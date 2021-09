Zo zit het met de iPhone prijsdaling door de jaren heen

Ieder najaar vernieuwt Apple de iPhone line-up met de nieuwste toestellen. De komst van nieuwe iPhones betekent ook vaak goed nieuws voor de vorige modellen. Apple hanteert dan lagere adviesprijzen, zodat je een model van een (paar) jaar geleden vaak zo’n €100,- goedkoper in huis haalt dan vlak voor de komst van de nieuwste iPhone. Hoewel Apple zich altijd vasthoudt aan de adviesprijs die in september ingevoerd wordt, zien we bij andere winkeliers een duidelijke trend in de prijsdaling bij oudere iPhones. Dit artikel helpt je met het bepalen van het juiste moment om een nieuwe iPhone te kopen voor een lagere prijs en geeft advies wanneer je nog beter even kunt wachten. Zo weet je wanneer oudere iPhones goedkoper worden.

Prijsverloop oudere iPhone modellen

Om tot een goed advies te komen, hebben we gekeken naar de prijsontwikkelingen van enkele recente iPhone-modellen van de afgelopen jaren. We hebben daarvoor gebruikgemaakt van de prijshistorie van onze collega’s van Hardware Info en Tweakers Pricewatch, waar de prijzen door de maanden heen bijgehouden worden. Voor dit artikel kijken we naar de prijsontwikkelingen bij vier iPhones: de iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 12. Omdat kleur en opslag soms ook van invloed is op de prijs, vergelijken we de prijzen van de meest standaarduitvoeringen (spacegrijs/zwart en laagste opslagcapaciteit). Opvallende kleuren zijn vaak wat goedkoper en iPhones met erg veel opslag zijn ook in verhouding soms wat voordeliger, dus voor een eerlijker beeld zetten we de prijsontwikkelingen van de standaarduitvoeringen voor je op een rij. Door het prijsverloop van deze iPhones door de jaren heen te bekijken, krijg je een beter beeld van de prijsdaling bij de iPhone en weet je wanneer oudere iPhones goedkoper worden.

In deze analyse hebben we geen rekening gehouden met aparte aanbiedingen en acties. Gedurende het jaar zijn er vaker speciale kortingsacties bij winkeliers. Zo kun je tijdens Black Friday vaak ook wel een scherpe aanbieding vinden. En vind je via ons account @iCultureDeals regelmatig iPhone-afprijzingen. Check ook ons wekelijkse overzicht van iPhone-aanbiedingen. Wil je echt goedkoop uit zijn, dan kan je ook nog kijken bij een tweedehands iPhone of een refurbished iPhone kopen.

Voorbeeld 1: iPhone XR – 64GB zwart

De iPhone XR werd in 2018 uitgebracht en maakte tot voor kort nog deel uit van Apple’s assortiment. Omdat dit model zo lang verkrijgbaar was, geeft deze het beste het prijsverloop door de jaren heen weer.

Jaar 1 – september 2018 – augustus 2019

De startprijs van de iPhone XR was €859,-. Dat is ook de adviesprijs die Apple gedurende het eerste jaar hanteerde. De eerste duidelijke prijsdaling zien we vanaf januari 2019. De gemiddelde prijs daalde naar €835,-, met de laagste prijs rond de €770,-. Naarmate de zomer naderde, daalde de gemiddelde prijs verder tot ongeveer €800,-, met de laagste prijs rond de €750,-.

Jaar 2 – september 2019 – september 2020

In september 2019, bij de aankondiging van de iPhone 11-serie, ging de adviesprijs naar beneden naar €709,-. Dat was ook meteen de gemiddelde prijs gedurende nagenoeg het gehele tweede jaar. De laagste prijs lag tot en met maart 2020 rond de €650,-, maar daarna daalde deze naar ongeveer €600,-. De gemiddelde verkoopprijs bleef echter schommelen rond de €700,-, zonder zichtbare prijsdaling gedurende het tweede jaar.

Jaar 3 – oktober 2020 – heden

Bij de komst van de iPhone 12-serie in oktober 2020, kreeg de iPhone XR opnieuw een nieuwe adviesprijs: €589,-. Dit zie je dan ook meteen terug in de gemiddelde én laagste prijs, die in rap tempo daalde. Deze prijs is nagenoeg gelijk gebleven tot op het moment van schrijven (eind september 2021). In het derde levensjaar van de iPhone XR is er geen opmerkelijke prijsdaling geweest.

iPhone XR Daling 1 Daling 2 Prijs Introductiedatum (sep-18) €859,- Jaar 1 (sep-18/aug-19) -€25,- (jan-19) -€35,- (jun-19) €799,- Jaar 2 (sep-19/sep-20) -€100,- (sep-19) €699,- Jaar 3 (okt-20/heden) -€110,- (okt-20) €589,- Totale afprijzing €270,-

Prijsdalingen zijn schattingen op basis van gemiddelde prijzen op dat moment.

Voorbeeld 2: iPhone 11 – 64GB zwart

De iPhone 11 verscheen in september 2019. Tot op dit moment maakt de iPhone 11 deel uit van Apple’s iPhone 2021 line-up.

Jaar 1 – september 2019 – september 2020

De startprijs van de iPhone 11 was €809,-. Dit is €50,- minder dan de iPhone XR een jaar eerder. Dat is eveneens de adviesprijs die Apple gedurende het eerste jaar hanteerde. De gemiddelde prijs bleef nagenoeg het gehele eerste jaar rond hetzelfde niveau, maar in de laagste prijzen waren er wel uitzonderingen. Vanaf ongeveer maart 2020 daalde de laagste prijs een paar tientjes. De gemiddelde prijs daalde in het eerste jaar vanaf april ongeveer met €20,-.

Jaar 2 – oktober 2020 – heden

In september 2020, bij de aankondiging van de iPhone 12-serie, ging de adviesprijs naar beneden naar €709,-. In het voorjaar van 2021 daalde de gemiddelde prijs nog ietsjes naar ruim onder de €700,-. Opvallend genoeg daalde de prijs van de iPhone 11 in mei van dit jaar naar zo’n €650,-, maar een week later zat de prijs weer op het niveau van net onder de €700,-. In de zomer zakte de prijs nog een beetje. De gemiddelde prijs daalde in september naar €639,-. De huidige adviesprijs is sinds de introductie van de iPhone 13-serie verder gedaald naar €589,-, maar dat zien we nog niet terug in de gemiddelde prijzen.

iPhone 11 Daling 1 Daling 2 Daling 3 Prijs Introductiedatum (sep-19) €809,- Jaar 1 (sep-19/sep-20) -€20,- (apr-20) €789,- Jaar 2 (okt-20/heden) -€80,- (okt-20) -€10,- (jun-21) -€60,- (sep-21) €639,- Totale afprijzing €220,-

Prijsdalingen zijn schattingen op basis van gemiddelde en de laagste prijzen op dat moment.

Voorbeeld 3: iPhone 11 Pro – 64GB zwart

De iPhone 11 Pro verscheen eveneens in september 2019. Maar na een jaar verwijderde Apple dit model uit het assortiment, omdat deze werd opgevolgd door de iPhone 12 Pro. Zien we dit ook terug in het prijsverloop van dit toestel?

Jaar 1 – september 2019 – september 2020

De startprijs van de iPhone 11 Pro was €1.159,-. Ook dit was de adviesprijs die gedurende het hele jaar gold. In de gemiddelde prijs zien we in dit eerste jaar eigenlijk geen veranderingen. Wel zijn er wat uitschieters in de laagste prijs, maar dit kan ook gaan om tijdelijke acties. De eerste prijsdaling zien we in augustus 2020, vlak voordat de nieuwe modellen eraan kwamen. De gemiddelde prijs daalde daar met zo’n €120,-.

Jaar 2 – oktober 2020 – heden

Sinds oktober 2020, bij de introductie van de iPhone 12-serie, maakt de iPhone 11 Pro geen onderdeel meer uit van Apple’s assortiment. Er is daardoor wat minder aanbod van dit model. De eerste prijsdaling van dit tweede jaar zien we rond januari, waar de prijs met zo’n €80,- naar beneden ging. In februari daalde de prijs weer met €50 en in juni 2021 zagen we ook een prijsdaling van zo’n €50,-. Sindsdien ligt de prijs op ongeveer hetzelfde niveau, zo tussen de €850,- en €875,-.

iPhone 11 Pro Daling 1 Daling 2 Daling 3 Prijs Introductiedatum (sep-19) €1.159,- Jaar 1 (sep-19/sep-20) -€120,- (aug-20) €1.039,- Jaar 2 (okt-20/heden) -€80,- (jan-21) -€50,- (feb-21) -€50,- (jun-21) €859,- Totale afprijzing €300,-

Prijsdalingen zijn schattingen op basis van gemiddelde en de laagste prijzen op dat moment.

iPhone 12 – 64GB zwart

De iPhone 12 is de standaarduitvoering die Apple in oktober 2020 uitbracht. Ook nu wordt dit model nog door Apple verkocht, al is deze inmiddels opgevolgd door de iPhone 13.

Jaar 1 – oktober 2020 – augustus 2021

De startprijs van de iPhone 12 was €909,-. Tot en met begin september 2021 was dit ook Apple’s adviesprijs. Bij andere winkels is de gemiddelde prijs van dit model tot ongeveer maart 2021 gelijk gebleven. Vanaf dat punt zien we een gemiddelde prijsdaling van ongeveer €50,-. Tot ongeveer juni is de prijs nagenoeg gelijk gebleven. In de zomer daalde de gemiddelde prijs weer met zo’n €30,-.

Jaar 2 – september 2021 – heden

Sinds de komst van de iPhone 13 is de iPhone 12 in adviesprijs €100,- gedaald, tot €809,-. Op basis van de vorige oudere iPhones die we hiervoor besproken hebben, verwachten we dat de prijsdaling nog door zet. Vermoedelijk zal de gemiddelde prijs in het voorjaar of de zomer weer verder dalen met zo’n €50,-.

iPhone 12 Daling 1 Daling 2 Prijs Introductiedatum (okt-20) €909,- Jaar 1 (okt-20/aug-21) -€50,- (maa-21) -€30,- (jun-21) €829,- Jaar 2 (sep-21/heden) -€20,- (sep-21) €809,- Totale afprijzing €100,-

Prijsdalingen zijn schattingen op basis van gemiddelde en de laagste prijzen op dat moment.

Vervallen iPhone-modellen

Wat ook van invloed kan zijn op de prijs, is de mate van beschikbaarheid. Doorgaans houdt Apple standaardmodellen drie jaar in het assortiment (jaar van introductie, gevolgd door twee keer een iPhone-prijsdaling). De Pro-modellen worden na het eerste jaar al meteen vervangen door de nieuwste Pro iPhones. Naarmate een iPhone uit het assortiment gaat, is de beschikbaarheid beperkter en verandert ook de prijs. Vaak zijn modellen wel nog langer verkrijgbaar bij sommige winkeliers, ook al heeft Apple het model uit het assortiment gehaald.

Zo zit het met de verkrijgbaarheid van de modellen die we in dit artikel als voorbeeld genoemd hebben:

iPhone XR: verkrijgbaar sinds 2018, uit het assortiment in 2021 (3 jaar officieel beschikbaar)

iPhone 11: verkrijgbaar sinds 2019, nog steeds in het assortiment in 2021 (2+ jaar officieel beschikbaar)

iPhone 11 Pro: verkrijgbaar sinds 2019, uit het assortiment in 2020 (1 jaar officieel beschikbaar)

iPhone 12: verkrijgbaar sinds 2020, nog steeds in het assortiment in 2021 (1+ jaar officieel beschikbaar)

Conclusie prijsdaling oudere iPhones: hier worden ze goedkoper

De conclusie voor de prijsdaling bij de iPhones is dat de iPhones op een aantal vaste momenten in prijs dalen. Het eerste moment dat een iPhone in prijs daalt, is vlak na de introductie van de nieuwste modellen. Dat is dus meestal in september. Een ander belangrijk moment om in de gaten te houden bij de prijsdaling bij oudere iPhones, is het voorjaar. In januari, februari of maart daalt de prijs vaak, al zien we dit vooral veel in het eerste jaar na introductie. De uitzondering hierop was de iPhone 11 Pro, die juist in het tweede jaar in het voorjaar in prijs daalde. Een ander belangrijk moment is de zomer. In juni en augustus daalt de prijs van oudere iPhones vaak, meestal met zo’n €50,-. Maar hou er rekening mee dat een iPhone in september ook alweer in prijs kan dalen, waardoor een aankoop in de zomer niet het meest verstandige moment is.

Dit zijn in het kort de beste momenten om een oudere iPhone te kopen na een prijsdaling:

Na introductie van nieuwe iPhones (september)

In het voorjaar (januari-maart)

