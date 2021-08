iOS 15 FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

Het is inmiddels traditie dat iPhone-gebruikers in het najaar uit kunnen kijken naar een gloed nieuwe software-update. Dit jaar staat iOS 15 op de planning en hoewel we al heel veel aandacht besteed hebben aan de vernieuwingen, zit je misschien toch nog met vragen. In deze iOS 15 FAQ beantwoorden we veelgestelde vragen over de update. De belangrijkste vragen komen voorbij, met doorverwijzingen naar onze andere artikelen voor meer informatie. Heb je dus nog vragen over iOS 15, dan ben je met deze FAQ aan het juiste adres.

#1 Wat is iOS 15?

We beginnen deze iOS 15 FAQ met de basis: wat is iOS 15 eigenlijk? iOS 15 is de eerstvolgende grote update voor de iPhone, waarin Apple weer allerlei functies toevoegt en het besturingssysteem verbetert. Apple brengt elk jaar in september een grote update uit, die je gratis kan installeren op jouw iPhone . In de update verbetert Apple de notificaties, zijn er functies om je beter te focussen en is Safari helemaal vernieuwd. De update is ook standaard geïnstalleerd op de nieuwste iPhones die later dit jaar verschijnen.

Bekijk ook iOS 15 onthuld: dit zijn de vernieuwingen voor de iPhone Het is een moment waar we lang naar hebben uitgekeken: de onthulling van iOS 15. We weten nu eindelijk welke nieuwe functies Apple voor de iPhone in petto heeft. In dit artikel lopen we ze met je langs. iOS 15 wordt dé grote iPhone-update van 2021.

#2 Wanneer komt iOS 15 uit?

De grote iOS-update voor de iPhone verschijnt traditiegetrouw altijd in september en dat zal dit jaar ook weer het geval zijn. Apple heeft nog geen officiële releasedatum voor iOS 15 aangekondigd, maar zegt alleen dat de update dit najaar verschijnt. De update verschijnt waarschijnlijk in de derde of vierde week van september. iOS 15 verschijnt wereldwijd op hetzelfde moment, meestal rond 19:00 ‘s avonds Nederlandse tijd.

Bekijk ook Releasedatum iOS 15: wanneer is de grote update te downloaden? Wanneer komt iOS 15? En hoe zit het met de andere software-updates? Je leest hier alles over de releasedatum van iOS 15, evenals voor iPadOS 15, watchOS 8 en de nieuwste software voor de Mac: macOS Monterey.

#3 Ik wil nu al installeren, kan dat?

Hoewel de update pas in september voor iedereen beschikbaar is, kunnen testers de update al installeren op hun toestel. De beta van iOS 15 is sinds begin juni beschikbaar voor ontwikkelaars en verscheen later ook voor publieke testers. Iedereen die dat wil kan de publieke beta van iOS 15 installeren, maar hou daarbij wel rekening dat nog niet alles goed werkt. Beta’s zijn nog niet af en zijn vooral bedoeld om functies te testen voordat alles definitief is en voor iedereen beschikbaar komt. Er kunnen tussen de beta’s daardoor nog veel dingen wijzigen. We raden het gebruik van de beta alleen aan als je weet wat je doet.

Bekijk ook Zo installeer je de publieke beta van macOS Monterey, iOS 15 en iPadOS 15 Wil je de publieke beta's installeren van iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta's van deze softwareversies en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta's kunt installeren.

#4 Voor welke toestellen verschijnt iOS 15?

Het goede nieuws is dat iOS 15 beschikbaar komt voor alle iPhones die ook iOS 14 hebben. Er vallen dit jaar geen toestellen af.

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2016

Zoals gezegd is iOS 15 ook standaard geïnstalleerd op de toekomstige iPhones van dit najaar (de iPhone 13-serie).

#5 Hoe zit het met de iPad?

Net als de afgelopen twee jaar krijgt de iPad zijn eigen update in de vorm van iPadOS 15. Daarin zitten grotendeels dezelfde verbeteringen, maar dan ook nog met een aantal iPad-exclusieve functies op het gebied van multitasking. In ons overzicht lees je meer over iPadOS 15.

Bekijk ook iPadOS 15 onthuld: deze functies komen dit jaar naar de iPad Apple heeft tijdens de WWDC 2021 iPadOS onthuld, de volgende grote update voor de iPad. iPadOS 15 bevat meer nieuwe functies voor je iPad om je productiviteit te verbeteren en meer.

#6 Wat is er allemaal nieuw in iOS 15?

In iOS 15 zitten tal van nieuwe functies en kleine verbeteringen. De belangrijkste vernieuwingen zijn:

Verbeterde notificaties: Nieuwe look en mogelijkheid om minder belangrijke meldingen te groeperen in een samenvatting.

Focus: Uitgebreide versie van niet storen, voor verschillende situaties zoals werken, gamen, lezen en autorijden. Je kan per focus aangeven welke apps wél meldingen mogen sturen.

FaceTime en SharePlay: Diverse verbeteringen voor FaceTime, zoals beter geluid en beeld en de mogelijkheid om content te delen via SharePlay (samen muziek luisteren, films kijken en scherm delen).

QuickPath: Het veegtoetsenbord, waarbij je dus met je vinger over letters veegt in plaats van één voor één aantikt, werkt ook in het Nederlands.

Weer-app: Gloednieuw design met meer statistieken en grafische kaarten.

Safari: Nieuw minimalistisch design met een zwevende adresbalk onderaan.

Livetekst: Selecteer en kopieer tekst uit afbeeldingen en foto’s.

In ons overzicht van de beste iOS 15 functies vind je nog veel meer handige verbeteringen die het meeste opvallen. Daarnaast zijn er nog veel meer kleinere ontdekkingen in iOS 15, oftewel kleine wijzigingen die het besturingssysteem net wat beter maken.

Bekijk ook Round-up: Dit zijn volgens ons de 15 beste iOS 15-functies Welke functies van iOS 15 mag je echt niet missen? We zetten de volgens ons beste functies voor je op een rij, die later dit jaar naar de iPhone komen.

#7 Wat gaat er allemaal veranderen in iOS 15?

In de basis verandert er niet zo heel veel in iOS 15. De update is geen drastische metamorfose van je iPhone, dus veel functies zullen nog hetzelfde werken als voorheen. Misschien wel de grootste verandering zien we bij het gebruik van Niet storen. Dit is flink uitgebreid met het overkoepelende Focus, met tal van extra opties. Je zult daarom misschien na de komst van iOS 15 even goed moeten kijken of jouw Niet storen-instelling nog wel klopt en of je hier niet iets wil wijzigen.

FaceTime ziet er ook wat anders uit, waarbij de knoppen verplaatst zijn van de onderkant naar de bovenkant van het scherm. Voor sommige functies moet je misschien even zoeken, maar uiteindelijk went dit wel.

De grootste verandering waar je aan zult moeten wennen, is Safari. Door het minimalistische ontwerp gaat het bedienen van de browser anders. De adresbalk staat nu onderaan en zweeft als het ware voor de website. De adresbalk kan dan soms wel in de weg staan. Bovendien zijn sommige knoppen, zoals de leeslijst, verplaatst achter een menu. Sommige mogelijkheden vereisen daardoor meer handelingen. Anderzijds gaat het wisselen tussen tabbladen wel een stuk makkelijker, want je hoeft alleen maar naar links of rechts te vegen over de adresbalk.

#8 Werken alle functies op mijn iPhone?

Voor een aantal functies heb je een specifiek model van de iPhone nodig. Daarom werken niet alle functies op iedere iPhone die iOS 15 ondersteunt. Een vuistregel is dat je een iPhone met A12-chip moet hebben voor de meeste functies. Heb je een iPhone XS of nieuwer, dan zit je eigenlijk wel goed. Heb je een iPhone 8 of ouder, dan moet helaas veel functies missen. Lees ook ons overzicht van iOS 15 op oudere iPhones.

Bekijk ook Round-up: Dit zijn volgens ons de 15 beste iOS 15-functies Welke functies van iOS 15 mag je echt niet missen? We zetten de volgens ons beste functies voor je op een rij, die later dit jaar naar de iPhone komen.

#9 Ben ik verplicht om de nieuwe functies te gebruiken?

Normaal gesproken ‘dwingt’ Apple je ieder jaar om te updaten naar de nieuwste grote update als je wil dat je toestel veilig blijft met de nieuwste beveiligingsupdates. Maar vanaf iOS 15 is dat niet meer nodig. Het is namelijk straks niet meer verplicht om te updaten naar iOS 15 en je kunt dus gewoon op iOS 14 blijven zitten. Je krijgt dan alsnog belangrijke beveiligingsupdates. Je iPhone blijft dan veilig om te gebruiken en krijgt bugfixes, zonder dat je nieuwe functies krijgt waar je misschien helemaal niet op zit te wachten.

Bekijk ook Apple maakt de update naar iOS 15 niet verplicht iOS 15 wordt geen verplichte update. Apple gaat je bij iOS 15 niet dwingen om het te installeren. In plaats daarvan komen er beveiligingsupdates voor iOS 14 uit.

Wil je de nieuwe functies wel, maar wil je eerst nog even de kat uit de boom kijken? Dat kan natuurlijk ook. Niemand dwingt jou om meteen te updaten zodra de eerste versie van iOS 15 uitkomt. De eerste grote versie bevat soms nog wat foutjes, dus je kan ook altijd nog de eerste reacties van het grote publiek afwachten.

#10 Wordt mijn toestel trager en hoe zit het met de batterij?

Of jouw iPhone trager wordt na het updaten naar iOS 15, is nu nog lastig te zeggen. Over het algemeen zijn de reacties onder betatesters best positief. Maar hoe dat voor de definitieve versie zal zijn zodra de update voor iedereen te downloaden is, is nog niet te voorspellen. Ieder jaar duiken er wel weer wat bugs en problemen op die in de weken of maanden daarna opgelost worden. Hoewel Apple er alles aan doet om de software op zoveel mogelijk toestellen te testen, gebruikt iedereen zijn of haar iPhone weer net even anders met verschillende instellingen. Dat kan allemaal invloed hebben op de prestaties en ook de batterijduur van de iPhone.

Hoe ouder het toestel, hoe meer deze last kan krijgen van mindere prestaties. Dat hangt ook samen met de leeftijd van de accu. We adviseren dan ook om gebruikers die twijfelen nog even te wachten met updaten.

#11 Zitten er nog bugs in iOS 15?

Omdat iOS 15 nog in de betafase zit, zitten er nog bugs en andere foutjes in de software. Apple gebruikt deze testperiode om deze bugs er zoveel mogelijk uit te halen, maar er kan ook na de publieke release nog altijd sprake zijn van bugs die optreden bij bepaalde iPhones of onder specifieke voorwaarden. Er is bijna geen software die helemaal bugvrij is, ook iOS niet. Apple zal in vervolgupdates (iOS 15.0.1 en verder) de eerste grote bugs oplossen. Ben je daar bang voor, wacht dan de eerste weken af.



Het is niet nodig om meteen te updaten zodra iOS 15 voor iedereen uit is. Je kan zelf op ieder moment kiezen om over te stappen, op een moment dat het voor jou uitkomt. Hoeft het voor jou allemaal niet, dan kan je ook gewoon nog op iOS 14 blijven zitten. Op den duur zal je iPhone automatisch updaten naar iOS 15, als je de instelling voor automatische updates aan hebt staan. Wil je dat niet, check dan van tevoren ook even je instellingen.

Bekijk ook Automatische iOS-updates downloaden en installeren op iPhone en iPad Als je geen zin hebt om in de gaten te houden of de nieuwste iOS-versie op je toestel staat, kun je ook automatisch iOS-updates laten downloaden en installeren. Lees in deze tip hoe je automatische iOS-updates kunt downloaden en installeren, zowel 's nachts als op een later moment.

#13 Ik las iets over het scannen van foto’s in iOS 15. Ziet Apple al mijn foto’s in mijn bibliotheek?

In iOS 15 voegt Apple een functie toe om de verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Eén van die maatregelen is het scannen van foto’s op zogenaamde CSAM (Child Sexual Abuse Material). Je iPhone scant lokaal jouw foto’s en vergelijkt dit met kenmerken van bekende CSAM-afbeeldingen. Daarbij worden jouw volledige afbeeldingen niet gezien en ook niet naar Apple gestuurd. Bovendien werkt dit nog niet in Nederland, want Apple gaat dit voorlopig alleen in de VS toepassen. Meer over dit onderwerp lees je in onze FAQ over CSAM en iCloud-scannen van je foto’s.

Bekijk ook FAQ: Apple’s functies tegen kindermisbruik; privacygevaar of noodzakelijk kwaad? Apple kondigde een reeks maatregelen aan om kinderen te beschermen en verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Zo gaat Apple foto's van kindermisbruik detecteren in iCloud-foto's van gebruikers. Maar het leidt tot veel vragen. Betekent dit dat Apple jouw complete bibliotheek gaat scannen? En wat betekent het voor je privacy?

Heb je na het lezen van deze iOS 15 FAQ nog mer vragen over de update? Wil je weten wat onze ervaringen zijn met iOS 15 tot dusver? In onze iOS 15 preview lees je er alles over.