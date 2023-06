De AirTag werkt met CR2032 knoopcelbatterijen. De standaard batterij die erin zit is niet oplaadbaar en zal na gebruik hopelijk goed gerecycled worden. Stap je liever over op oplaadbare CR2032 knoopcelbatterijen voor je AirTags, dan kan dat.

Oplaadbare CR2032, bestaat dat?

Of het gebruik van oplaadbare knoopcellen op de korte termijn duurzamer is, is nog niet bewezen. Je zult ook een speciale oplader moeten kopen en ook dat kost energie en grondstoffen om te maken. Een ander aandachtpunt is dat oplaadbare batterijen soms wat korter meegaan, dus je zult misschien al na 9-10 maanden de batterij moeten vervangen. Maar het geeft je wel een beter gevoel als je niet steeds knoopcellen in de batterijenbak hoeft te gooien.

Oplaadbare knoopcel: LIR2032

Voor de AirTag heb je een knoopcelbatterij van het type CR2032 nodig. Gewone CR2032 knoopcellen hebben vaak een Lithium-batterij (bijv. mangaandioxide, Li-MnO2) en een voltage van 3 Volt. Je leest er meer over in ons artikel over AirTag-batterijen vervangen. Apple adviseert geen knoopcellen met bittere coating te gebruiken, maar geeft geen negatief advies over het gebruik van oplaadbare batterijen.

Zoek je een oploaadbare variant, dan kun je het beste zoeken naar LIR2032. Dit is de oplaadbare Lithium-Ion-variant. Zo’n knoopcel gaat ongeveer 400 laadcycli mee, iets waar je bij een AirTag meer dan genoeg aan hebt. Ze kosten rond de 2 euro per stuk, maar je kunt ook betere (en slechtere) deals vinden.

Ze zijn er in twee uitvoeringen:

LIR2032: normale capaciteit 35 mAh, spanning 3,6 Volt

LIR2032H: hoge capaciteit 70 mAh, spanning 3,7 Volt

Oplaadbare knoopcelbatterijen vind je bij diverse winkels:

Oplader voor knoopcellen

Om de knoopcellen te kunnen opladen heb je een oplader nodig. Wil je in één keer klaar zijn, dan kun je dit pakket met oplader en 4 oplaadbare knoopcellen aanschaffen. Opladen gaat bij een maximale spanning van 4,2 Volt en de capaciteit van deze knoopcellen is extra hoog. Zorg wel dat je de knoopcellen er goed in steekt:

Goedkopere knoopcelladers zijn er ook en kosten een paar euro. Het zijn vaak usb-sticks die je in een simpele usb-oplader kunt steken:

Tips voor oplaadbare knoopcellen

Laat je de knoopcellen langere tijd ongebruikt liggen, dan kun je het beste zorgen dat ze 40%-60% opgeladen zijn en elke drie maanden even bijgeladen worden, ook als je ze niet gebruikt.

Het is niet nodig om een dubbele set knoopcellen te kopen, om zeker te weten dat je genoeg op voorraad hebt als ze leeg gaan. AirTag-batterijen gaan nooit allemaal tegelijk leeg en terwijl je de ene hebt verwisseld kun je de andere alweer opladen. De volgende dag heb je dan alweer een volle knoopcelbatterij waarmee die je in een andere AirTag kunt gebruiken. De capaciteit van deze batterijen is zo laag dat ze in no-time alweer volledig opgeladen zijn.

Zorg dat je bij het kopen van je oplaadbare knoopcellen de variant kiest zonder soldeertabs, zoals op de foto hieronder. Deze zijn voor andere toepassingen bedoeld.



Durf je het niet aan om een oplaadbare knoopcel in je dure AirTag te stoppen? Dan zijn er tegenwoordig ook goedkopere AirTag-alternatieven, die eveneens met een knoopcel werken.