Apple legt volgens bronnen de laatste hand aan een alles-in-één bundel genaamd Apple One. De bundels zouden in oktober beschikbaar komen.

De aanwijzingen voor een bundel met meerdere Apple-diensten stapelen zich op. In iOS 13.5.5 waren al aanwijzingen gevonden naar een Apple-bundel en nu meldt Bloomberg meer details. De bundel zou Apple One gaan heten en vanaf oktober beschikbaar zijn.



Apple One: nieuwe bundel met meerdere diensten

Vanaf oktober biedt Apple volgens de bron de Apple One-bundel aan. Daarin worden meerdere diensten zoals Apple Music en Apple Arcade gecombineerd, tegen een lagere prijs. Apple zet zich de laatste jaren steeds meer in op de verkoop van diensten en deze Apple One-bundel zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen.

Daarnaast meldt Bloomberg dat Apple ook bezig is met een fitnessabonnement. Dit zou een concurrent zijn van Peloton, een Amerikaanse streamingdienst voor fitnessvideo’s. Deze nieuwe Apple-dienst zou ook deel uitmaken van Apple One.

Bloomberg spreekt over een ‘serie van bundels’, wat dat er meerdere bundels aan komen. Apple zou de volgende combinaties overwegen:

Alle combinaties zijn nog onderhevig aan wijzigingen en dus nog niet definitief. Ook de exacte prijzen zijn nog niet bekend.

Het lijkt er dus op dat je niet zelf combinaties van diensten kan afnemen. Hoe Apple dat wereldwijd gaat aanpakken, is nog de vraag. In Nederland is bijvoorbeeld Apple News+ niet beschikbaar. De verwachting is dat het in ieder geval gaat om Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade.

Apple presenteert Apple One vermoedelijk tijdens het iPhone 12-event, dat volgens de laatste geruchten in oktober gehouden wordt. Apple bevestigde eerder al dat de release van de iPhone 12 vertraagd is tot enkele weken ten opzichte van voorgaande jaren.