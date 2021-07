iPhone 12 houdt langer waarde

iPhones staan erom bekend dat ze relatief lang hun waarde houden. Ook na gebruik krijg je er nog een aardig bedrag voor, in vergelijking met andere merken zoals Samsung en Huawei. Maar er blijkt ook verschil tussen de verschillende modellen. Na een halfjaar raakte de iPhone 12-serie 34,5 procent van de waarde kwijt, terwijl dat vorig jaar in dezelfde periode bij de iPhone 11-serie 43,8 procent was.



iPhone 11 Pro minst waardevast

Sindsdien is de iPhone 11-serie nog wat verder in waarde gezakt, omdat de opvolger is uitgekomen. Van alle 11-modellen wist het goedkoopste standaardmodel iPhone 11 het best z’n waarde vast te houden, met een waardedaling van slechts 31,7 procent. Wellicht heeft dat ermee te maken dat dit model nog steeds verkrijgbaar is. Als de cijfers kloppen zou het betekenen dat je het meeste geld verliest op de duurdere Pro-modellen. Momenteel is de tweedehands waarde van de iPhone 11-serie wat gestabiliseerd.

iPhone 12 mini zakt het snelst

Bij de iPhone 12-serie is de mini het meest in waarde gezakt, namelijk 41 procent in zes maanden. Dit heeft wellicht te maken met minder vraag naar dit toestel. Wat ook opvalt is dat de toestellen in de eerste maand relatief veel waarde verliezen en daarna wat meer herstellen.

Dit soort trends hebben uiteindelijk ook invloed op de prijzen van refurbished iPhones: modellen die nu nog steeds op de markt zijn zoals de iPhone 11 zullen relatief duur blijven, terwijl uitgefaseerde modellen minder in trek zijn – ook al zal de doorsnee vriend of collega het verschil niet eens zien. Een factor om wel rekening mee te houden is dat Apple toestellen die langer op de markt blijven ook langer zal ondersteunen met updates.