De duurste iPhone die je nu kunt kopen

De meeste mensen gaan liever op zoek naar de goedkoopste iPhone, maar er zijn natuurlijk ook mensen waarvoor geld geen rol speelt. Als je de duurste iPhone in het assortiment van Apple wilt achterhalen, weet je waar je moet zoeken: bij de Pro Max-modellen met veel opslag. En dat klopt, want de duurste iPhone van dit moment is deze:

De hoge prijs wordt vooral veroorzaakt door de opslagcapaciteit, aangezien veel flashgeheugen relatief duur is. Dit zie je ook terug bij de MacBooks: meer opslag betekent vaak een paar honderd euro extra. Die extra opslag nodig? Niet altijd als je professioneel video maken of fotograaf bent dan kan het handig zijn dat je al je materiaal op je iPhone kunt meenemen. Voor andere mensen is het vaak verstandiger om grote bestanden elders op te slaan, bijvoorbeeld op een externe SSD of bij een Cloud dienst



128GB: €1.259,-

256GB: €1.379,-

512GB: €1.609,-

1TB: €1.839,-

De prijzen van de iPhone 13 Pro Max zijn op dit moment:

Je zou denken dat je bij deze duurste modellen nog wel aardig wat korting kunt krijgen. Er is immers nog veel ruimte om wat van de prijs af te halen. Dat klopt inderdaad: je kunt zo’n 100 euro besparen door niet de adviesprijs bij Apple te betalen. En kies je voor goud, dan kun je zelfs 200 euro besparen. Maar het blijft nog steeds duur, nog even los van de vraag of het wel zo verstandig is om nú nog een toestel uit de iPhone 13-reeks aan te schaffen.

Blauw Goud Grafiet Groen Zilver Let op dat je de variant met 1TB moet hebben, want bij de refurbished toestellen staan soms lagere opslagcapaciteiten.

Heb je die bijna tweeduizend euro niet liggen, dan zou je ook voor een abonnement kunnen kiezen. Maar ook die zijn vrij prijzig.

Duurste iPhone ter wereld

Vind je deze iPhone nog steeds niet té duur, dan kun je eens verder kijken naar de echt exclusieve exemplaren. Van elk iPhone-model verschijnen er wel bijzondere uitvoeringen die vooral gericht zijn op landen die van ‘bling’ houden, zoals de Arabische landen, China en Rusland. Deze iPhone 11 Pro Caviar werd gemaakt door het Russische Caviar en kostte €95.000,-. Hij is belegd met 137 diamanten en een uurwerkmechanisme met diamant. De decoratie symboliseert het eeuwige leven, dat de zon aan de aarde geeft. Dit toestel werd de ‘duurste iPhone ter wereld’ genoemd, maar het kan nog veel gekker!

Dergelijke iPhones zie je ook wel met het portret van Putin of Trump ingegraveerd en dat geeft dan meteen aan voor welk publiek deze toestellen bedoeld zijn. Hieronder zie je een video van deze Caviar iPhone:

Een iPhone van een paar miljoen

Zoals gezegd: het kan nog gekker. Van eerdere iPhone-generaties zijn soms extreem dure exemplaren verschenen. De Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond bevindt zich op eenzame hoogte: deze kostte namelijk €43,7 miljoen. Er zijn maar twee exemplaren van gemaakt, beide van 24-karaats goud. Maar vooral de enorme diamant aan de achterkant drijft de prijs op. Er zit een anti-hackingsysteem ingebouwd, waardoor de gegevens op het toestel beter beschermd zijn. Naar verluidt zijn beide exemplaren gekocht door een vermogend echtpaar uit India, Nita en Mukesh Ambani. Of ze nog steeds tevreden gebruikers van een iPhone 6 zijn? Dat valt te betwijfelen.

Er zijn nog veel meer extreem dure iPhones, die meestal door juweliersbedrijven zijn voorzien van diamantjes en een 24-karaat gouden laag. Ze zijn niet alleen duur door de materialen, maar ook door overdadig handwerk. Bekende merken zijn Stuart Hughes en Goldstriker. Wil je geen omgebouwde iPhone met edelsteentjes, dan zou je kunnen kiezen voor extreem dure telefoonmerken zoals Gresso en Virtue. Vaak is dit niet zo’n verstandige investering: de toestellen draaien meestal op oudere Android-versies en krijgen niet dezelfde hoeveelheid updates als hun tegenhangers voor de massamarkt.

iPhone 14: de duurste iPhone ooit?

De afgelopen weken heb je het op veel plekken kunnen lezen: de iPhone 14 wordt de duurste iPhone ooit. Als je bovenstaande prijzen hebt gezien, vallen het prijspeil bij Apple nog wel mee. Maar er zijn inderdaad een paar factoren waardoor je in 2022 gemiddeld iets meer voor je iPhone betaalt:

Het mini-model verdwijnt , waardoor de goedkoopste iPhone uit de line-up niet meer verkocht zal worden. Dit model was vanaf €809,- te koop. Door het verdwijnen van het kleinste model zal de prijs voor de iPhone 14 waarschijnlijk beginnen bij €909,-.

, waardoor de goedkoopste iPhone uit de line-up niet meer verkocht zal worden. Dit model was vanaf €809,- te koop. Door het verdwijnen van het kleinste model zal de prijs voor de iPhone 14 waarschijnlijk beginnen bij €909,-. Het Pro-model wordt duurder . Er zijn geruchten dat de iPhone 14 Pro zo’n 100 tot 150 euro duurder wordt, vanwege duurdere componenten en andere factoren. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde verkoopprijs van een iPhone omhoog gaat.

. Er zijn geruchten dat de iPhone 14 Pro zo’n 100 tot 150 euro duurder wordt, vanwege duurdere componenten en andere factoren. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde verkoopprijs van een iPhone omhoog gaat. Inflatie en andere onzekerheden. Er spelen momenteel zoveel ontwikkelingen die onzekerheden met zich meebrengen (oorlog, chiptekorten, hoge energiekosten, potentiële nieuwe corona-uitbraken, valutaschommelingen). Apple is gewend om zich daar tegen in te dekken, door vooral buiten de VS een extra ‘onzekerheidstax’ te rekenen voor onverwachte tegenvallers. Daardoor zijn we buiten de VS altijd de pineut met hogere prijzen, zelfs als je BTW en andere heffingen meerekent.

We verwachten voor de iPhone 14-serie dan ook een vanafprijs van €909,- (was €809,-). Dit is de line-up die je kunt verwachten, met de bijbehorende vanafprijzen:

Alles over de verwachte iPhone 14 prijzen per model vind je in een apart artikel.

