Een nieuw gerucht laat meer mogelijke details van de AirTag zien. Een gelekte handleiding laat zien dat de AirTag geschikt is voor draadloos opladen. Dat kan via een oplaadmat, maar ook met een speciale oplader. Hoe betrouwbaar is dit gerucht?

De eerste geruchten over de AirTag verschenen al ruim een jaar geleden, maar tot nu toe zijn de details nogal schaars. Wat gaat de Bluetooth-tracker kosten, hoe ziet hij er precies uit en hoe werkt het opladen? Op die laatste vraag hebben we nu wellicht antwoord gekregen. Een Twitter-lekker genaamd @calebin_apple plaatst een reeks afbeeldingen die volgens het account een vroege versie van de AirTag-handleiding laat zien. Het is lastig in te schatten hoe geloofwaardig dit is, want de bron heeft nog niet eerder geloofwaardige informatie naar buiten gebracht.



Op Twitter zijn er vandaag de dag vele accounts die beweren de nieuwste informatie van Apple-producten uit te lekken. Van gelekte iPad Air 2020 handleidingen tot speculaties over de aankondiging van het iPhone 12 event: de geruchten gaan alle kanten op en bronnen spreken elkaar regelmatig tegen. Het account @calebin_apple is relatief nieuw, waardoor het lastig is om in te schatten of de informatie enigszins betrouwbaar is. Dergelijke afbeeldingen zijn eenvoudig na te maken. Neem dit gerucht daarom met een flinke korrel zout.

Here is a guide on charging AirTagls supposedly sent by Apple for print tests before mass production. AirPower is back? This is different to leaks saying a swappable coin battery would be used 🤔 Source: direct // Leaks by Caleb Lin pic.twitter.com/AbC4Foj01N — Leaks (@caleblin_apple) September 5, 2020

‘AirTag handleiding toont draadloos opladen’

In de mogelijke gelekte AirTag-handleiding is het accessoire te zien, met instructies hoe je hem op kan laden. Dat kan op twee manieren: met de meegeleverde oplader of een draadloze oplaadmat. De oplader die te zien is, lijkt veel op de standaard oplader die je bij de Apple Watch krijgt. De oplaadmat heeft het design van de AirPower. Dat bewijst echter niet dat de AirPower definitief terug zou komen. Apple gebruikt wel vaker dit design om aan te tonen dat iets werkt met een draadloze oplaadmat, bijvoorbeeld achterop de doosjes van de draadloze AirPods-oplaadcase. Wel gaan er al een tijdje geruchten dat Apple met een kleinere en simpeler versie van de AirPower komt. De handleiding noemt de AirPower wel mijn naam.

Here is a diagram from the quick start showing how to attach AirTag to a keychain. Apologies for the blur. According to the source the accompanying text says to use the "rubber loop", suggesting that this diagram is possibly a placeholder (or a loop just wasn't shown) pic.twitter.com/ci6zhxpCcG — Leaks (@caleblin_apple) September 5, 2020

De handleiding legt ook uit hoe je de AirTag aan je sleutelbos moet hangen. De afbeelding is wat vaag, maar volgens de bron zit er een rubberen ring bij om de AirTag aan je sleutel te hangen. De derde afbeelding laat een ander deel van de handleiding zien, waarin uitgelegd wordt om de Zoek Mijn-app te gebruiken.

De foto’s zijn volgens de bron van een vroege versie van de handleiding en dus nog niet definitief. We hebben een keer eerder gehoord dat de AirTag draadloos opladen via een magnetische lader ondersteunen, maar andere bronnen beweerden juist dat Apple gekozen heeft voor een verwisselbare knoopcelbatterij. Het voordeel van een losse knoopcelbatterij is dat je deze makkelijk kan vervangen, waardoor de AirTag langer mee gaat. Een accu is op een gegeven moment op en vervanging daarvan is waarschijnlijk zo prijzig dat je beter een hele nieuwe AirTag kan halen. Dat zie je nu ook al bij de AirPods.

Neem de nieuwe informatie dus met een grote korrel zout. De release van de AirTag staat mogelijk gepland voor aankomende oktober, tegelijkertijd met de iPhone 12. Alles wat we nu al weten over de AirTag lees je in ons overzicht.

