Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat Apple tijdens de WWDC 2017 de HomePod voor het eerst aankondigde. We moesten tot februari 2018 wachten voordat we eindelijk met de speaker aan de slag konden. Vanaf moment was de HomePod verkrijgbaar in de eerste groep landen. Dat is vandaag precies 2 jaar geleden. Ondertussen wachten we er in Nederland en België nog steeds op. Je kunt je daarom afvragen of het nog wel zin heeft om de eerste generatie HomePod aan te schaffen als ‘ie ooit nog in Nederland en andere landen verschijnt. Ondertussen zitten we in een fase dat je beter kunt wachten op een nieuw model.



Waarom wachten op de tweede generatie HomePod

De HomePod is in meer dan tien landen verkrijgbaar en als je er eentje wilt hebben is dat goed te regelen via buurlanden. Waarom de uitrol van de HomePod zo langzaam gaat, weten we niet precies. Het vermoeden is dat dit vooral te maken heeft met de lokalisering van Siri. Apple brengt de HomePod eens in de vier maanden uit in een nieuw land. Het kan daarom nog wel even duren voordat Nederland en België aan de beurt zijn. Wat mij betreft krijgen wij dan meteen de tweede generatie, ook al betekent het dat we er langer op moeten wachten.

Apple vernieuwt haar belangrijkste producten meestal elk jaar. Bij wat minder belangrijke producten en accessoires zoals de Apple TV en iPod duurt dat meestal wat langer. Hoewel we van de HomePod nog geen cijfers hebben, kunnen we wel iets afleiden uit Apple’s andere audioproduct, namelijk de AirPods. Bij de AirPods duurde het ruim twee jaar voordat er een nieuwe versie uitgebracht werd. Bij de HomePod zijn er echter nog geen concrete aanwijzingen dat er iets nieuws aan komt.

Eerste generatie vaak flink verbeterd

Stel dat Apple toch nog dit jaar de HomePod in ons land uitbrengt, is het dan een goede aankoop? Een twee jaar oud product kopen is wat mij betreft niet verstandig bij de HomePod, omdat we niet weten hoe lang deze nog ondersteund wordt – en of er überhaupt nog wel een tweede generatie komt. Ondertussen zijn er bij andere fabrikanten alweer nieuwere producten verschenen en het verleden heeft ook wel aangetoond dat Apple’s eerste generatie producten vaak sterk verbeterd worden. Dat zag je bij de iPhone, maar ook de iPad en Apple Watch.

Nieuwe functies

De HomePod in zijn huidige vorm is uiteraard nog steeds een prima apparaat. Heb je er eentje thuis staan, dan gaan we er vanuit dat je er veel plezier van hebt. Het platform staat niet stil. Apple voegde aan de HomePod in iOS 13 allerlei handige functies toe. Denk aan ondersteuning voor meerdere gebruikers, maar ook Handoff en nieuwe automatiseringen. Hierdoor profiteren huidige HomePod-gebruikers van allerlei nieuwe mogelijkheden. Ook in iOS 13.3 kwamen er weer vernieuwingen bij.

Maar als je op dit moment een slimme speaker zoekt kun je misschien beter kijken naar een alternatief zoals de Sonos of wachten op de tweede generatie. Recente geruchten over een nieuw model zijn er niet, maar Apple komt ongetwijfeld met een nieuw (en misschien wel kleiner) model.