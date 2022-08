Stappenteller-apps voor de iPhone

Wandelen heeft allerlei gezondheidsvoordelen, is geschikt voor alle leeftijden en je hebt er bijna niets voor nodig. Alleen een paar makkelijke wandelschoenen en een iPhone, want je wilt na afloop toch zien hoeveel kilometer je hebt afgelegd? Is 15 kilometer op een dag haalbaar? Of zoek jij na 5 kilometer al een café op? Dat weet je pas wanneer je je wandelactiviteiten vastlegt met een stappenteller-app.

Dit vinden wij de beste gratis stappenteller-apps:

Let op je privacy! Let bij het installeren van deze stappenteller-apps wel op, dat je vaak toegang moet geven tot je locatie. Je loopt daarmee een privacyrisico. Wees ook voorzichtig met apps van bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd.

ActivityTracker

Deze app geeft op een overzichtelijke manier weer hoeveel stappen je gelopen hebt. De app heeft namelijk een unieke functie. De badges op het appicoontje tonen namelijk het exacte aantal stappen dat je vandaag gezet hebt. Je ziet dus in één oogopslag hoeveel stappen je gelopen hebt, zonder dat je de app hoeft te openen. Je kan ook een dagelijks of wekelijks doel instellen en de app berekent hoeveel calorieën je verbrand hebt aan de hand van ingevulde gegevens, zoals gewicht en lengte. De app is erg overzichtelijk en houdt alle metingen nauwkeurig bij. Er is ook een Watch-app die alles in mooie grafieken weergeeft. De app koppelt ook met de Gezondheid-app, zodat de al eerder vastgelegde data geïmporteerd kan worden.

De app is in principe gratis te gebruiken, maar met de Pro-versie ontgrendel je meer mogelijkheden. Zo zorg je ervoor dat de stappen tussen je iPhone, Apple Watch en Gezondheid-app gesynchroniseerd blijven. Met de Pro-versie ontgrendel je ook de complicaties voor de Apple Watch-app.

Pedometer++

Pedometer++ is een veelgebruikte stappenteller die heel veel functies biedt. Hij houdt dagelijks en wekelijks je stappen bij. Je voortgang bekijk je via de app, de widget of de Apple Watch-app. De app heeft ook allerlei prestaties, vergelijkbaar met Apple’s Activiteit-app. Er zijn zelfs maandelijkse uitdagingen, zodat je extra gemotiveerd wordt om meer te bewegen. Je krijgt dus allerlei kleurige badges voor het behalen van allerlei doelen. De app toont ook de afgelegde afstand, het aantal verbruikte calorieën en synchroniseert met de Gezondheid-app.

Stappenteller α

Deze overzichtelijke app heeft wat minder opties en is daarom ideaal voor mensen die gewoon willen weten hoeveel stappen ze hebben gezet, zonder te veel poespas. Bij het opstarten kun je een energiebesparende modus kiezen, zodat je accu tijdens het wandelen niet wordt leeggetrokken. Er is ook een hoge precisie-modus die wat nauwkeuriger is qua metingen. Het is maar net wat jij wil. Per dag, week of maand kun je zien hoeveel stappen je hebt gezet.

StepsApp

Deze app is behoorlijk compleet, maar wil je alles eruit halen dan zul je wel de pro-versie moeten hebben. Gratis gebruikers krijgen regelmatig een pop-up te zien om je over te halen voor de app te aan betalen. Die investering is het ook wel waard. Voor een klein bedrag van een paar euro haal je de advertenties weg en krijg je meer informatie over je loop. Zo zie je trends van uitgevoerde activiteiten en verbrande calorieën en krijg je de optie om data met de Apple Watch te meten en met HealthKit uit te wisselen.

Stepz

Een prima stappenteller voor je iPhone, waarmee je overzichtelijk kunt volgen of je wel genoeg stappen zet en hoeveel trappen je loopt (vanaf iPhone 6). Wil je 10.000 stappen zetten dan kun je dit instellen als badge op het appicoontje, zodat je in en oogopslag kunt zien of je al aan je doel zit. Ook kun je in de app grafieken bekijken. Leuk aan Stepz is dat je elkaar kunt motiveren, want je kunt vrienden toevoegen en uitdagingen volgen. Heb je geen vrienden die willen wandelen, dan biedt de app ook achievements die je motiveren om elke dag weer een stap verder te gaan.

Map My Walk stappenteller

Map my Run is een redelijk bekende app om hardlooprondjes vast te leggen. Er is ook een tegenhanger Map My Walk voor wandelen, die vooral bedoeld is voor wandelactiviteiten. Start de timer, ga wandelen en na afloop zie je op een kaartje waar je geweest bent en met welke snelheid je hebt gelopen. Je kunt zelfs splits bekijken, zodat je weet hoe snel je was tijdens de eerste, tweede, derde en opeenvolgende kilometers. De app komt ook meteen van pas als je andere sportactiviteiten wilt gaan doen, want je kunt er meer dan 600 activiteiten mee vastleggen, van schaatsen tot curling. Ook gewicht, slaap en workouts leg je vast met deze app, die na een overname in handen is gekomen van sportkledingfabrikant Under Armour.

ASICS Runkeeper stappenteller

Bij wandelen denk je misschien niet meteen aan ASICS RunKeeper, maar deze veelgebruikte app is ook heel geschikt om wandelingen vast te leggen. Je kunt dit zelfs automatisch doen: als de app merkt dat je een kwartier of langer aan één stuk aan het lopen bent, zal RunKeeper de wandelfunctie inschakelen. Na afloop kun je zien hoe ver je gelopen hebt en hoeveel stappen je hebt gezet. RunKeeper is het beste geschikt voor mensen die trajecten gaan lopen, bijvoorbeeld de Wandelvierdaagse of een ander wandelevenement. Je kunt dan per traject de prestaties opvragen. RunKeeper is minder geschikt voor mensen die de hele dag stappen willen meten, bijvoorbeeld als je bezig bent met afvallen.

Wokamon

Met Wokamon doe je meer dan alleen lopen. Je kunt virtuele dieren vangen, wat een beetje vergelijkbaar is met Pokémon. De stappen die je zet leveren energie op, die je in de game kunt gebruiken om je Wokamons te laten groeien en te voeden. Hoe meer je loopt, hoe groter je wereld wordt. Net als in het echte leven. Met beloningen probeert Wokamon je te stimuleren vaker de deur uit te gaan. Zo kun je nieuwe diertjes verdienen of accessoires zoals kleren en petjes voor je Wokamon.

Arc App

Arc App is meer een bewegingstracker dan een echte stappenteller, maar is zeker de moeite waard. De app houdt niet alleen je stappen bij, maar laat ook zien waar je geweest bent. Het is een goed alternatief voor Moves, de vroegere bewegingstracker die Facebook eerder sloot. In de Arc App ligt de focus op je privacy en leert van je persoonlijke activiteiten. De app kijkt naar je trajecten en past zichzelf daarop aan. Lees ook meer in onze review van de Arc App.

Move X

Net als de Arc App is Move X een goede opvolger van Moves. Je kan zelfs je gegevens van Moves importeren, dus je bent geen data kwijt. Naast het tonen van je aantal gezette stappen, laat de app dus ook zien waar je allemaal geweest bent. Je routes worden mooi in beeld gebracht en hij maakt ook samenvattingen van je locaties van de afgelopen zeven dagen.

Stappentellen op je iPhone

Eigenlijk heb je geen aparte app nodig, om stappen te kunnen tellen. Heb je een recente iPhone, dan kun je daarmee je dagelijkse stappen meten. Hoe dit werkt, lees je in de tip: Stappenteller op de iPhone. Een nadeel van de standaard stappenteller op de iPhone, is dat je niet het afgelegde traject en de prestaties per wandeling kunt zien. Doe je mee aan een wandeling of wandelwedstrijd, dan zie je niet alleen het aantal stappen tijdens het evenement, maar ook alle stappen die je de rest van de dag hebt gemaakt. Met apart verkrijgbare apps van derden kun je dit veel nauwkeuriger meten.

Openingsfoto: Dudarev Mikhall, via Shutterstock.com