Apple heeft een kleine nieuwe update uitgebracht voor de iPhone. Voor iedereen is nu iOS 13.6.1 beschikbaar. De update bevat geen nieuwe functies, maar wel diverse bugfixes. Zo is een probleem met de groene waas op sommige iPhone-schermen opgelost.

Ontwikkelaars en waaghalzen zitten middenin de beta van iOS 14, maar Apple sleutelt ook nog altijd verder aan de huidige publieke versie van iOS. Onlangs verscheen iOS 13.6 voor de iPhone, maar nu is de daaropvolgende update iOS 13.6.1 beschikbaar.



iOS 13.6.1 beschikbaar

Met dergelijke kleine updates lost Apple meestal een paar bekende en onbekende bugs op en wordt de beveiliging verbeterd. iOS 13.6.1 is de afgelopen weken niet als beta getest, waardoor we van tevoren niet wisten wat er precies opgelost is en wat er eventueel aangepast is. Apple laat weten dat de groene waas bij het iPhone 11-scherm met deze update opgelost is.

De update heeft buildnummer 17G80. Dit zijn de releasenotes van iOS 13.6.1:

iOS 13.6.1 bevat probleemoplossingen voor je iPhone: Oplossing voor een probleem waarbij overbodige systeembestanden mogelijk niet automatisch werden verwijderd bij te weinig vrije opslagruimte

Oplossing voor een probleem in het thermisch beheer waardoor op sommige beeldschermen een groene waas te zien was

Oplossing voor een probleem waarbij blootstellingsmeldingen voor sommige gebruikers mogelijk werden uitgeschakeld Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van Apple software-updates vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

In iOS 13.6 voegde Apple enkele verbeteringen en nieuwe functies toe. CarKey kwam beschikbaar en je hebt sindsdien de mogelijkheid om in de Gezondheid-app symptomen vast te leggen.

Tegelijkertijd heeft Apple nu ook iPadOS 13.6.1 beschikbaar gesteld. Iedereen met een geschikte iPad kan de update nu downloaden of installeren. Daarin zitten vermoedelijk dezelfde verbeteringen als in iOS 13.6.1.

iOS 13.6.1 downloaden

Om iOS 13.6.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iOS 14? Dan zie je geen update. De enige manier om de verbeteringen te krijgen, is door je iPhone te downgraden. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk gegevens kwijtraakt, omdat je een oudere backup terug moet zetten. Vergeet je ook niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

