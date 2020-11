We hebben eindelijk een datum voor het november event! Apple belooft daar een laatste aankondiging te doen, met de bekende slogan One More Thing. Maar wat gaat Apple allemaal onthullen? Welke nieuwe Apple-producten maken 2020 compleet? Het gaat vooral om de Mac, maar welke aankondigingen passeren de revue? In deze vooruitblik op Apple’s november 2020-event lees je onze actuele verwachtingen.



Datum Apple november-event 2020

Op 2 november maakte Apple de datum van het november 2020-event bekend: op 10 november presenteren Tim Cook en zijn collega’s van Apple de vierde presentatie van dit jaar. Daarmee heeft Apple haar derde maandelijkse event officieel aangekondigd, na het 15 september event en 13 oktober event. Om 19:00 Nederlandse tijd gaat de online presentatie van start.

Bekijk ook Apple's volgende media-event is op 10 november Apple heeft de media officieel uitgenodigd voor het derde grote media-event van dit najaar. Op dinsdag 10 november om 19:00 uur Nederlandse tijd kun je live meemaken hoe de eerste Macs met Apple Silicon worden onthuld. De slogan is deze keer 'One More Thing'.

Het event wordt virtueel gehouden. Apple gaat dus geen groep journalisten uitnodigen om langs te komen op het Apple Park. Qua presentatie zal het overeenkomen met de afgelopen presentaties. Dat betekent dus een van tevoren opgenomen presentatie, waarin diverse Apple-kopstukken de nieuwste aankondigingen presenteren.

Apple-november 2020 event: verwachtingen in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het november event in het kort:

Nieuwe Macs : meerdere nieuwe Macs, waaronder een nieuwe MacBook, voor het eerst met Apple Silicon.

: meerdere nieuwe Macs, waaronder een nieuwe MacBook, voor het eerst met Apple Silicon. Software-update : Aankondiging van de datum van macOS Big Sur, de aankomende grote software-update voor de Mac.

: Aankondiging van de datum van macOS Big Sur, de aankomende grote software-update voor de Mac. Mogelijk meer nieuwe producten: AirTag, AirPods Studio of nieuwe Apple TV

Nieuwe Macs: vrijwel zeker

Dit is waar het event om draait: nieuwe Macs met Apple’s eigen Apple Silicon-chip. Apple kondigde eerder dit jaar de Apple Silicon aan. Het is de eerste CPU voor de Mac die volledig door Apple zelf ontworpen is. Normaal gesproken worden de chips gemaakt door Intel, maar nu stapt Apple dus over op eigen ontwikkelde chips. Apple doet dit al jaren op iPhone, iPad, Apple TV en Apple Watch, en vanaf dit najaar dus ook op de Mac.

Bekijk ook Apple Silicon: alles over de aanstaande ARM-gebaseerde chips voor Mac Apple Silicon is de naam van Apple's ARM-gebaseerde processoren. In het bijzonder verwijst het naar de ARM-processor die voor de Mac wordt ontwikkeld en in de loop van 2020-2021 verschijnt.

De grote vraag is welke modellen Apple als eerste met Apple Silicon gaat uitbrengen. Daar komen nu een aantal modellen voor in aanmerking.

Nieuwe 13-inch MacBook Air

Apple bracht eerder dit voorjaar de nieuwe MacBook Air 2020 uit. De grootste verbetering was de nieuwe processor en verbeterde schaartoetsenbord, maar dat weerhoudt Apple er mogelijk niet van om nóg een nieuw model uit te brengen. Een betrouwbare geruchtenlekker voorspelt dat er twee nieuwe 13-inch MacBooks komen, waarvan de 13-inch MacBook Air er dus één van zou zijn. Of Apple nog meer nieuwe functies voor dit model gepland heeft en of het model met Intel-chip nog in het assortiment blijft, moet op de dag van het event blijken.

Nieuwe 13-inch MacBook Pro

Maar er komt wellicht nóg een nieuwe 13-inch MacBook. Hetzelfde account verwacht namelijk een tweede 13-inch MacBook. Dat kan dus niet anders dan een nieuwe 13-inch MacBook Pro zijn. Om welk model het precies gaat, is niet duidelijk. Apple heeft twee variaties: een standaardversie met twee Thunderbolt-aansluitingen en een uitgebreider model met vier Thunderbolt 3-poorten. Vooral die eerstgenoemde loopt qua specificaties achter.

Vernieuwde 16-inch MacBook Pro

Apple gaat ook nog een vernieuwde 16-inch MacBook Pro uitbrengen. Een jaar geleden verscheen de eerste 16-inch MacBook Pro en het nieuwe model zou de overstap naar eigen Apple Silicon-chip maken. Een nieuw design hoef je volgens betrouwbare bronnen niet te verwachten. Alles draait om de betere prestaties en accuduur van Apple’s eigen ontworpen Mac-chip.

Dit maakt Apple’s line-up compleet, want Apple zou deze drie MacBooks tijdens het november-event aankondigen.

Bekijk ook Bloomberg: 'Drie nieuwe MacBooks tijdens november-event' Bloomberg blikt vooruit op het aankomende event. Volgens de betrouwbare bron heeft Apple maar liefst drie nieuwe MacBooks in de planning.

Terugkeer van 12-inch MacBook?

Er waren eerder ook geruchten dat Apple de 12-inch MacBook terug gaat brengen. De 12-inch MacBook was de kleinste en lichtste MacBook en de eerste waarbij Apple de overstap maakte naar usb-c. Een paar jaar geleden verdween dit model uit het assortiment, omdat de nieuwe MacBook Air veel krachtiger en meer up-to-date was. Of dit model nu toch nog terugkeert, weten we snel genoeg. Hoewel de eerdere geruchten hierop wezen, lijkt het er toch niet op dat Apple plannen heeft voor dit model.

Nog geen desktop Macs verwacht

Maar hoe zit het dan met de desktop? De verwachting is dat Apple vooral focust op MacBooks. Zwaardere computers zoals de iMac Pro en de Mac Pro krijgen pas veel later een upgrade naar de Apple Silicon. Er staat nog wel een vernieuwde iMac met 24-inch display op de planning, maar deze verwachten we pas in 2021.

macOS Big Sur software-update: zo goed als zeker

Apple zal ongetwijfeld het event aangrijpen om de datum van macOS Big Sur aan te kondigen of in ieder geval meer de laatste testversie voor ontwikkelaars uit te brengen. Daarin zitten namelijk ook verwijzingen naar de nieuwe Macs. Dat zal dan ook één van de redenen zijn dat Apple de definitieve versie nog niet uitgebracht heeft. Of Apple nog nieuwe functies achter de hand gehouden heeft, moet tijdens het event blijken.

Bekijk ook macOS 11 Big Sur: dit zijn de vernieuwingen macOS Big Sur is de eerstvolgende grote update voor je Mac, die in het najaar van 2020 verschijnt. Er zitten weer heel wat nieuwe functies in, die we hieronder met je langslopen. Apple heeft macOS 11 Big Sur officieel aangekondigd, dus we weten wat eraan zit te komen!

AirTag: mogelijk

Het voelt aan de ene kant een beetje misplaatst: wat moet een accessoire als de AirTag nou op een Mac-event? Toch hebben we hem nog niet afgeschreven. Al ruim anderhalf jaar wordt gesproken over de komst van de AirTag, Apple’s antwoord op de Tile. Daarmee kan je bijvoorbeeld je sleutelbos makkelijk terugvinden of je rugtas tracken. De AirTag werkt met Bluetooth en maakt zo verbinding met de Zoek mijn-app, maar er zit vermoedelijk ook een U1-chip met Ultra-Wideband in. Deze chip, die je ook in de iPhone 11, iPhone 12 en Apple Watch Series 6 vindt, kan veel nauwkeuriger de locatie van andere voorwerpen met de U1-chip bepalen. Augmented reality zou ook een grote rol spelen, zodat je via de camera van je iPhone kan zien waar je sleutels zijn. Apple heeft zelf al de naam van de AirTag verklapt in een supportvideo, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat deze aangekondigd wordt.

De AirTag kan tijdens het event worden aangekondigd, want volgens bronnen zou de AirTag inmiddels gereed zijn. Wij betwijfelen of Apple het accessoire niet gewoon nog even op de plank laat liggen, maar je weet het nooit.

Bekijk ook AirTag: dit weten we over de Apple-tracker De AirTag, ook wel Apple Tag genoemd, is een aankomende tracker van Apple, waarmee je zoekgeraakte spullen kunt terugvinden. De afgelopen maanden is er al veel informatie naar buiten gekomen over dit nog niet eerder aangekondigde accessoire. In dit artikel zetten we op een rij wat we nu al weten van de AirTag en wat we van deze Apple-tracker verwachten.

AirPods Studio: onwaarschijnlijk

Apple boekt veel succes met de AirPods en AirPods Pro, maar als je niet van oordopjes houdt, dan kom je al snel uit bij merken als Beats, Bose en Sennheiser. Apple wil nu in dat gat springen met de nieuwe AirPods Studio. Het ontwerp zou bestaan uit twee oorschelpen die magnetisch verbonden zijn aan een hoofdband. Deze is mogelijk ook zelf samen te stellen, vergelijkbaar met de bandjes van de Apple Watch. Er zijn ook al renders van de AirPods Studio opgedoken, op basis van gelekte foto’s. Apple zou werken aan twee versies, zowel om mee te sporten als om comfortabel muziek mee te luisteren. Het duurste model zou voor $599 in de winkel liggen, terwijl het sportmodel rond de $350 zou moeten kosten.

Bekijk ook AirPods Studio: 10 verwachtingen voor Apple's hoofdtelefoon Apple werkt volgens geruchten al een hele tijd aan een eigen hoofdtelefoon, mogelijk genaamd de AirPods Studio. Het wordt de tegenhanger van de gewone AirPods, de populaire draadloze oordopjes. Wat weten we nu al van deze draadloze Apple hoofdtelefoon? We praten je bij.

De AirPods Studio zou last hebben van productieproblemen. Betrouwbare bronnen stellen dat de productie daarom uitgesteld is, dus de kans dat deze nieuwe AirPods zijn opwachting maakt tijdens het november 2020-event, is klein. In plaats daarvan verschijnen er in 2021 nieuwe AirPods, waaronder dus de AirPods Studio.

Bekijk ook AirPods in 2021: 8 verwachtingen voor de nieuwe oordopjes We kunnen in 2021 weer nieuwe AirPods verwachten. Welke verbeteringen krijgen de AirPods 2021 en hoe zit het met de AirPods Pro? Alles over onze verwachtingen voor de AirPods in 2021 lees je hier.

Nieuwe Apple TV: onwaarschijnlijk

De huidige Apple TV 4K stamt alweer uit 2017, nu alweer ruim drie jaar geleden. Maar wat kan Apple nog verbeteren? De opvolger (of vervanger) van de Apple TV 4K krijgt mogelijk een betere chip, zodat je probleemloos alle Apple Arcade-games kan spelen. Ook extra opslag zou daarbij goed van pas komen. Apple werkt volgens bronnen ook aan een nieuwe afstandsbediening. Deze afstandsbediening krijgt een functie zodat je hem makkelijk kan vinden, voor de keren dat hij weer verdwijnt tussen de kussens van de bank. De grote vraag is echter of deze Apple TV 2020 nog gaat halen. Bronnen beweren dat Apple kan besluiten om dit model later uit te brengen, bijvoorbeeld in het voorjaar van 2021.

Accessoires: grote kans

Tot slot denken we dat Apple nog wat accessoires op de planning heeft. Sterker nog, dat is al bekend: Apple moet nog nieuwe leren hoesjes voor de iPhone 12 uitbrengen en ook de MagSafe Duo Charger komt er nog aan. Met deze dubbele oplader laad je zowel je iPhone 12 als je Apple Watch op. We durven niet te voorspellen dat Apple deze oplader tijdens het event bespreekt, maar het zou zomaar kunnen dat deze kort erna te bestellen is of dat Apple bekendmaakt wanneer je hem kan bestellen.

De vrijdag na het event is namelijk de release van de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max, dus wie weet dat Apple dit nog kort aanstipt tijdens de presentatie.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2020.