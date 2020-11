Apple Silicon-apps: niet alle ontwikkelaars doen mee

Dankzij Apple Silicon wordt het mogelijk om iOS-apps op je Mac te draaien. Ontwikkelaars kunnen met minimale inspanning hun bestaande iOS-apps geschikt maken voor Apple Silicon. Maar Facebook, Google (inclusief YouTube), Amazon Prime Video, Disney+ en Snapchat zullen vanavond niet van de partij zijn op Apple’s feestje. De afgelopen maanden is Apple druk bezig geweest om ontwikkelaars over te halen hun apps voor het nieuwe platform aan te passen. Netflix en HBO doen mee, maar een groot aantal anderen niet. Omdat de Macs met Apple Silicon op hetzelfde type processor draaien als die je in de iPhone en iPad vindt, kunnen ontwikkelaars hun apps gemakkelijk overzetten.



Ook zullen iPadOS-apps voortaan in de Mac App Store te vinden zijn. Als ze zijn aangepast, kun je ze meteen installeren. Apps die nog niet zijn aangepast krijgen een vermelding “Designed for iPad. Not verified for macOS.” Dat zal het geval zijn bij apps zoals Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger, allemaal afkomstig van Facebook. Bij Google zijn de apps van YouTube, Gmail, Google Maps en Google Drive nog niet aangepast. Wil je Amazon Prime Video, Disney+ of Snapchat gebruiken, dan zijn ook deze apps nog niet klaar voor Apple Silicon. Mogelijk verandert dit nog en hebben de bedrijven stilletjes eraan gewerkt.

Maar die kans is niet zo groot. 9to5Mac ontdekte dat enkele grote iOS-ontwikkelaars ervoor hebben gekozen om hun apps niet in de Mac App Store beschikbaar te stellen voor mensen die Apple Silicon gebruiken. Deze informatie is te vinden in het App Store-systeem. Je kan dus niet YouTube op de Mac kijken via een native app. Apple bevestigde tijdens WWDC 2020 dat Macs met ARM-processor in staat zijn om elke iOS-app te draaien. Maar dan moet deze wel beschikbaar zijn via de Mac App Store. Ontwikkelaars hebben namelijk de mogelijkheid van een opt-out. Daarbij geven ze aan dat hun iOS-apps niet in de Mac App Store moeten verschijnen. Bij de games gaat het om Candy Crush Saga, Real Racing 3 en de hitgame Among Us.

Het kan allemaal nog gaan veranderen. Sommige ontwikkelaars zijn nog bezig met het testen van hun apps en willen ze pas vrijgeven op het moment dat ze zeker zijn dat ze op een Apple Silicon Mac werken. Tot nu toe hebben de ontwikkelaars alleen met omgebouwde Mac mini’s kunnen testen, voorzien van een A12-gebaseerde processor. De eerste Apple Silicon Macs draaien op een A14-gebaseerde processor. Een week geleden organiseerde Apple 1-op-1 labs om de ontwikkelaars nog last-minute klaar te stomen voor de overstap.