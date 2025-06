Met nog maar een paar dagen tot WWDC 2025 duiken er nieuwe renders op van wat mogelijk Apple’s grootste iOS-redesign in jaren wordt. Nederlandse designer Sebastiaan de With heeft op de website van Lux (de ontwikkelaar van de populaire camera-app Halide) een reeks conceptbeelden gedeeld van iOS 26, gebaseerd op geruchten en aanwijzingen, aangevuld met zijn eigen visie. Zo krijgen misschien wel het beste beeld van Apple’s plannen tot nu toe.

Living Glass: een interface die tot leven komt

De With, bekend als mede-oprichter van Lux en voormalig Apple-ontwerper, noemt zijn concept ‘Living Glass’. De interface lijkt uit meerdere lagen glas opgebouwd, met vloeiende reflecties, subtiele lichtinvallen en een bijna tastbare diepte-effect. Deze effecten doen denken aan de transparante en dynamische elementen uit visionOS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro. Waar eerdere geruchten al bevestigde dat Apple het nieuwe ontwerp op wilde gaan baseren

In zijn concept is elk onderdeel van de interface aangepast: van het vergrendelscherm tot de app-iconen, notificaties en instellingen. Alles oogt lichter, doorzichtiger en levendiger – alsof je door echt glas kijkt dat reageert op licht en beweging. Animaties en visuele feedback spelen een grotere rol, waardoor interacties natuurlijker moeten aanvoelen.

Zo zien we in de beelden van de Mail-app dat de verzendknop extra nadruk krijgt met meer diepte-effect en dat panelen meer afgerond zijn in de vorm van de iPhone zelf. In de videospeler heeft De With de tijdsbalk ook een glaslook gegeven, waarbij je ook de reflecties van de video terug ziet.

Apps zouden volgens hem ook een make-over moeten krijgen in iOS 26, met glasachtige elementen ovor de knoppen en meer. De content staat daarbij meer centraal, omdat het niet geblokkeerd wordt door knoppen of menubalken. De zwevende menubalk zou volgens hem dan ook zijn intrede moeten maken, in plaats van de vaste knoppenbalk die je nu van veel Apple-apps kent.

Ook in andere delen van het besturingssysteem heeft hij aanpassingen gemaakt. Zo krijgen systeemmeldingen in het iOS 26-concept dezelfde glasachtige look, waardoor er meer diepte gecreëerd wordt en duidelijker is dat het om een melding vóór de content gaat.

Het volledige artikel is zeker de moeite waard, omdat er ook uitgebreid wordt teruggekeken op het ontwerp van de afgelopen jaren. Ook geeft hij zelf meer toelichting waarom hij bepaalde keuzes in zijn ontwerp gemaakt heeft. Je leest de blogpost hier.

iOS 26: wat kunnen we verwachten?

Hoewel renders geen officiële weergave zijn van wat Apple precies gaat aankondigen, sluiten ze goed aan bij eerdere geruchten over iOS 26 (iOS 19) en het design dat Apple wil gaan gebruiken in deze update. Bronnen meldden eerder dat Apple werkt aan een visuele update van iOS met meer focus op diepte, transparantie en uniformiteit tussen de platforms waaronder iPadOS, macOS en visionOS.

Apple trapt WWDC 2025 af met een keynote op maandag 9 juni. Daarin worden de nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS gepresenteerd. Of Apple’s ontwerp vergelijkbaar is met wat de verschillende renders tot dusver hebben uitgelicht, weten we dan pas zeker.