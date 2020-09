We zitten volop in het geruchtenseizoen en dat betekent dat de twee belangrijkste geruchtenlekkers het tegen elkaar opnemen. Jon Prosser verwacht op dinsdag een persbericht met nieuwe producten, terwijl Mark Gurman denkt dat er alleen een event wordt aangekondigd. Ondertussen beginnen winkels al met de verkoop van iPad Air 4-hoesjes.

Gurman: ‘Alleen aankondiging van event’

Mark Gurman van Bloomberg is het meest voorzichtig. Hij waarschuwt dat we deze week niet te veel hoop moeten hebben op nieuwe producten. In plaats daarvan denkt hij dat het logischer is als Apple een event voor de iPhone 12 en Apple Watch Series 6 aankondigt. Dat event zal vrijwel zeker virtueel plaatsvinden, vergelijkbaar met de vooraf opgenomen video’s van WWDC 2020. Meer details over de producten zelf volgen dan later.



Prosser: ‘Nieuwe producten op dinsdag’

Gisteren beweerde geruchtenlekker Jon Prosser dat Apple een persbericht klaar heeft staan, dat op dinsdag 8 september om 15:00 uur Nederlandse tijd moet worden gepubliceerd. Het tijdstip kan nog iets veranderen, omdat bepaalde media de dag voor de publicatie nog moeten worden gebriefd. Dat zou dan op maandag moeten plaatsvinden. Eerder had Prosser al beweerd dat nieuwe Apple Watch- en iPad-modellen in de week van 7 september worden aangekondigd via een persbericht. Apple heeft vorige maand acht nieuwe Apple Watch-modellen en zeven iPads geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission (EEC). Ook lekte er regelmatig informatie uit, zoals schema’s van het design en een instructieboekje.

Toch aankondiging in september?

Wie van de twee geruchtenlekkers gelijk heeft zal al snel blijken. In beide gevallen zal de aankondiging van de producten zelf nog in september plaatsvinden. Meestal waarschuwt Apple de media minimaal een week voordat er een belangrijk event plaatsvindt. Vorig jaar was het 12 dagen van tevoren, voor het event rondom de iPhone 11. Omdat mensen momenteel niet hoeven te reizen kan de aanloop naar het event korter zijn.

Er worden vier nieuwe iPhones verwacht: twee normale iPhone 12-modellen en twee duurdere iPhone 12 Pro-modellen. Het verschil zit vooral in het formaat, de camera’s en de aanwezigheid van LiDAR en 5G. Daarnaast zouden de Apple Watch Series 6 en de AirTag onthuld kunnen worden.

Aanwijzingen voor een nieuwe iPad Air 4 zijn te vinden bij fabrikanten van accesoires. Zij zijn al begonnen met de verkoop van hoesjes voor de ‘iPad Air 4 2020′ (zoals Ztotopcase en TiMOVO). Het uiterlijk daarvan is vergelijkbaar met de iPad Pro, namelijk zonder een thuisknop onder het scherm. Er is ook ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil.

Zelf liet Apple via YouTube de datum van 10 september 19:15 uur uitlekken voor een aankondigingsevent, maar dat kan een foutje zijn.