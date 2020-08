De Apple Pencil krijgt in iPadOS 14 een aantal handige nieuwe functies. In dit artikel lees je over de handige Apple Pencil-verbeteringen in iPadOS 14.

Apple Pencil in iPadOS 14

De Apple Pencil heeft in de afgelopen jaren een aantal nieuwe functies gekregen. Zo kun je sinds iPadOS 13 een screenshot met je Apple Pencil maken, waardoor je hem niet meer opzij hoeft te leggen. iPadOS 14 introduceert nog meer Apple Pencil-functies waardoor je de schrijfpen gewoon vast kan blijven houden terwijl je je iPad gebruikt. We zetten de belangrijkste verbeteringen voor de Apple Pencil in iPadOS 14 op een rij.

Wat van tevoren goed is om te weten, is dat alle functies beschikbaar zijn op alle iPads die de Apple Pencil ondersteunen. Het maakt dus niet uit of je de originele Apple Pencil of de Apple Pencil 2 hebt.

#1 Handschriftherkenning met Scribble

Scribble ken je misschien al van de Apple Watch. Apple gebruikt dezelfde functie in iPadOS 14 nu ook op de iPad. Met de handschriftherkenning op de iPad kun je gewoon met je Apple Pencil schrijven en de tekst net zo bewerken als getypte tekst. Je kan geschreven tekst kopiëren en vervolgens plakken in een document, waar het dan als getypte tekst verschijnt. Het maakt dus niet uit of je in een notitie nu schrijft op typt, want de mogelijkheden zijn bij beide gelijk.

In eerste instantie werkt de handschriftherkenning op de iPad officieel in het Engels en Chinees. Wil je er gebruik van maken, dan moet je je toetsenbord dus wel op Engels zetten. Meer over Scribble op de iPad lees je in onze tip.

#2 Vormen tekenen

Behalve je handschrift, herkent iPadOS 14 ook vormen. Lijntjes, cirkels, sterretjes, tekstballonnen, wolkjes en pijlen kun je eenvoudig tekenen. Door je Apple Pencil op het scherm te houden, wordt je misschien niet zo’n mooie cirkel omgezet in een perfect rondje. Alle vormen zien er daardoor strakker uit, waardoor je nog veel makkelijker grafieken en tabellen kan maken.

#3 Herkenning van telefoonnummers en meer

Geschreven telefoonnummers, adressen en data worden nu automatisch herkend. Dat betekent dat je op een telefoonnummer kan tikken om deze vervolgens te bellen of een berichtje te sturen. Of maak vanuit een geschreven notitie met daarin een datum meteen een agenda-afspraak aan. Ook adressen herkent de iPad, dus je kan vanuit een handgeschreven notitie meteen navigeren of een locatie opzoeken in Apple Kaarten.

Voorheen werkte dit ook al met getypte tekst, maar met ingang van iPadOS 14 kun je dit dus ook met handgeschreven tekst doen.

# Schrijven op meer plekken

Je bent misschien gewend dat je alleen met de Apple Pencil kan schrijven in de Notities-app of in andere Apple Pencil-apps. Maar in iPadOS 14 kun je ook in adresbalken in Safari, zoekbalken in Apple Kaarten en op allerlei andere plekken schrijven. Overal waar je tekst in kan voeren door te typen, kun je ook je Apple Pencil beetpakken en ermee schrijven. Je hoeft daardoor de Apple Pencil niet telkens naast je neer te leggen als je even iets op moet zoeken in Safari of Spotlight. De tekst wordt automatisch omgezet in een getypte variant. En je hoeft ook niet bang te zijn dat je binnen het kadertje moet blijven, want de iPad herkent de tekst ook als je buiten de lijntjes schrijft.

iPadOS 14 wordt ergens dit najaar verwacht. Wil je weten welke iPadOS 14 functies er nog meer aan komen? In ons overzicht vind je de belangrijkste vernieuwingen.