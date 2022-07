Het is sinds iOS 15.6 niet meer mogelijk om de huidige batterijstatus van een AirTag te bekijken. Ook in de huidige beta van iOS 16 blijkt dit het geval te zijn. Het lijkt er sterk op dat het hier om een bewuste wijziging gaat.

In iOS 15.6 heeft Apple en paar bugs opgelost en belangrijke beveiligingsupdates doorgevoerd. Op het eerste gezicht is er niet veel aan de hand, want na het installeren merk je nauwelijks iets van de nieuwe update. Maar nog geen 24 uur later duikt er ineens een opmerkelijke wijziging op: het is niet meer mogelijk om de batterijstatus van een AirTag te bekijken. Dat is vooral onhandig als je wil weten hoeveel stroom jouw AirTag-batterij nog heeft, zodat je op tijd een nieuwe in huis kan halen om de AirTag batterij te vervangen.



Geen batterijstatus van een AirTag meer in iOS 15.6

Normaal gesproken vind je een klein batterij-icoontje onder de naam van je AirTag in de Zoek mijn-app, naast de huidige locatie van de AirTag. Dit icoontje geeft globaal aan hoe vol de batterij van je AirTag is, vergelijkbaar met het batterij-icoontje van de iPhone zelf, rechtsboven in de statusbalk. Je kunt niet het exacte batterijpercentage bekijken, maar toch gaf dit een goede indicatie van de status van je AirTag. Maar na het installeren van iOS 15.6 is dit icoontje ineens verdwenen. Ook op andere devices die een update gekregen hebben, zoals de Apple Watch en Mac, laten geen batterijstatus meer zien na het installeren van de updates.



Zoek mijn-app met batterij-icoontje in iOS 15.5 (links) en zonder icoontje in iOS 15.6 (rechts).

Het leek in eerste instantie onduidelijk of Apple hier een bewuste wijziging doorgevoerd heeft of dat het om een bug gaat. Feit is is dat het batterij-icoontje van de AirTag ook verdwenen is in de huidige beta van iOS 16. Het afgelopen jaar waren er wel eens problemen met het weergeven van de juiste batterijlading van een AirTag. Het leek daardoor dat de AirTag helemaal leeg was, terwijl dat nog lang niet het geval was. Resetten was dan de oplossing, al loste dit soms ook zichzelf op. Het zou kunnen dat Apple vanwege aanhoudende problemen besloten heeft om het gehele icoontje maar weg te halen. Apple’s bijgewerkte Engelse supportpagina doet sterk vermoeden dat het om een bewuste wijziging gaat. Het lijkt nu alleen nog mogelijk om het batterij-icoontje te bekijken als de batterij toe is aan vervanging. Het icoontje is dan dus rood. Apple zegt nu:

If the charge is very low, Low Battery appears under the name of your AirTag.

Er is dus vanaf nu geen mogelijkheid meer om te bekijken wat de batterijstatus is, tenzij de batterij bijna leeg is. Het is onduidelijk vanaf welk percentage Apple het icoontje wel laat zien. Als Apple een update gepland heeft die de wijziging weer terugdraait, lees je dat hier.