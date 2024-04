De iPad krijgt vaak de kritiek dat hij qua hardware al enorm krachtig is, maar dat de software voor de beperkingen zorgt. Dat speelde al bij de iPad Pro 2021, die voor het eerst een M-serie chip kreeg. Naarmate de opvolgers kwam, hoorden we dit geluid alleen maar meer. In onze review van de iPad Pro 2022 kon je dan ook lezen dat de M2-chip maar nauwelijks voor verschil zorgde: er kwamen niet per se functies bij die onmogelijk waren op een M1-model. De vraag is dan ook hoe het zit met de chip van de aankomende iPad Pro 2024. De M3-chip zou daarvoor een logische kandidaat zijn, maar Bloomberg meldt dat Apple andere plannen heeft en kiest voor de nog niet aangekondigde M4-chip. Welke plannen heeft Apple?

‘M4-chip in iPad Pro 2024’

De voornaamste reden waarom Apple volgens Bloomberg gaat kiezen voor de M4-chip, is (toekomstige) AI-functies. Apple zou de nieuwe iPad Pro in de markt willen zetten als een volledig AI-geschikt device. Die trend zagen we al bij de aankondiging van de M3 MacBook Air, eerder dit jaar. AI is tegenwoordig het toverwoord en alle toekomstige Apple-producten zouden nu op deze manier gepresenteerd worden. Maar als de M3 MacBook Air ook al een echt AI-device is, waarom heeft de iPad Pro dan een M4 nodig?

De nieuwe M4-chip zou een verbeterde neural engine krijgen, waardoor er nieuwe mogelijkheden voor AI bij komen. Apple werkt al een tijd aan flink wat nieuwe AI-functies, onder andere in iOS 18. De echte nieuwe AI-functies worden dan ook pas in juni aangekondigd, tezamen met iOS 18 en iPadOS 18 tijdens de WWDC 2024. Maar door de M4-chip alvast in de nieuwe iPad Pro 2024 te stoppen, loopt dit model voorop als het gaat om aankomende nieuwe functies.

Bekijk ook Dit zijn Apple's plannen met AI in iOS 18 Apple werkt intern hard aan allerlei AI-functies voor iOS 18. Tijdens WWDC 2024 gaan we waarschijnlijk meerdere generatieve AI-functies te zien krijgen, onder andere voor Siri. In dit artikel houden we je op de hoogte van de status met verschillende updates.

Overigens geeft dit Apple tegelijkertijd ook weer meer ruimte om de iPad Pro te onderscheiden van de iPad Air. Apple gaat in mei ook de iPad Air 2024 aankondigen, maar welke chip daarin zou komen was nog een raadsel. Er werd gesproken over een M2-chip, maar die is inmiddels alweer bijna twee jaar oud en lijkt daardoor onwaarschijnlijk. Als de iPad Pro 2024 inderdaad een M4-chip krijgt, lijkt de M3-chip voor de iPad Air een logische keuze. Deze is dan nog steeds hartstikke nieuw, maar onderscheid zich wel van de M4-chip in de iPad Pro.

Bekijk ook iPad Air 2024: hier kijken we naar uit Wat kunnen we verwachten van de iPad Air 2024, de zesde generatie? We kijken naar release, specs, verwachte functies, prijs en... het nieuwe formaat! Hier ontdek je alles.

Snelle opvolging M3-chip?

Desalniettemin lijkt het erop dat de M3-chip maar een relatief kort leven beschoren is. Deze chip werd eind 2023 aangekondigd en werd dus eerder dit jaar nog toegevoegd aan de MacBook Air. Er waren al geruchten dat de M4-chip snel zou komen, maar zo snel als dit voorjaar is een grote verrassing. Dat betekent dus dat de M3-chip slechts ruim een half jaar als de nieuwste chip gezien kan worden. Dat zou ook verklaren waarom Apple in oktober 2023 al meteen een M3 Pro- én M3 Max-chip aankondigde, tegelijkertijd met de gewone M3-chip.

In het kort nog de tijdlijn van de M-chips op een rij:

M1-serie: november 2020 – juni 2022

M2-serie: juni 2022 – oktober 2023

M3-serie: oktober 2023 – mei 2024?

De nieuwe iPads, waaronder de iPad Pro 2024, wordt aangekondigd tijdens Apple’s Let Loose-event van 7 mei. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor het iPad-event van 2024 en hou ook zeker iCulture in de gaten voor alle geruchten en aankondigingen.