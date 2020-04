Meedenken over coronavirus-apps

De overheid kondigde vorige week aan om een tweetal apps te laten ontwikkelen in de strijd tegen het coronavirus. Diverse bedrijven en deskundigen krijgen de mogelijkheid om daarin mee te denken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft zaterdag een oproep gedaan. Er is nog veel onduidelijkheid over de apps die ontwikkeld moeten worden, omdat de overheid nog in een verkennende fase is. Er moeten twee apps komen. De eerste geeft mensen een melding als ze in de buurt van een besmette persoon zijn geweest, waanra ze twee weken in thuisquarantaine moeten gaan. De andere app checkt de gebruiker op symptomen en zorgt dat je in contact komt met een dokter in de buurt.



Minister De Jonge: “We willen de denkkracht in Nederland aanboren, om zo tot de best mogelijk keuze te komen. Het waarborgen van privacy is daarbij essentieel.” De Jonge liet eerder weten dat de apps met Bluetooth moeten werken, zodat het mogelijk is te volgen welke apparaten in de buurt zijn geweest, zonder de exacte locatie met de overheid te moeten delen.

Denkkracht en expertise gevraagd over de ontwikkeling en inzet van apps in de aanpak van het #coronavirus. We nodigen bedrijven en deskundigen uit om met ons mee te denken. Heb je een goed voorstel? Deel 'm voor 14 april 2020. Lees hoe. πŸ‘‡ #Alleensamen https://t.co/lXepJfsjWR — Ministerie van VWS (@MinVWS) April 11, 2020

Minister De Jonge roept bedrijven en deskundigen op om mee te denken over de ontwikkeling van de apps. De voorstellen moeten voldoen aan een reeks specifieke eisen. Zo mag de app geen persoonsgegevens centraal opslaan en mogen de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen. In de week voorafgaand aan 28 april moet bekend worden hoe de apps eruit komen te zien. Op 28 april lopen de huidige beperkende maatregelen af, maar het is mogelijk dat ze daarna nog worden verlengd.

Ondertussen hebben deskundigen als vraagtekens gezet bij de plannen om voor Bluetooth te kiezen. Dat lijkt de meest veilige en privacyvriendelijke oplossing, maar is geen garantie dat je gegevens echt veilig zijn. Ook in de media is er scepsis of Bluetooth wel de ultieme oplossing is. Het pakket van eisen ziet er echter hoopvol uit.

Britten kiezen voor Apple/Google-oplossing

Het Britse NHS heeft al ervoor gekozen om de technologie van Apple en Google te gebruiken. Beide techbedrijven kondigden afgelopen week aan te gaan samenwerken om een privacyvriendelijke trackingmethode standaard in hun besturingssystemen voor smartphones in te bouwen. De technologietak van de Britse National Health Service kondigt nu aan dat ze met deze technologie aan de slag gaan.

Het systeem gebruikt Bluetooth-technologie om mensen te attenderen op het feit dat ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief getest is voor COVID-19. Uit onze poll bleek dat rond de 40 procent van de iCulture-lezers wel vertrouwen hebben in een oplossing van Apple en Google. Nog eens 30 procent is bereid om elke mogelijke app te installeren, aangezien gezondheid en veiligheid nu even belangrijker zijn dan andere zaken.