Voor mensen die nog niet zo goed weg weten in het oerwoud van Siri Shortcuts is er nu een handige collectie. Gemaakt door Matthew Cassinelli, een voormalige Apple-medewerker.

Collectie van 300 gecontroleerde shortcuts

Cassinelli hielp mee aan de ontwikkeling van de Workflow-app, de voorganger van de huidige Opdrachten-app. Hij werkte voorheen als ontwikkelaar bij Apple. Nu heeft hij in z’n vrije tijd een collectie van 300 Siri-shortcuts bij elkaar gezocht en gedocumenteerd. Je kunt ze gratis raadplegen en gebruiken.



Het is ideaal voor mensen die nog eigenlijk geen idee hebben wat ze willen automatiseren en op een idee willen worden gebracht. Je kunt ze ook gebruiken als inspiratie voor je eigen Shortcut-creaties, door voort te bouwen op een bestaand idee. Het handige is dat Cassinelli ze alvast in categorieën heeft ingedeeld, zodat je kunt inzoomen op jouw favoriete activiteit en in de toelichting meteen kunt lezen wat de betreffende shortcut precies doet.

Je gebruikt al deze shortcuts in de Opdrachten-app. Er bestaan al online sites waar je collecties met shortcuts vindt, zoals ShortcutsGallery, RoutineHub, Sharecuts en het MacStories Shortcuts Archive. Maar Cassinelli wil een stap verder gaan. Naast het automatiseren van allerlei dagelijkse taken wil hij ook meteen uitleggen hoe je zelf shortcuts maakt, zodat je er ook nog iets van opsteekt. Zo kan iedereen meedoen en lukt het ook nog om ze aan jouw persoonlijke behoeften aan te passen. Veel mensen denken dat shortcuts te moeilijk zijn, maar met een beetje hulp kun je ze best onder de knie krijgen. Terwijl Cassinelli met zijn collega’s shortcuts veel geavanceerder heeft gemaakt, wil hij nu laten hoe ook normale mensen ermee aan de slag kunnen.

Je bekijkt het hier.