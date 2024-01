Traditiegetrouw brengt Apple ook dit voorjaar weer een middelgrote update uit voor de iPhone en iPad. Deze keer gaat het om iOS 17.4 en iPadOS 17.4, waar nu de nieuwste beta’s van beschikbaar zijn. Doorgaans voegt Apple in deze voorjaarsupdates ook wat nieuwe functies en bijvoorbeeld nieuwe emoji toe, maar hoe is dat deze keer? Dat gaan we de komende weken merken dankzij de beta van iOS 17.4.

Nieuwste iOS 17.4 beta

iOS 17.4 Beta 1

25 januari 2024 – De eerste beta van iOS 17.4 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars.

Dit is er nieuw:

In iOS 17.4 vind je de aanpassingen voor de nieuwe EU-wetgeving, zoals alternatieve marktplaatsen voor apps, alternatieve betaalmethoden en het zelf kiezen van de browser engine door ontwikkelaars.

In iOS 17.4 beta 1 vind je ook diverse nieuwe emoji, die vorig jaar al waren gepresenteerd.

Nieuwste iPadOS 17.4 beta

iPadOS 17.4 Beta 1

25 januari 2024 – Ook van iPadOS 17.4 is de eerste beta nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Daarin verwachten we dezelfde verbeteringen als in iOS 17.4.

iOS 17.4 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Tegenwoordig heb je geen betaprofiel meer nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren.

Het installeren van de publieke beta van iOS werkt op dezelfde manier: ook hier hoef je alleen een schakelaar om te zetten. Je kunt zelf kiezen welk Apple ID je wilt gebruiken voor het testen van beta’s.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 17.4 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 17.4-beta’s. iOS 17.4 wordt in maart 2024 verwacht.

iOS 17.4 Beta 1: 25 januari 2024 (verschenen; buildnummer 21E5184i)

iOS 17.4 definitief: maart 2024 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 17.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 17.4-beta’s. We verwachten iPadOS 17.4 tegelijkertijd met iOS 17.4, ergens dit voorjaar.

iPadOS 17.4 Beta 1: 25 januari 2024 (verschenen; buildnummer 21E5184i)

iPadOS 17.4 definitief: maart 2024 (verwacht)

Over iOS 17.4 en iPadOS 17.4

iOS 17.4 is de vierde grote aanvullende update van iOS 17. Hierin verwachten we weer een aantal vernieuwingen die Apple nog niet eerder aangekondigd heeft. Mogelijk voegt iOS 17.4 ondersteuning toe voor sideloading en app stores van derden, zoals volgens EU-regelgeving vereist is.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 17 beta’s, lees je in ons aparte artikel.