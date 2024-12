De Apple Watch Cellular is sinds 2021 ook in Nederland beschikbaar en inmiddels bieden alle drie de grote providers ondersteuning. Dankzij de mobiele dataverbinding kun je de Apple Watch gewoon blijven gebruiken en bellen, zelfs als je iPhone niet in de buurt is en er geen bekend wifinetwerk is. Maar waar iPhones en iPads al lang en breed overgestapt zijn naar het snellere 5G, is de Apple Watch altijd nog blijven hangen op een 4G-verbinding. Volgens Mark Gurman gaat veranderen, dankzij een nieuw modem van een andere leverancier. Maar wat heb je aan 5G op een Apple Watch?

‘Apple Watch krijgt 5G-support’

De bron zegt dat in ieder geval een aantal modellen een nieuw cellular modem krijgt. Vermoedelijk geldt het in ieder geval voor de Apple Watch Ultra 3, maar mogelijk ook voor de Apple Watch Series 11. Momenteel hebben de modellen met mobiele data nog een modem van Intel (Intel Inside, dus), maar Apple zou over willen stappen naar MediaTek. Apple heeft nog niet eerder zo’n belangrijk onderdeel van MediaTek gebruikt, maar het zorgt er wel voor dat ze minder afhankelijk worden van een bedrijf als Intel. Als gevolg van de keuze voor MediaTek, zou het cellular modem in de Apple Watch 5G-ondersteuning krijgen.

Het gaat hier wel om een speciale versie van 5G, genaamd 5G RedCap. RedCap staat voor Reduced Capability en is vooral bedoeld voor kleinere apparaten en zogenaamde IoT-toestellen (Internet of Things). Het zijn doorgaans apparaten die niet de volledige snelheid van 5G nodig hebben, maar wel baat hebben bij de andere voordelen.

5G RedCap zou energiezuiniger zijn, waardoor de mobiele dataverbinding een lager stroomverbruik heeft. Bij een Apple Watch betekent dit dat je hem langer kan gebruiken met een mobiele dataverbinding. Het nadeel nu van de Cellular-modellen is dat deze bij het gebruik van de mobiele verbinding veel minder lang mee gaan. Al bij het voeren van een kort telefoongesprek merk je dat de batterij erg snel leeg loopt. Ook is er sprake van een lagere latentie. Al met al is 5G RedCap efficiënter en beter geoptimaliseerd voor apparaten zoals de Apple Watch.