De Apple Watch-modellen houden in 2023 waarschijnlijk hetzelfde design. Maar er komen wel nieuwe kleuren bij. Een geruchtenlekker heeft nu een voorspelling gedaan over de verwachte kleuren.

In september onthult Apple de nieuwste Apple Watch Series 9, gelijktijdig met de Apple Watch Ultra 2. Wat kleuren betreft kunnen we ons alvast verheugen op iets nieuws. Twitteraar ShrimpApplePro (ook bekend als @VNchocoTaco) kijkt alvast vooruit welke kleuren we kunnen verwachten. Hij beweert details te hebben over de kleuren en andere details. Daarnaast waren er al eerder geruchten over een nieuwe kleur voor de Apple Watch Ultra, die in 2023 een opvolger krijgt.

Bij de Apple Watch Series 8 kleuren bleek ShrimpApplePro alles correct te hebben voorspeld. Hij kwam vorig jaar ongeveer omstreeks dezelfde tijd met een voorspelling over de kleuren en heeft ook nu weer een vooruitblik. Volgens deze Twitteraar krijgen we de kleur roze erbij. Verder zal dit model weer in 41mm en 45mm behuizing verkrijgbaar zijn. Qua uiterlijk is er niets veranderd, maar de verpakking zou wel iets compacter zijn geworden.

Dit zijn de verwachte Apple Watch Series 9-kleuren voor aluminium:

Sterrenlicht

Middernacht

Rood

Zilver

Roze (nieuw!)

De roze kleur zal waarschijnlijk niet felroze zijn, maar eerder neigen naar roségoud. Daar heeft Apple al meerdere producten van uitgebracht en ook bij de Apple Watch Series 6 was er een roségouden versie verkrijgbaar.

Vorig jaar kwam zilver terug als kleurkeuze, dat erg op Sterrenlicht lijkt. Ze kunnen echter prima naast elkaar bestaan, want Apple biedt de Apple Watch SE en de MacBook Air ook in beide kleuren aan. Wil je een echt donkere kleur, dan ben je aangewezen op middernacht. Sommige mensen zouden misschien liever de terugkeer van spacegrijs of zwart hebben gezien. Maar dan ben je helaas aangewezen op de nieuwe kleur van de Ultra.

Voor de Apple Watch in staal kun je weer kiezen uit:

Zilver

Grafiet

Goud

Apple Watch Ultra 2 kleuren

Over de tweede generatie Apple Watch Ultra heeft ShrimpApplePro het volgende te vertellen: we kunnen rekenen op hetzelfde design, maar er komt wel een nieuw kleurtje bij. Dit werd eerder al beweerd door Mark Gurman en nu sluit ShrimpApplePro zich erbij aan.

Dit zijn de verwachte kleuren:

Licht titanium

Zwart titanium (nieuw!)

Apple Watch SE 2022 kleuren: blijft hetzelfde

Er komt dit jaar geen opvolger van de Apple Watch SE 2022 en er worden ook geen nieuwe kleuren verwacht. Dit zou inhouden dat we de volgende kleuren houden:

Middernacht

Sterrenlicht

Zilver

Wil je weten welke andere verwachtingen er zijn voor de Apple Watch in 2023?