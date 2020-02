Vorig jaar waren er geruchten dat de AirTag, de aankomende Bluetooth-tracker van Apple, een verwisselbare batterij zou krijgen. Vergelijkbare accessoires zoals die van Tile hebben ook een verwisselbare knoopcelbatterij, die ongeveer een jaar mee gaat. Maar nu meldt Macotakara iets anders. In plaats van een verwisselbare batterij zou er een oplaadbare accu in zitten. Je kan deze dan draadloos opladen, net als dat je met de Apple Watch doet. Hoe haalbaar is dit?



‘AirTag krijgt draadloos oplaadbare batterij’

Om een apparaat draadloos te kunnen opladen, moet het aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de behuizing van geschikt materiaal zijn (bijvoorbeeld glas) en moet er ruimte zijn in het apparaat zelf om de spoelen in te verwerken. Bij een klein apparaat als de AirTag lijkt dat wat lastig, maar toch zou Apple van plan zijn om er een draadloos oplaadbare accu in te stoppen.

Je zou deze volgens de bron op dezelfde manier opladen zoals met de Apple Watch. De Apple Watch heeft een speciaal ontworpen magnetische oplader, die je aan de achterkant bevestigt. Of Apple voor de AirTag exact dezelfde oplader wil gebruiken, is niet helemaal duidelijk. Een nadeel van de oplader van de Apple Watch is dat deze zeer specifiek is. Je kan de Apple Watch daardoor niet op elke willekeurige Qi-lader leggen. Mogelijk geldt dat dus ook voor de AirTag.

Wanneer Apple de AirTag gaat aankondigen, is nog onduidelijk. Er waren eerst berichten dat hij gepland stond voor de eerste helft van het jaar, maar onlangs werd er gesproken een release van de AirTag in het derde kwartaal van 2020.