Dat meldt de New York Times. De app is voorlopig vrij van advertenties, omdat Facebook denkt geld te verdienen met virtuele goederen in games. Dit is vergelijkbaar met Bits in Twitch. Ook op op andere punten zijn er sterke overeenkomsten met Twitch. Je kunt met de functie ‘Go live’ bijvoorbeeld een gamesessie delen, zoals bij Twitch ook gebruikelijk is. En net als bij Twitch kun je ook bij Facebook geld verdienen met je streams, dankzij het ‘Level Up’-programma.

De iOS-versie ligt al klaar, maar heeft wat vertraging opgelopen in het reviewproces van Apple. De Android-versie komt vandaag wel beschikbaar.



Facebook Gaming is niet alleen een aanval op Twitch, maar ook op YouTube, die eigendom zijn van respectievelijk Amazon en Google. Beide platformen zijn erg populair voor het streamen van games, maar Facebook denkt nu toch ook een kans te maken. De app van Facebook is dus niet een collectie games, zoals Apple Arcade, maar is gericht op het aanbieden van games. Ook zal de app casual spelletjes aanbevelen die je online kunt spelen, zoals Words with Friends.

‘Gamen brengt mensen samen’

Facebook geeft aan de app te hebben vervroegd, omdat nu veel mensen thuis zitten en dat is volgens het bedrijf een ideaal moment om te gaan streamen. “We zien gaming als een vorm van vermaak dat mensen echt met elkaar in verbinding brengt”, aldus Fidji Simo, hoofd van de Facebook-app. “Het is entertainment dat niet alleen een vorm van passieve consumptie is, maar dat interactief is en mensen samen brengt.” Als je je de komende tijd eenzaam voelt, zou een potje gamen volgens Facebook dus kunnen helpen.

Samenwerking met bekende gamers

Facebook investeert al een aantal jaren in gaming en werkte met externe partijen samen om een voet tussen de deur te krijgen. Maar ondanks het gigantische aantal gebruikers van 2,5 miljard per maand, zijn Twitch en YouTube de marktleiders als je kijkt hoeveel uren mensen ermee doorbrengen. Facebook Gaming is wel aan een opmars bezig: vorig jaar groeide het aantal kijkuren met 210 procent. Het bedrijf werkt samen met bekende streamers als Gonzalo ‘ZeRo’ Barrios en worstelkampioene Ronda Rousey. Door het streamen extra gemakkelijk te maken denkt Facebook ook het mainstream publiek over te halen: met één klik kun je je game streamen naar miljoenen mensen.