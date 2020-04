De domeinnaam werd op dezelfde dag geregistreerd als de aankondiging van een samenwerking tussen Apple en Google. De registratie loopt tot 10 april 2021, maar kan daarna worden verlengd. Verantwoordelijk voor de registratie is CSC Corporate Domains, een bedrijf dat in opdracht van bedrijven en grote organisaties de registratie regelt. De domeinnaam verwijst intussen naar servers die door Apple worden beheerd. Je kunt alleen nog niets bekijken op het genoemde domein. Wat Apple ermee gaat doen is nog even een raadsel. Het zou een defensieve actie kunnen zijn, om te voorkomen dat anderen een misleidende website maken en zo data van argeloze gebruikers proberen te stelen. Het kan ook een informatiebron worden voor de gezichtsschermen of voor de apps en de API die Apple met Google en externe partijen aan het ontwikkelen is. Zo zou de Britse National Health Service (NHS) al in een vergevorderd stadium zijn om met de Apple/Google-oplossing apps te maken.



Wel is de NHS van plan om een afgezwakte vorm van de API te gebruiken. De API is bedoeld om apps te maken waarmee je kunt achterhalen of je dichtbij iemand bent geweest, die positief is getest voor COVID-19. Het probleem is alleen dat er heel weinig getest wordt, waardoor je nog steeds geen zekerheid hebt. Alleen politici en andere bekende mensen lijken te worden getest bij milde symptomen, terwijl de meerderheid van de bevolking alleen getest wordt als de symptomen ernstig zijn. Daardoor kunnen er een hoop mensen rondlopen die het virus hebben, die buiten de officiële registratie vallen.

Vrijwillig melden

De app van de NHS biedt mensen daarom ook de mogelijkheid om zelf een diagnose te stellen en vervolgens hun status in de app in te vullen. Er verschijnt dan een gele melding in de app als je dichtbij zo’n persoon bent geweest. Bij iemand die positief is getest op een medische test krijgen je een rode waarschuwing, waarna je een speciale code moet invullen om je COVID-19 status in de app bij te werken. Mensen die in de buurt zijn geweest moeten vervolgens in quarantaine gaan. Helemaal waterdicht is het systeem in ieder geval niet. Er zullen mensen zijn die bij milde symptomen niet als ziek geregistreerd worden, terwijl iemand bij een telefonische diagnose te snel als ziek wordt aangemerkt, om maar het zekere voor het onzekere te nemen.

Er zijn nog veel meer problemen met apps waarbij je zelf moet rapporteren, zoals Cambridge-hoogleraar Ross Anderson in deze blogposting uitlegt. Er zullen trollen zijn die hun status bewust fout invullen, om het systeem te dwarsbomen. En er zullen ook mensen zijn die hun ziekte niet willen invullen, om mensen in de omgeving niet ongerust te maken, of uit schaamte dat ze niet voorzichtig genoeg zijn geweest.

Bluetooth niet nauwkeurig genoeg?

Anderson vindt Bluetooth niet betrouwbaar genoeg. Hij praatte tien minuten met een buurvrouw die op drie meter afstand rond en waarbij het risico op besmetting vrijwel nul was. Toch wordt dit als contactmoment gezien. En als later dit jaar de scholen weer open gaan en iedereen op 2 meter afstand van elkaar in het klaslokaal zit, hoeft er maar eentje een ziektegeval in te melden (eventueel voor de grap) om ervoor te zorgen dat de hele klas voorlopig thuis moet zitten. Volgens Anderson zullen ook mensen die in een ander lokaal zitten, binnen bereik zitten van het Bluetooth-signaal en zullen ze onnodig ongerust worden gemaakt. Verder vreest de hoogleraar dat de gekozen techniek met Bluetooth te ontwikkeld is voor niet-technische mensen om te begrijpen.

