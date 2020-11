AirTag-sleutelhanger gelekt?

De sleutelhanger lijkt op tekeningen die uit eerdere patentaanvragen zijn gelekt, maar dat is nog geen bewijs dat het echt is. Een dergelijke sleutelring kan in China gemakkelijk worden nagemaakt op basis van tekeningen. De timing van geruchtenlekker @choco_bit is in ieder geval erg slim gekozen: een paar uur voor Apple’s volgende keynote, waarin de AirTag mogelijk onthuld. De lekker noemt het een “mogelijk AirTag-draagaccessoire in zadelbruin” en geeft toe dat het gemakkelijk nagemaakt kan worden waardoor het echt lijkt. De tekst in San Francisco-lettertype luidt ‘Designed by Apple in California’ en ‘Assembled in China’, zoals gebruikelijk bij Apple.



In een patent uit oktober kwam een dergelijke sleutelhanger al naar voren. In het patent beschrijft Apple een ronde tracker met een plastic bovenkant en een metalen basis. Er worden meerdere accessoires genoemd, waaronder een houder met sleutelhanger.

De AirTag is volgens geruchten voorzien van een Ultra Wideband-chip, waardoor je heel nauwkeurig de locatie kunt vaststellen. Het accessoire kan de locatie op een slimme manier communiceren met de iPhone, onder andere door augmented reality te gebruiken. De ronde tracker heeft geen ring of ander bevestigingspunt, zoals de concurrerende Tile-trackers. Apple zou daarom allerlei accessoires willen uitbrengen voor de AirTag, om aan je tas en andere spullen te bevestigen. Geruchtenlekker L0vetodream beweerde in oktober dat de AirTags in twee formaten beschikbaar komen.

Dat er een AirTag bestaat is geen gerucht meer. De tracker is meermaals gelekt in Apple’s iOS-code, handleidingen en screenshots, nog voor de introductie van iOS 13. Foto’s van accessoires zijn echter nog niet eerder verschenen. Het is nog onzeker of Apple de trackers vanavond gaat aankondigen tijdens het november 2020-event. Er is een mogelijkheid dat de keynote volledig op Mac gericht is en dat de AirTag samen met de AirPods Studio is doorgeschoven naar 2021.

Wil je weten of de AirTags echt aangekondigd worden? Kijk dan samen met ons naar het Apple-event om 19:00 uur Nederlandse tijd! Er is een livestream en je kunt op iCulture natuurlijk alle belangrijke aankondigingen nalezen!