‘OLED-schermen van iPhone 12-serie niet zwart genoeg’

Dit najaar zijn alle nieuwe iPhone-modellen voorzien van een OLED-scherm. Dat maakt de keuze makkelijker, maar toch is niet iedereen blij. Een veelgehoord voordeel van OLED is dat zwarttinten écht zwart zijn, maar volgens sommige YouTube-video's is dat niet zo.

‘OLED-scherm niet zwart genoeg’

Eerder waren er al klachten dat schermen van de iPhone 12-serie soms wat geel lijken te zijn afgesteld. Dat probleem is in voorgaande jaren ook wel voorgekomen en verdween dan meestal na een tijdje. En zo niet, dan kun je altijd zelf de kleurtint nog wat bijstellen. De zwarte kleur van een OLED-scherm is iets wat niet zo gemakkelijk aan te passen is. Bij OLED-schermen kunnen de pixels echt uitgeschakeld worden, waardoor zwart echt zwart is. Omdat een kleurenscherm een van de grootste stroomvreters is, is een OLED-scherm ook een stuk energiezuiniger. Bij LCD-schermen blijft de verlichting altijd actief.



In een compleet verduisterde ruimte zou je een volledig zwart scherm te zien moeten krijgen als je een OLED-telefoon hebt. Meerdere gebruikers melden echter dat hun scherm niet diepzwart is maar eerder naar grijs neigt (al vinden we dat het op de foto toch eerder groen lijkt). Op het Apple Support-forum en op Reddit zijn heel wat klachten te vinden.

Leg je de iPhone 12 naast een ouder toestel zoals de iPhone XS, dan zou de weergave van zwarte hetzelfde moeten zijn, maar dat blijkt niet het geval. Waar het aan ligt, is nog niet helemaal duidelijk. Sommige mensen denken dat het te maken heeft met afgelopen zomer, toen de toeleveranciers van Apple te maken hadden met kwaliteitsproblemen bij de productie van OLED-schermen. Het zou zich bij alle modellen voordoen, zowel de gewone iPhone 12 (mini) als de Pro-modellen.