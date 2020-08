Gerucht: ‘Apple ontwikkelt simpeler versie van AirPower’

AirPower nog steeds in ontwikkeling

Het valt te lezen in een bespreking over de Aira draadloze oplaadtechnologie, die gebruikt wordt in de nieuwe Nomad base Station Pro. Bloomberg noemt daarin ook dat Apple nog steeds bezig is met een draadloze oplader voor de iPhone, die eenvoudiger is dan aanvankelijk gepland. Apple kondigde de AirPower in september 2017 aan en beloofde dat het accessoire een jaar later op de markt zou komen. Maar in maart 2019 moest Apple toegeven dat het niet was gelukt om de AirPower zo te maken dat het aan de kwaliteitsstandaarden voldoet.



Kuo meldde in januari dit jaar dat er een kleine oplaadmat aan zit te komen, die in de tweede helft van 2020 in de winkel moet liggen. Door COVID-19 kunnen die plannen echter zijn verschoven. Het bijzondere van de AirPower is dat je je iPhone, Apple Watch en AirPods overal op de mat neer kunt leggen, omdat het hele oppervlak voorzien is van spoelen. Het nieuwe apparaat is mogelijk geschikt voor minder apparaten of heeft vaste oplaadpunten.

Aira’s technologie, gemaakt door een startup uit Arizona, biedt wel de mogelijkheid om meerdere apparaten tegelijk op te laden. Het werkt bovendien met toestellen van meerdere fabrikanten, waaronder Apple, Google en Samsung. Eerder reviewden we de Zens Liberty van een Nederlandse fabrikant, waarmee het mogelijk is om twee apparaten tegelijk te laden op een oplaadmat met 16 overlappende spoelen.