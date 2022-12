Wat is augmented reality en wat is het verschil met virtual reality? In deze gids lees je alles over augmented reality-toepassingen, Apple's plannen met AR en de samensmelting van AR en VR tot mixed reality.

Apple heeft grote plannen met augmented reality (AR). Naast een eigen raamwerk om toepassingen te maken (ARKit) zou Apple ook druk bezig zijn met een AR-headset. Daarbij is grote overlap met virtual reality en mixed reality. In deze gids leggen we de verschillen uit en vertellen we wat augmented reality is en hoe je ermee te maken krijgt in je dagelijkse leven.

Wat is augmented reality?

Bij augmented reality (AR) wordt er informatie over de werkelijkheid heen gelegd. Je ziet dus nog wel de mensen en voorwerpen om je heen, maar er wordt extra informatie aan toegevoegd. Een goed voorbeeld is te vinden bij IKEA, waar je met augmented reality kunt zien of een bepaalde leunstoel goed in jouw interieur past, zonder dat je eerst je meubels hoeft te verschuiven. De app kan zelfs je huidige woonkamer leeg maken, zodat er alle ruimte is om de nieuwe meubels te plaatsen en te proberen.

Een andere toepassing die veel mensen aanspreekt is te vinden bij Star Walk en soortgelijke sterrenkijk-apps: augmented reality helpt je bij het herkennen van sterrenbeelden en andere hemellichamen.

Een simpele en erg nuttige toepassing is te vinden in Apple Kaarten. Je kunt met augmented reality een looproute opvragen, waarbij er pijlen en aanwijzingen geprojecteerd worden in de werkelijke wereld.

Bij augmented reality (’toegevoegde realiteit’) hoef je meestal geen speciale bril te dragen. De extra’s zijn met het blote oog onzichtbaar en komen pas tevoorschijn als je bijvoorbeeld via de smartphonecamera kijkt. Augmented reality bestaat al sinds de jaren vijftig en wordt sinds de jaren negentig gebruikt in gevechtsvliegtuigen. Een piloot kan dan via een speciaal display gelijktijdig uit het raam kijken én belangrijke data uitlezen. Zoiets komt ook van pas in de auto, waar het vaak een Heads Up Display (HUD) wordt genoemd en een heel simpele vorm kan aannemen, namelijk een projectie op de voorruit.



Foto: Rightware.

Wat doet Apple met augmented reality?

Apple heeft de mogelijkheden van de camera elk jaar uitgebreid, bijvoorbeeld met HDR-fotografie, panoramafoto’s en portretfoto’s. Maar augmented reality is van een heel andere orde, omdat er veel meer processorkracht voor nodig is om jouw omgeving te analyseren en een realistische plaatsing van digitale objecten mogelijk te maken. Gelukkig is Apple hierop voorbereid: met Apple Silicon en steeds snellere chips en Apple Silicon zijn recente iPhones en iPads krachtig genoeg om dit te doen.

Augmented reality is interessant voor Apple, omdat ze met de bestaande camera van de iPhone iets extra’s kunnen bieden. Tim Cook heeft meermaals aangegeven dat hij hoge verwachtingen heeft van augmented reality en dat het één van de centrale technologieën voor Apple wordt in de nabije toekomst.

Tot nu toe blijft het echter bij ‘leuke’ toepassingen en zijn er nog geen spectaculaire innovaties gepresenteerd, waarmee Apple zich echt kan onderscheiden van de concurrentie. Dit zou kunnen veranderen als Apple de langverwachte AR/VR-bril uitbrengt. Dit zou gekoppeld zijn aan een virtuele wereld die lijkt op de metaverse. Apple probeert deze term echter te vermijden: de bril zou niet voor langdurig verbruik zijn, waarbij je een groot deel van de dag kunt wegvluchten in een kunstmatige wereld. Apple benadrukt dat echt contact in de werkelijke wereld belangrijk blijft.

Hoe werkt augmented reality?

Bij augmented reality gebruik je meestal een smartphone, waarbij je door de zoeker van de camera kijkt. De extra informatie verschijnt dan op het scherm van je iPhone. Vaak wordt voor augmented reality een zogenaamde marker gebruikt. Dit is een streepjescode, QR-code of andere unieke afbeelding zodat de app weet welke data of animatie getoond moet worden. De software analyseert de marker en haalt de gewenste data op. Dit kan steeds dezelfde informatie zijn of informatie die realtime bijgewerkt moet worden. Vandaar dat de smartphone moet beschikken over een goede camera, een krachtige processor en vaak ook een goede internetverbinding.

Verschil met virtual reality (VR)

Een term die je ook vaak hoort is virtual reality (VR). Hierbij wordt geprobeerd om een virtuele werkelijkheid te creëren. Door je zintuigen te manipuleren lijkt het alsof je in een andere wereld bent, waarin je kunt rondkijken. Je ziet, hoort en beleeft een totaal andere wereld om je heen. Voor virtual reality heb je een speciale bril nodig, zodat je de werkelijkheid niet meer ziet. Vaak zijn er interactieve mogelijkheden, bijvoorbeeld rondlopen of een deur openen. Voor dit soort handelingen heb je wel speciale apparatuur nodig, zoals een afstandsbediening of handschoenen die de beweging van je handen registreren.

Virtual reality creëert dus een kunstmatige, door een computer gegenereerde wereld. In dit verband wordt ook wel gesproken over de metaverse. Je wordt ondergedompeld in een andere werkelijkheid. Je hebt een Oculus-headset of andere VR-bril nodig. VR-toepassingen zijn te vinden in games en entertainment, maar ook voor serieuze zaken zoals een flight simulator waarmee piloten een noodlanding kunnen oefenen.

Bij virtual reality wordt een compleet andere werkelijkheid voorgespiegeld, die de indruk moet wekken dat je ergens anders bent. Omdat je meestal een speciale bril draagt heb je meestal geen contact meer met de mensen in je omgeving. Bij augmented reality krijg je de normale werkelijkheid te zien, aangevuld met extra informatie. Het is dus een extra laag op de realiteit, geen alternatieve realiteit. Bij augmented reality kun je de mensen en voorwerpen om je heen nog steeds zien en met ze praten.



Bij een AR-bril kun je nog normaal rondkijken.

Apple ziet augmented reality als de meest interessante technologie van deze twee, omdat het menselijk contact aanvult en versterkt. Je kunt nog steeds praten met mensen, terwijl je extra informatie te zien krijgt. In iOS 10 zaten al elementen die je ‘augmented reality’ zou kunnen noemen, bijvoorbeeld de trillingen die je voelt bij het ronddraaien van het kompas of het instellen van een datum. Deze extra feedback geeft je het gevoel alsof je aan een fysieke knop draait, waardoor het prettiger in gebruik is. Je krijgt ongemerkt hints dat een apparaat goed werkt.

Wat is mixed reality?

Er is ook nog mixed reality, dat ergens tussen AR en VR in zit. Daarbij krijg je geen volledige virtual reality-omgeving, maar een samenspel tussen digitale objecten en fysieke. Hieronder is een goed voorbeeld te zien in een filmpje. Gedurende de eerste 40 seconden zien je grafieken geprojecteerd op een bureau, typisch een geval van augmented reality. Op het moment dat de Mount Everest in 3D op het bureau verschijnt gaat het al richting mixed reality:

Onderstaande video laat een nog duidelijker voorbeeld van mixed reality zien, waarbij de robots C-3PO en R2-D2 zich bewust zijn van hun omgeving en er ook interactie mogelijk is.

Augmented reality vandaag

Er zijn vandaag al behoorlijk wat apps die gebruik maken van augmented reality, ook in Nederland. Zo bracht Bol.com een app uit waarmee je kunt kijken of meubels in je huis passen. Deze toepassing is vergelijkbaar met de augmented reality-functie van IKEA.

In Nederland is augmented reality vooral bekend geworden door de dinos-actie van Albert Heijn. Via de smartphone-camera kon je de dino’s van de verzamelkaarten tot leven brengen.

Wereldwijd heeft Pokémon Go voor een doorbraak gezorgd: spelers kunnen via hun smartphone-scherm Pokémon zien opduiken in de buurt. Een ander goed voorbeeld is te vinden in de LEGO-winkels: als je een LEGO-verpakking voor de camera houdt zie je niet alleen jezelf op het scherm, maar de inhoud van de doos komt ook tot leven.

In Nederland was Layer een pionier: al in de begindagen van de iPhone maakte dit Nederlandse team een app waarmee je kon rondkijken om café’s, restaurants en andere nuttige plaatsen in de buurt te zien. Verder kreeg Google Glass in 2013 nogal wat aandacht, maar deze futuristische bril met een speciale projector boven het oog was zijn tijd ver vooruit. Google haalde de bril in 2015 weer van de markt, maar het wordt nog wel gebruik in industriële toepassingen. Google Glass heeft ook duidelijk gemaakt welke privacybezwaren er spelen rondom augmented reality. Mensen vinden het onprettig om ongemerkt gefilmd of gefotografeerd te worden en zijn bang dat hun privacy in gevaar komt als ze continu bloot staan aan gezichtsherkenning.

Toekomst van augmented reality

Bij augmented reality denken we vaak in eerste instantie aan smartphones en tablets, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld oordopjes en contactlenzen met augmented reality-functies, maar ook andere wearables die je op je lichaam draagt en waarvoor je geen smartphone nodig hebt. Bij augmented reality is het de bedoeling dat er op een niet-storende manier extra’s aan de werkelijkheid worden toegevoegd. Het is de vraag welke toepassingen Apple op de langere termijn interessant vindt. Aanvankelijk zagen we vooral toepassingen van de iPhone-camera, maar zodra er een AR/VR-bril beschikbaar komt kan het snel gaan. Apple investeert al jarenlang in de technologie en heeft met ARKit een raamwerk voor ontwikkelaars om allerlei toepassingen te maken.

Het is te verwachten dat het smartphone niet het eindstadium is van de ontwikkelingen. Het doel van augmented reality is dat het ongemerkt werkt en menselijk contact niet in de weg staat. Steeds via je iPhone-camera kijken kan dan nog steeds storend zijn.

