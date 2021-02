Met de tweede generatie van de Apple Pencil krijg je meer opties door aan de zijkant twee keer te tikken. We leggen uit wat je ermee kunt en wat je zoal kunt instellen.

Tikken op de Apple Pencil 2

De tweede generatie Apple Pencil heeft een hoop meer functies dan de eerste versie van de stylus. Binnenin zitten sensoren die registreren wanneer je erop tikt. Je kunt op deze manier allerlei acties uitvoeren door te dubbeltikken op de platte zijkant.

Apple Pencil-acties bij tikken

Er zijn verschillende acties in te stellen wanneer je twee keer tikt op de pen. Standaard staat ingesteld dat je Pencil schakelt tussen je geselecteerde pen en de gum. Wil je dat veranderen? Dat kan!

Volg dan deze stappen:

Zorg dat je Apple Pencil is verbonden met je iPad. Ga naar Instellingen. Scroll in de linker kolom naar beneden tot het kopje Apple Pencil. Kies één van de opties uit de lijst die verschijnt.

Dit zijn de opties voor het dubbeltikken op de tweede generatie Apple Pencil:

Schakel tussen de huidige functie en de gum

Schakel tussen de huidige en laatstgebruikte functie

Toon kleurenpallet

Uit

Je kunt deze functies bijvoorbeeld gebruiken in de app Notities van Apple, in Procreate of OneNote.

Gevoeligheid van de Apple Pencil 2-sensoren aanpassen

Het is vervelend als je Pencil bij de minste of geringste aanraking tussen functies schakelt of het hele kleurenpallet tevoorschijn tovert. Gelukkig kun je de gevoeligheid van de sensoren op de Pencil aanpassen. Volg daarvoor de volgende stappen:

Verbind je Apple Pencil met je iPad. Open Instellingen en druk in de linkerkolom op Toegankelijkheid. Scrol naar Apple Pencil. Hier kun je het twee keer tikken helemaal uitschakelen of vertragen.

Door de dubbeltikduur te vertragen, wordt de tijd tussen de aanrakingen van een dubbele tik vergroot. Dit voorkomt dat je Pencil meteen een actie uitvoert, wanneer je je stylus alleen even anders vastpakt.

Wil je nog meer uit je Apple Pencil halen? Bekijk dan eens ons overzicht van Apple Pencil-accessoires.