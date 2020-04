Gerucht: ‘5G iPhones krijgen kleinere notch, Apple Tags later dit jaar’

‘iPhone 5G met kleinere notch’

Apple’s line-up van de iPhone 2020 zal bestaan uit vier nieuwe modellen, waarvan minstens twee een nieuw design krijgen. Daarbij moet je denken aan platte zijkanten van roestvrijstaal, vergelijkbaar met de meest recente iPad Pro’s. Dat beweert Bloomberg op basis van bronnen. Naast opvolgers van de huidige iPhone 11 Pro en 11 Pro Max komen er ook twee goedkopere opvolgers van de iPhone 11. Qua design krijgen we toestellen die teruggrijpen op de iPhone 5, met een plat scherm en platte zijkanten. Het zou daarbij gaan om de twee duurdere modellen. Apple wijkt daarmee af van het huidige design, waarbij zowel het scherm als de zijkanten gebogen zijn.



Analist Ming-Chi Kuo voorspelde als eerste dat de 2020 iPhones platte zijkanten zullen krijgen. Dat deed hij al in september 2019 en sindsdien is het gerucht op meerdere plekken opgedoken. Al kan het ook zo zijn dat andere analisten Kuo napraten. Hij noemde de iPhone 4 als de inspiratiebron en verwachtte vier nieuwe modellen, met schermformaten oplopend tot 6,7-inch voor de iPhone 12 Pro Max. Volgens Kuo krijgen de twee duurste modellen een LiDAR Scanner, zoals nu al in de iPad Pro 2020 aanwezig is.

Volgens Bloomberg zou Apple ook plannen hebben om de notch kleiner te maken, zoals eerder al werd gesuggereerd. Het gerucht over een kleinere notch gaat overigens al sinds januari 2018, maar werd tot nu toe geen werkelijkheid. Recent gelekte afbeeldingen tonen een iPhone 12 met een notch die ongeveer een derde kleiner is dan de huidige.

Apple Tags met lederen hoesje

Bloomberg heeft nog een paar andere geruchten voor de rest van het jaar. Er zou een kleinere, goedkopere versie van de HomePod aan moeten komen en de zogenaamde Apple Tags staan ook nog op de planning. Maar het is opvallend dat er nu gesproken wordt over Apple Tags en niet de eerder in code opgedoken naam AirTags. Bloomberg voegt toe dat er een lederen hoesje bij zit en een sleutelhanger. De tags zouden dun, klein en rond zijn.

Over een kleinere HomePod gaan ook al langere tijd geruchten – en dat zal nog wel even blijven doorgaan totdat de goedkopere variant echt in de schappen ligt. Het zou gaan om een speaker die half zo klein is. De huidige HomePod is in prijs verlaagd en zou onder eigen personeel nog goedkoper worden verkocht. Toch is er nog een groot prijsverschil met de speakers die Google en Amazon verkopen en die veel cadeau worden gegeven.

Apple zou verder nog werken aan nieuwe MacBook Pro’s, een Apple TV, iPads en iMac, zo vertelden de bronnen aan Bloomberg. Wat de iPhones betreft rekenen we op een aankondiging in september, al kan het zijn dat Apple de vier nieuwe modellen niet tegelijk op de markt brengt, om te zorgen dat ze elk voldoende media-aandacht krijgen.