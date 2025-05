Het is een langgekoesterde wens van Apple om een iPhone zonder knoppen te hebben. Ook over de iPhone met haptische knoppen wordt ook al lang gesproken. Nu zijn er opnieuw geruchten hierover opgedoken.

Apple zou opnieuw werken aan de introductie van drukgevoelige knoppen voor toekomstige modellen van de iPhone, iPad en Apple Watch. De techniek stond eerder op de planning voor de iPhone 15 Pro, maar werd op het laatste moment geschrapt. Nu lijkt Apple een bredere toepassing te onderzoeken, zegt Instant Digital op Weibo.

Solid-state knoppen maken comeback

Volgens een nieuwe geruchtenpost op Weibo van Instant Digital zou Apple momenteel actief experimenteren met zogeheten solid-state knoppen. Deze knoppen bewegen niet fysiek, maar bootsen een drukgevoel na met trillingen. Apple gebruikt Haptic Touch al voor het trackpad van de MacBook, maar in het verleden ook voor de iPhone thuisknop.

De introductie van deze haptische knoppen stond oorspronkelijk gepland onder de interne codenaam “Bongo” voor de iPhone 15 Pro, maar werd destijds uitgesteld vanwege technische uitdagingen. Inmiddels zou Apple de technologie verder verfijnd hebben en kijken naar bredere integratie in meerdere productlijnen.

Meer dan alleen de iPhone

Wat vooral opvalt is dat Apple deze innovatie niet alleen wil toepassen op iPhones, maar ook op iPads en Apple Watches. Op de iPad zouden trillingsgebaseerde knoppen voor een consistentere ervaring kunnen zorgen, zeker in combinatie met accessoires zoals het Magic Keyboard. Op de Apple Watch zouden klassieke elementen als de Digital Crown of zijknop mogelijk vervangen worden door vaste oppervlakken met voelbare feedback.

Dat heeft niet alleen esthetische voordelen: door bewegende onderdelen te schrappen, wordt de kans op slijtage kleiner en neemt de waterbestendigheid mogelijk toe. Toch zijn er nog uitdagingen. Apple zou vooral willen voorkomen dat gebruikers knoppen per ongeluk activeren, of juist te weinig terugkoppeling voelen bij een aanraking. Het bedrijf werkt er daarom aan om de feedbackmotoren zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen. Het doel is dat de ervaring nauwelijks te onderscheiden is van een traditionele klik.

Wanneer kunnen we dit verwachten?

Het is nog onduidelijk wanneer Apple deze haptische knoppen daadwerkelijk in zijn producten zal verwerken. Het is niet de eerste keer dat we dit soort geruchten zien, dus we zijn voorzichtig met onze verwachtingen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de iPhone 17 (Pro) deze nieuwe solid-state knoppen gaat krijgen. Voor de iPad en Apple Watch geldt hetzelfde: het lijkt een project voor de langere termijn.

Met WWDC 2025 voor de deur hopen we meer te horen over Apple’s toekomstvisie op hardware en interactie. Of de solid-state knoppen daar al een rol in zullen spelen, is nog even afwachten. Wij hebben al 10 verwachtingen voor WWDC 2025 op een rijtje gezet.