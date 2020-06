Er zijn nog niet eerder geruchten geweest over een toekomstige Apple Pencil en het is dan ook onduidelijk wanneer er een nieuw model uitkomt. De iPad Pro is kortgeleden vernieuwd, dus het zou dan om de standaard Pencil van de eerste generatie moeten gaan. Die bestaat al sinds 2015 en is onderhand wel weer aan een vernieuwing toe. We weten wel dat Apple bezig is met een mini-LED versie van de iPad Pro, maar die komt waarschijnlijk niet meer dit jaar op de markt.



Het kan dus nog alle kanten op gaan met dit gerucht van Mr. White. De originele Apple Pencil uit 2015 en de Apple Pencil 2 uit 2018 zijn alleen verkrijgbaar in het wit, terwijl de tablets zelf wel in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn. Apple zou in de toekomst de tekenpen in meerdere kleuren kunnen aanbieden, passend bij de kleur van de iPads zelf. Mr. White lekt niet vaak details over Apple-producten, maar heeft dat in het verleden wel gedaan met een aantal hardware-prototypes. Dat bleek uiteindelijk te kloppen.

Er waren al geruchten over een 12,9-inch iPad Pro met mini-LED scherm die in het najaar van 2020 zou moeten uitkomen. Recent gingen echter geluiden dat Apple deze tablet heeft uitgesteld en dat we mini-LED pas in de loop van 2021 hoeven te verwachten. Het lijkt wat onlogisch dat er nog dit jaar een nieuwe Apple Pencil voor de Pro aankomt.