordt bij waterverf, voordat je daadwerkelijk gaat schilderen. De functie is op allerlei plekken in iPadOS 16 te vinden, bijvoorbeeld op het beginscherm en in tekenapps.

Heb je geen geschikte iPad, dan valt er genoeg leuks te doen. Probeer bijvoorbeeld eens de handschriftherkenning van Scribble, dat helaas nog niet in het Nederlands werkt.