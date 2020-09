Al in de eerste helft van 2019 schreven we over de AirTag, Apple’s aankomende Bluetooth-tracker. Sinds eind vorig jaar weten we dat deze tracker de AirTag gaat heten, mede doordat Apple de naam zelf wist uit te lekken in een supportvideo. Maar de grote vraag bleef telkens: wanneer is de release van de AirTags? Nu meldt Macotakara dat deze gepland staat voor oktober 2020.



‘Release AirTag in oktober 2020’

Volgens de bronnen bij de Chinese leveranciers wordt de AirTag gepresenteerd tijdens het aankomende iPhone-event. De datum van het iPhone 12-event is nog niet bekend, maar het lijkt er sterk op dat het evenement in oktober gehouden wordt. Apple heeft namelijk al laten weten dat de release van de iPhone 12 vertraagd is, enkele weken ten opzichte van voorgaande jaren. De verwachting is dan ook dat de iPhone 12 in oktober gepresenteerd wordt en Macotakara beaamt dit nu.

Het evenement staat volgens bronnen gepland voor de tweede helft van oktober. Behalve de iPhone 12 en de AirTag, noemt Macotakara ook de aankondiging van de Apple Watch Series 6. Eerder werd voorspeld dat de nieuwe iPads en Apple Watch in september via een persbericht aangekondigd worden, waardoor het aankomende event alleen de focus legt op de nieuwe iPhones.

Bekijk ook Apple noemt AirTags in nieuwe supportvideo Apple heeft opnieuw het bestaan van de AirTags zelf verklapt. In een supportvideo over het wissen van je iPhone is het nog onaangekondigde accessoire te zien.

Oorspronkelijk zou Apple de AirTags tegelijkertijd willen aankondigen met de iPhone SE 2020, eerder dit voorjaar. Een ander interessant detail is dat de AirTag zou samenwerken met de App Clips. Hoe dit eruit gaat zien is niet duidelijk. Mogelijk kunnen ook andere trackingapps gebruikmaken van de AirTag en door je iPhone erbij te houden wordt er automatisch een miniversie van een app gedownload.

Wil je meer lezen over de AirTag? In ons overzicht lees je wat er allemaal al bekend is over deze aankomende Apple-tracker.